クリスタル・パレス、オリバー・グラスナーの後任就任で「合意」 イーグルスがリーグ・アンから獲得へ

グラスナーは在任中にクラブ初となる主要3冠（FAカップ、コミュニティ・シールド、UEFAカンファレンスリーグ）を達成し、黄金時代を築いた。その後任となったセージは、容易でない任務に直面している。

6月30日に契約満了を迎えるグラスナーが再契約を辞退したため、首脳陣は勢いを維持できる後任を探した。

戦術の柔軟性と、フランス1部で実力以上の結果を出す手腕が評価され、サジは最有力候補に選ばれた。