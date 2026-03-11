クリスタル・パレス、マテタが復帰。グラスナー監督「招集されるだろう」

彼の膝と体調については、クリスタル・パレスを離れてセリエAへ移籍することがほぼ合意されていた1月中に長く話題になった。ユヴェントスは最後の瞬間まで彼にアプローチを続けたが、その間にミランとの合意が成立し、結局ジャン＝フィリップ・マテタはイーグルスのユニフォームを着続けることになった。

右膝の半月板に不特定のトラブルがあったため、どのクラブもこのフランス人ストライカーに賭けることを選択しなかった。手術が必要との見方もあったが、実際には手術は行われず、結局、彼は今日、すでに復帰している。