パレスの新指揮官セージは、自身のチームが守備ラインに自然なリーダーシップをもたらせる経験豊富なプレミアリーグのセンターバックを緊急に必要としていることを認めた。

木曜の記者会見でセージは次のように語った。「そうだ。このポジションには選手が必要だ。できればプレミアリーグで多くの試合を経験している選手がいい。選手は必要だが、必要なのはリーダーであり、だからこそ良い選手を見つけるために少し待つ必要がある」

ディザジとの関連について問われると、指揮官はこう付け加えた。「彼はチェルシーの選手であり、別のクラブの選手について私が話すのは難しい。しかし、私もあなたたちと同じ騒ぎを耳にしている」