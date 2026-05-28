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Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

クリスタル・パレスは「一段階レベルアップし、その地位を維持したい」と意気込む。会長はカンファレンスリーグ決勝での勝利に浸っている。

クリスタル・パレス
ヨーロッパカンファレンス・リーグ
クリスタル・パレス 対 ラージョ・バジェカーノ
ラージョ・バジェカーノ
プレミアリーグ
オリヴァー・グラスナー

クリスタル・パレスのスティーブ・パリッシュ会長は、カンファレンスリーグ決勝でクラブ史上初の欧州タイトルを獲得したチームを称賛した。後半に辛勝したこの試合で、彼らは来季のヨーロッパリーグ出場権も手に入れた。

  • イーグルスが歴史的なタイトルを獲得

    ジャン＝フィリップ・マテタのゴールでクリスタル・パレスがバジェカーノを1-0で破り、カンファレンスリーグ初制覇を達成した。レッドブル・アリーナでの試合後半、アダム・ウォートンのシュートが弾かれたところをマテタが押し込んだ。 この優勝で、退任するオリバー・グラスナー監督は就任2年半で3冠を達成。同監督はFAカップとコミュニティ・シールドでもチームを優勝に導いた。

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  • Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026Getty Images Sport

    教区が夢の実現を祝う

    試合終了のホイッスルが鳴り響く中、パレスのパリッシュ会長はTNTスポーツに語った。「ヨーロッパを回り、さらに勝てたのは信じられない。まだ実感が湧かない。

    選手やスタッフ、今シーズンの浮き沈みを考えると、ヨーロッパリーグ出場権を得たことは本当に素晴らしい。時には善人が勝つこともある。

    「買収当時、ヨーロッパの舞台に立てるかさえ確信がなかった。トロフィーを勝ち取るとは夢のようだ。この高揚感を保ちたい。レベルアップしたから、この位置を守り続ける。1週間祝賀に充て、その後は夏に向けて練習に励む。」

  • イーグルスは波乱のシーズンを乗り越えた

    主力選手をライバルに奪われたものの、低迷したリーグ戦とFAカップの早期敗退から巻き返し、60試合のシーズンを勝利で締めくくった。 この欧州での成功は、クラブの財政と組織に勢いを与え、国内での不安定さを吹き飛ばした。

  • FBL-EUR-C4-CRYSTAL PALACE-RAYO VALLECANO-PODIUMAFP

    セルハーストには移行期が待ち受けている

    パレスはオーストリア人監督の退任で今夏から「グラスナー後」の時代に入る。クラブ首脳はヨーロッパリーグに向けたチーム再建を実行できる新監督を急ぐ必要がある。移籍市場で素早く動き、欧州での成功を国内成績に結びつけたい。