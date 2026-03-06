ユヴェントスだけがビカリオの動向を注視しているわけではない。セリエAのライバルであるインテルも獲得に動いていると報じられている。 ネラッズーリはベテランのスイスのゴールキーパー、ヤン・ゾマーの契約が6月に満了することを受け、その後を見据えた準備を進めている。トゥットスポルト紙によれば、インテルはビカリオを理想的な夏の移籍ターゲットと見なしているという。これは、スパーズが大幅なチーム刷新を準備する中、両イタリアの巨人が彼の獲得を巡って夏を通じて激しい争奪戦を繰り広げる可能性を示唆している。