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クリスタル・パレス、オリバー・グラスナーの後任就任で「合意」 イーグルスがリーグ・アンから獲得へ
イーグルス、フランスでグラスナーの後任見つかる
クリスタル・パレスは、新監督としてピエール・サージュを南ロンドンへ迎えることで基本合意した。当初はアンドニ・イラオラを狙っていたが、リヴァプールに先を越されたため、このフランス人監督に切り替えた。
契約期間は2029年6月まで（延長オプション1年）で、ファブリツィオ・ロマーノは「いよいよ決着」と伝えている。現在はRCランスとの補償金交渉が残っている。
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グラスナーは在任中にクラブ初となる主要3冠（FAカップ、コミュニティ・シールド、UEFAカンファレンスリーグ）を達成し、黄金時代を築いた。その後任となったセージは、容易でない任務に直面している。
6月30日に契約満了を迎えるグラスナーが再契約を辞退したため、首脳陣は勢いを維持できる後任を探した。
戦術の柔軟性と、フランス1部で実力以上の結果を出す手腕が評価され、サジは最有力候補に選ばれた。
ピエール・サージュの台頭
セージはフランスでの驚異的なシーズン後、高い評価を受けてセルハースト・パークへ。彼はレンズを率い、パリ・サンジェルマンと争い2月まで首位に立った。最大の功績は、クラブ初となるクープ・ド・フランスをもたらしたことだ。
3バックを多用するスタイルは、グラスナー体制下のパレスでも成功の要だった。
ボール支配を重視せず、エキサイティングで攻撃的なチームを作る彼のスタイルは、近年のパレスが採用したダイレクトな戦術と通じる。
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ロンドン南部の新たな一章
セージはプレミアリーグでの監督経験がない。だがパレスのサポーターは、グラスナーも成功前にイングランドでは無名だったと指摘するだろう。
クラブは近年、国内の監督交代サイクルではなく、欧州で台頭する若手指導者に注目している。
クラブは欧州での成功をステップにさらに飛躍するため、新たな哲学への投資として彼を抜擢した。タイトル獲得の核となるメンバーが残る今、セージは3年間のプロジェクトで国内と欧州の舞台でタイトル争いを続けることを期待されている。