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Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

クリスタル・パレスは、ランスで好成績を残したピエール・サージュを新監督に就任させた。

クリスタル・パレス
ピエール・セージ
プレミアリーグ

クリスタル・パレスは、ランスを退任したピエール・サージュ氏を新監督に就任させたことを発表した。リーグ・アンの2クラブを短期間で再生した実績を持つフランス人指揮官は、3年契約でセルハースト・パークにやってくる。

  • セルハースト・パークに新時代が始まる

    47歳の彼はリーグ・アン年間最優秀監督に選ばれ、欧州屈指の指導者としてロンドンへ。イーグルスと3年契約を結び、移籍はビザ確認待ち。

    この就任はクラブ首脳陣の強い意志を示す。スティーブ・パリッシュ会長は「レンズでの優勝とリーグ・アン2位の成績を残したピエールを歓迎できることをとても嬉しく思う」と語った。 「ライプツィヒでの成功を受け、再び欧州の舞台に挑戦する我々とともに、この偉大なクラブのために全力で戦うと確信している」

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    連勝中の選手を交代させる

    大成功を収めて退任したオリバー・グラスナー監督の後任として、セージがセルハースト・パークに就任した。クラブには強固な基盤が残されている。

    グラスナーはFAカップとコミュニティ・シールドに続きUEFAカンファレンスリーグも制し、クラブに歴史的3冠をもたらした。

  • イーグルスへの大きな期待

    グラスナーの後任となったセージは、前任者が築いた基盤を発展させると意気込む。就任後初めて語った彼は、クラブの勢いを強調した。 「クリスタル・パレスに来られて光栄です。クラブの歴史と直近の活躍に興奮しています。グラスナー前監督は素晴らしい成果を残しました。私も同じように成功させたい。そのために大きな野心を持って来ました」とセージは語った。

    フランスで養った勝利の習慣をプレミアリーグでも発揮したい。「ここには前向きな勢いがある。私たちもそのマインドセットを持つ。昨年は優勝した。新しいクラブ、新しいプロジェクトでも、その習慣を持ち込み、勢いを続けたい」と語った。リヨン・デュシェールやレッドスターでの経験が、今回の挑戦の土台となっている。


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    ピエール・セージの急激な台頭

    過去1年間のセージの躍進は驚異的だ。2023年11月、リヨンの暫定監督に就任した際、チームは最下位だった。しかし彼は20試合で15勝を挙げ、ヨーロッパリーグ出場権とクープ・ド・フランス決勝進出をもたらした。

    その勢いのままレンヌの監督に就任すると、クラブ初となるクープ・ドゥ・フランス制覇とチャンピオンズリーグ出場権獲得を実現。リーグ・アンでも1シーズンで6位アップ、勝ち点を18伸ばし、6節首位に立つなど飛躍を遂げた。全大会通算勝率は67.5％に達した。