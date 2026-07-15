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クリスタル・パレスはジャン＝フィリップ・マテタのフリー移籍を防ぐため、新契約を提示した。
パレス、チームの要の獲得に乗り出す
クリスタル・パレスはストライカーのマテタに2030年まで残留する新契約を提示したと報じられている。移籍専門記者のニコロ・スキラ氏によると、クラブはマテタの長期確保と海外からの関心を遮断するためにこの提案を行ったという。
29歳のフランス代表は2027年6月に契約満了となるため、受諾しなければ今夏放出される見込みだ。新契約が成立すれば、パレスは主力FWを守れる。
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欧州の強豪を退ける
マテタとクラブの合意は still unreported。最新ではパレスがオファーを提示したのみで、今後は選手次第。 クラブ首脳は、全50試合で16得点を挙げ、UEFAカンファレンスリーグ決勝でラヨ・バジェカーノを破る歴史的ゴールも記録した今季のような活躍を継続してほしいと考えており、移籍市場で去就が取り沙汰された過去を繰り返さないために早めの契約延長を提示した。
1月の移籍市場ではACミランへの3000万ポンド移籍が最終日に破談となり、彼はシーズン終了まで南ロンドンに残った。その後も移籍報道が絶えないため、クラブは2030年までの契約延長を提示した。
セージ時代の重要な一環
マテタは新監督ピエール・セージにとって依然として重要な存在だ。セージ監督は、2021年1月にマインツからクリスタル・パレスへ期限付き移籍し、2022年に完全移籍したこのストライカーをプロジェクトの要と位置づけ、独特のプレースタイルと最終ラインでの決定力を高く評価している。
加入後、クラブは2024-25シーズンのFAカップ、2025年のFAコミュニティ・シールド、2025-26シーズンのUEFAカンファレンスリーグを制した。 セルハースト・パークでは通算202試合に出場し、62ゴール14アシストを記録した。
- AFP
ワールドカップでの活躍で復帰が遅れる
このストライカーは、フランス代表としてワールドカップに出場したためプレシーズンへの復帰が遅れている。フランス代表が準決勝に進出したため、セージ監督は主力センターフォワードとの練習を待たされている。 大会ではノルウェー、スウェーデン、モロッコ戦に途中出場したものの得点は奪えなかった。昨日の準決勝スペイン戦でもベンチ入りしたが出場機会はなかった。フランス代表は、イングランド対アルゼンチンの敗者と3位決定戦に臨む。
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