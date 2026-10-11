AFP
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クリスタル・パレス、セルハースト・パークで3-1の鮮やかな逆転勝利！オリヴァー・グラスナーとノッティンガム・フォレストの再会に水を差す
序盤に衝撃、その後に巻き返し
ノッティンガム・フォレストは守備のミスを突き、試合開始わずか3分で先制した。アナン・ハライリがヘディングの判断を誤り、ダン・エンドイェがワルテル・ベニテスの脇を抜くシュートを決めた。しかし、クリスタル・パレスは崩れなかった。ホームチームはベニテスの好セーブ連発に支えられ、試合を戦い続けた。ピエール・サージュ率いるチームは徐々に主導権を握り、前半終了の笛が鳴る前に試合の流れが劇的に変わる下地を作った。
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鎌田とレルマが形勢を逆転
クリスタル・パレスは41分、鎌田がペナルティーエリア内からプレミアリーグ初ゴールを決め、先制した。前半終了間際には、レルマが絶妙なボールをヘディングで押し込み、パレスに貴重な2-1のリードをもたらした。ホームのパレスが直近のリーグ戦4試合で3得点以上を記録したのは、これで2試合。それ以前の37試合での記録に並んだ。パレスは新たに得た自信をそのまま後半のプレーにつなげた。
ピノが見事な勝利を決定づける
59分、ヨルゲン・ストランド・ラーセンのシュートをマッツ・セルスが防いだ後のこぼれ球にピノがいち早く反応し、リードを3-1に広げた。この重要なゴールで、ピノはリーグ戦19試合連続無得点に終止符を打った。パレスが試合を支配するなか、ホームのサポーターはグラスナーにチャントを浴びせ、キックオフ前には温かく迎えていた元監督をあざけった。フォレストは効果的に反撃できず、ベニテスがクリス・ウッドのシュートを見事に防ぎ、ホームチームが余裕を持って勝ち点3を手にすることを確実にした。
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両クラブの今後は？
この勝利でクリスタル・パレスは2勝1分け3敗の勝ち点7とし、プレミアリーグの順位表で12位に浮上した。攻撃面での勢いをさらに高めようとするなか、セージにかかるシーズン序盤の重圧も和らいだ。
一方、ノッティンガム・フォレストは1勝2分け3敗の勝ち点5で14位に後退。グラスナーは次の試合までに守備面の大きな課題に対処しなければならない。
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