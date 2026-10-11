この勝利でクリスタル・パレスは2勝1分け3敗の勝ち点7とし、プレミアリーグの順位表で12位に浮上した。攻撃面での勢いをさらに高めようとするなか、セージにかかるシーズン序盤の重圧も和らいだ。

一方、ノッティンガム・フォレストは1勝2分け3敗の勝ち点5で14位に後退。グラスナーは次の試合までに守備面の大きな課題に対処しなければならない。