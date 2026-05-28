試合終了のホイッスルが鳴り響く中、パレスのパリッシュ会長はTNTスポーツに語った。「ヨーロッパを回り、さらに勝てたのは信じられない。まだ実感が湧かない。

選手やスタッフ、今シーズンの浮き沈みを考えると、ヨーロッパリーグ出場権を得たことは本当に素晴らしい。時には善人が勝つこともある。

「買収当時、ヨーロッパの舞台に立てるかさえ確信がなかった。トロフィーを勝ち取るとは夢のようだ。この高揚感を保ちたい。レベルアップしたから、この位置を守り続ける。1週間祝賀に充て、その後は夏に向けて練習に励む。」