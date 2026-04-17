クリスタル・パレスやラ・リーガへの移籍が噂される中、ボーンマス退団を控えたアンドニ・イラオラが去就について沈黙を破った。

43歳の監督は火曜日に退任が発表され、ヴィタリティ・スタジアムでの3年間の大成功に幕を閉じた。契約は今夏満了で、クリスタル・パレスが数百万ポンドで引き留めようとしたとの報道もあった。しかしイラオラ監督は、他クラブとの事前合意が退任理由との見方を否定した。

「今回の決断は他のクラブとは無関係です。残るか去るかの問題でした」と即座の移籍説を否定した。