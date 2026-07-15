クリスタル・パレスはジャン＝フィリップ・マテタのフリー移籍を防ぐため、新契約を提示した。

クリスタル・パレスはストライカーのマテタに2030年まで残留する新契約を提示したと報じられている。移籍専門記者のニコロ・スキラ氏によると、クラブはマテタの長期確保と海外からの関心を遮断するためにこの提案を行ったという。

29歳のフランス代表は2027年6月に契約満了となるため、受諾しなければ今夏放出される見込みだ。新契約が成立すれば、パレスは主力FWを守れる。