クリスタル・パレスは、ランスで好成績を残したピエール・サージュを新監督に就任させた。

グラスナーの後任となったセージは、前任者が築いた基盤を発展させると意気込む。就任後初めて語った彼は、クラブの勢いを強調した。 「クリスタル・パレスに来られて光栄です。クラブの歴史と直近の活躍に興奮しています。グラスナー前監督は素晴らしい成果を残しました。私も同じように成功させたい。そのために大きな野心を持って来ました」とセージは語った。

フランスで養った勝利の習慣をプレミアリーグでも発揮したい。「ここには前向きな勢いがある。私たちもそのマインドセットを持つ。昨年は優勝した。新しいクラブ、新しいプロジェクトでも、その習慣を持ち込み、勢いを続けたい」と語った。リヨン・デュシェールやレッドスターでの経験が、今回の挑戦の土台となっている。



