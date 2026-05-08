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クリスタル・パレスのFWジャン＝フィリップ・マテタは、ACミランへの移籍が成立しなかったことについて「傷ついた」と明かした。それでも彼は依然としてミランの注目を集めている。
マテタ、ミラン移籍破談の経緯を語る
マテタは、1月にミランへの移籍が最終段階で破談になったことで大きな精神的負担を感じたと明かした。ミランは冬の移籍市場終了間際、1997年生まれのこのストライカー獲得のためクリスタル・パレスと最終交渉を進めていた。報道では移籍金は3500万ユーロの見込みだった。
マテタは当初メディカルチェックに合格したが、11月中旬から抱えていた膝の怪我を理由にミラン医療スタッフが再検査を要求。その結果がクラブ基準に達せず、移籍は中止された。マテタはシーズン終了までオリバー・グラスナー監督率いるクリスタル・パレスでプレーするためロンドン南部へ戻った。
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マテタが感情的な影響について語る
マテタは、移籍破談を消化するのが難しかったと明かした。ストライカーは立ち直り、クリスタル・パレスでの定位置奪還に集中した。
「移籍が流れたと知らされたときは精神的に辛かった」と『レキップ』紙に語った。「すぐに立ち直りを考え、専門家に相談したところ手術は不要と分かった。復帰まで次のステップに集中し、グラスナー監督に『JP』のリーダーが戻り、チームと共に勝つためにここにいることを示すため全力で努力した」
ミランはこの移籍を再検討する可能性がある
1月の交渉決裂後も、マテタとミランのつながりは続いている。ミランのスポーツディレクター、イグリ・タレは「将来どうなるか様子を見よう」と再検討の可能性に含みを持たせた。
さらにミラン対ユヴェントス戦で、マテタの代理人ポール・ラトゥーシュがサン・シーロに姿を見せ、憶測に拍車がかかった。新センターフォワードを求めるミランが交渉を再開する可能性は高い。
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夏の決断が待っているかもしれない
ミランは今夏、新たなセンターフォワードの獲得を最優先し、マテタは理想的な身体条件を持つ。現在はグラスナー監督率いるクリスタル・パレスで今シーズンを全うすることに集中している。しかし、体調が回復しミランが動向を注視しているため、セリエA移籍に向けた動きが出る可能性はある。