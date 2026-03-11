クリスタル・パレス、マテタが復帰。グラスナー監督「招集されるだろう」

彼の膝と体調については、クリスタル・パレスを離れてセリエAへ移籍することがほぼ合意されていた1月中に長く話題になった。ユヴェントスは最後の瞬間まで彼にアプローチを続けたが、その間にミランとの合意が成立し、結局ジャン＝フィリップ・マテタはイーグルスのユニフォームを着続けることになった。
右膝の半月板に不特定のトラブルがあったため、どのクラブもこのフランス人ストライカーに賭けることを選択しなかった。手術が必要との見方もあったが、実際には手術は行われず、結局、彼は今日、すでに復帰している。
ミランは1月に総額3500万ユーロでの移籍で合意に達していた。しかし、身体能力に疑問があることを認識していたロッソネロは、自クラブの医師にロンドンで追加のメディカルチェックを実施させたが、結果は陰性で、この取引は流れた。同じ理由でユヴェントスも撤退し、クリスタル・パレスにレンタル移籍でのみ取引を成立させることを提案した。
すぐに膝の手術の話が出て、シーズン終了まで離脱するだろうと言われてたけど、クリスタル・パレスと選手は手術をしないことを選んで、保存療法で治療を続けてきたんだ…今日までね。マテタは、カンファレンスリーグのAEKラルナカとのラウンド16の1stレグに招集される予定だよ。
記者会見でこれを確認したのは、パレスのオリバー・グラスナー監督で、マテタに関する直接の質問に対して「ジャン＝フィリップは復帰し、明日の夜の試合に招集される」と答えた。