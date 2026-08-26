28歳の同選手は、クリスタル・パレスのプレミアリーグ開幕戦となったエヴァートン戦を欠場しており、金曜夜のマンチェスター・シティ戦も欠場する見通しだ。セージは、リヴァプールが5000万ポンドのオファーを提示したこともあり、サールを巡る大きな憶測があることを認めた一方で、このウインガーは契約に残る3年を全うするとの見方を示している。

セージは次のように説明した。「自分の名前がリヴァプールのようなクラブと結びつけられる時、選手にとってそれは常に難しいものだ。現時点で最も重要なのは、その選手がプレーできる状態ではなく治療を受けているということを理解することだ。そして、彼の将来的な去就の可能性について何が起こるかは、私からは本当に遠い話だ」