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Adhe Makayasa

翻訳者：

クリスタル・パレス、アクセル・ディサシの期限付き移籍でチェルシーと合意間近

移籍情報
アクセル・ディサシ
チェルシー
プレミアリーグ
クリスタル・パレス

クリスタル・パレスは、チェルシーで構想外となっているセンターバック、アクセル・ディサシを1シーズンのローンで獲得することで、チェルシーとの合意に近づいている。28歳のフランス人DFはスタンフォード・ブリッジで完全に戦力外となっており、新シーズンを前に、ピエール・サージュの守備陣を強化するため、ロンドン内で再び期限付き移籍を果たす見通しだ。

  • クリスタル・パレスが守備陣補強を狙う

    クリスタル・パレスが、チェルシーで戦力外となっているディサシのレンタル獲得に近づいていると、『Sky Sports News』『talkSPORT』が報じている。28歳のセンターバックは、2025年1月以降チェルシーで出場しておらず、いわゆる「ボム・スクワッド」に追いやられた後、昨季後半戦はウェストハム・ユナイテッドへレンタル移籍していた。パレスは、マクサンス・ラクロワの5200万ポンドでのスタンフォード・ブリッジ行きによって生じた穴を埋めるべく、このフランス人選手の確保に向けて迅速に動いている。

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    フランス人監督が求める人物像を明かす

    パレスの新指揮官セージは、自身のチームが守備ラインに自然なリーダーシップをもたらせる経験豊富なプレミアリーグのセンターバックを緊急に必要としていることを認めた。

    木曜の記者会見でセージは次のように語った。「そうだ。このポジションには選手が必要だ。できればプレミアリーグで多くの試合を経験している選手がいい。選手は必要だが、必要なのはリーダーであり、だからこそ良い選手を見つけるために少し待つ必要がある」

    ディザジとの関連について問われると、指揮官はこう付け加えた。「彼はチェルシーの選手であり、別のクラブの選手について私が話すのは難しい。しかし、私もあなたたちと同じ騒ぎを耳にしている」

  • スタンフォード・ブリッジからの拒絶が迫る

    新指揮官シャビ・アロンソの下で、新戦力マルコ・パレストラに背番号2が渡されたことで、ディザジの西ロンドンでの運命は今週、決定的なものとなった。ウェストハムでの堅実な在籍期間を受け、セリエAの強豪ACミランとローマから強い関心を集めていたものの、このDFはイングランド1部に残留する見通しだ。加入が実現すれば、1月に退団したマルク・グエイと、この夏に去ったラクロワの後を受け、守備の安定再建に向けて夏の新戦力である冨安健洋とオスカル・ミンゲサを補完することになる。

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  • imago-sport-1055807328.jpgSports Press Photo

    クリスタル・パレス、開幕戦へ準備整う

    パレスは2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕戦で、土曜午後にグディソン・パークでエヴァートンと対戦する。クラブ幹部は、ディサシを登録し、セージの3バックのシステムに組み込むため、必要書類の手続きを期限ぎりぎりで進めている。フランス人DFは、厳しいシーズン序盤の日程の中でトップリーグでの評価を再び確立しようとするなか、いきなりコンディションの鋭さを試されることになる。

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