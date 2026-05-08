マテタは、1月にミランへの移籍が最終段階で破談になったことで大きな精神的負担を感じたと明かした。ミランは冬の移籍市場終了間際、1997年生まれのこのストライカー獲得のためクリスタル・パレスと最終交渉を進めていた。報道では移籍金は3500万ユーロの見込みだった。

マテタは当初メディカルチェックに合格したが、11月中旬から抱えていた膝の怪我を理由にミラン医療スタッフが再検査を要求。その結果がクラブ基準に達せず、移籍は中止された。マテタはシーズン終了までオリバー・グラスナー監督率いるクリスタル・パレスでプレーするためロンドン南部へ戻った。