Getty Images Sport
翻訳者：
クリスタル・パレス戦敗戦時、グイード・ヴィカリオはユヴェントス移籍を「考えていた可能性がある」と報じられる。降格危機に直面するトッテナムは同GKをわずか1700万ポンドで売却する意向と伝えられる。
- Getty Images Sport
ユヴェントスはヴィカリオを解決策と見なす
ユヴェントスはゴールキーパー部門の全面刷新を計画しており、元エンポリ所属の選手獲得に最も積極的に動いていると見られている。 ビアンコネリは、正GKミケーレ・ディ・グレゴリオの相次ぐ失態を受けて、ゴール前の安定性を切望している。トゥットスポルト紙によれば「夏の移籍に向けた予備的な接触が既に代理人と行われている」と報じられており、イタリアの強豪クラブは1700万ポンド（約2000万ユーロ）の要求額を十分に支払える範囲と見ている。
ビカリオはすでにユベントスを夢見ているのか？
トッテナムの苦戦はチームを混乱に陥れ、クリスタル・パレスにホームで3-1と屈辱的な敗戦を喫したことでさらに悪化した。この結果、クラブのトップリーグ残留に深刻な疑問が投げかけられている。実際、トゥットスポルト紙は、惨憺たる結果と監督の将来を巡る憶測が高まる中、試合中にビカリオ監督の注意が「ターンにテレポートされていたかもしれない」とまで報じている。
イゴール・トゥドールへの圧力が高まる
ビカリオを巡る移籍の噂が渦巻く中、トッテナムにとって差し迫った懸念はプレミアリーグ順位表における危うい立場だ。クリスタル・パレス戦での敗戦は、シーズンを通してチームを悩ませてきた守備の脆弱性を浮き彫りにした。船を安定させるために指揮を執ったテュドールは、予想以上に困難な任務に直面しており、この不安定さがビカリオのようなスター選手が脱出路を探しているとの憶測を煽っている。
- AFP
インテルがレースに参戦
ユヴェントスだけがビカリオの動向を注視しているわけではない。セリエAのライバルであるインテルも獲得に動いていると報じられている。 ネラッズーリはベテランのスイスのゴールキーパー、ヤン・ゾマーの契約が6月に満了することを受け、その後を見据えた準備を進めている。トゥットスポルト紙によれば、インテルはビカリオを理想的な夏の移籍ターゲットと見なしているという。これは、スパーズが大幅なチーム刷新を準備する中、両イタリアの巨人が彼の獲得を巡って夏を通じて激しい争奪戦を繰り広げる可能性を示唆している。
広告