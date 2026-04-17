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クリスタル・パレスやラ・リーガへの移籍が噂される中、ボーンマス退団を控えたアンドニ・イラオラが去就について沈黙を破った。
イラオラ、ボーンマス退団の理由を明かす
43歳の監督は火曜日に退任が発表され、ヴィタリティ・スタジアムでの3年間の大成功に幕を閉じた。契約は今夏満了で、クリスタル・パレスが数百万ポンドで引き留めようとしたとの報道もあった。しかしイラオラ監督は、他クラブとの事前合意が退任理由との見方を否定した。
「今回の決断は他のクラブとは無関係です。残るか去るかの問題でした」と即座の移籍説を否定した。
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今後の行き先は不透明だ
昨季チェリーズを9位に導き、残り6試合で11位にいるにもかかわらず、指揮官の去就は未定だ。
「来シーズンどうするかは分からない。クラブを続けるのか、代表チームか、指導そのものを辞めるのか。何が起こるか見当もつかない」と彼は説明した。「急ぐつもりはない。 今は大きな決断をしたばかりなので、残りの6試合に集中したい。それ以外のことは、まだ考える時間がある」
南海岸での特別な旅の締めくくり
土曜にニューカッスル戦を控える中、退任する監督は「ボーンマスを去るのは非常に難しい決断だった」と明かした。
「決断には時間がかかりました。明確な答えはありませんでした」と彼は語った。「今シーズン、私はクラブと状況を話し合い、クラブもこの可能性を知っていました。 「一つの大きな理由があるわけではありません。この3シーズンで得た満足感を、これ以上リスクにさらしたくないと考えました。4シーズン目、5シーズン目と続けば、さらに犠牲が求められると想像してしまいます。同じ局面を繰り返すことに人は疲れます。私にとって本当に特別な旅でした。今が終止符を打つ時だと判断しました」
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次期選挙の後継者選び
イラオラの退任が決まる中、ボーンマスは後任に元RBライプツィヒ監督マルコ・ローズの招聘で最終段階に入った。イラオラは欧州からの高額オファーを検討し、近日中に進路を決定する見込みだ。