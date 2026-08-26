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クリスタル・パレスのピエール・サージュ監督、リヴァプールからの強い移籍アプローチの中でイスマイラ・サールについて厳しい認識を示す
サールの負傷は移籍実現に向けたストライキではない
リヴァプールは最近、ヤンクバ・ミンテとの契約が破談となったことを受け、サールについてクリスタル・パレスに接触した。 『リヴァプール・エコー』の報道によれば、セイジは、サールがマージーサイドあるいはガラタサライへの移籍を実現させるために練習参加を拒否しているとの主張を強く否定した。その代わりに指揮官は、このFWが鼠径部の問題で離脱していることを明かした。
セイジは「イスマイラ・サールは負傷している。鼠径部に痛みがある。だから今日、彼が我々と一緒に［トレーニングする］姿が見られなかったんだ。彼は本当に鼠径部に痛みを抱えているので、別メニューで調整している。だが、我々は彼を準備させるつもりだし、時間が必要だ」と語った。
- (C)Getty Images
サージがリヴァプールからの関心に言及
28歳の同選手は、クリスタル・パレスのプレミアリーグ開幕戦となったエヴァートン戦を欠場しており、金曜夜のマンチェスター・シティ戦も欠場する見通しだ。セージは、リヴァプールが5000万ポンドのオファーを提示したこともあり、サールを巡る大きな憶測があることを認めた一方で、このウインガーは契約に残る3年を全うするとの見方を示している。
セージは次のように説明した。「自分の名前がリヴァプールのようなクラブと結びつけられる時、選手にとってそれは常に難しいものだ。現時点で最も重要なのは、その選手がプレーできる状態ではなく治療を受けているということを理解することだ。そして、彼の将来的な去就の可能性について何が起こるかは、私からは本当に遠い話だ」
移籍をめぐる騒動への同情
移籍市場の締め切りが迫る中、サージュは、広く飛び交う雑音の中で対応を迫られているサールに同情を示した。指揮官は今週、サールと非公開で話し合いの場を持ち、リヴァプールやサウジアラビアのアル・ヒラルへの継続的な関連報道がある中でも、本人のメンタリティーが前向きなままであることを確認した。
「誰にとっても、このような接触があるのは難しいことだと理解している。なぜなら、かなり迷いが生じるからだ」とサージュは続けた。「だが現時点で、彼は私たちと共にいる。契約下にもある。彼は負傷しており、その負傷とこの状況を結びつけることもできるかもしれない。だが私にとって、彼は誠実であり、そのことで何の問題もない」
- AFP
リヴァプールとサールの次は？
リヴァプールは、月曜日に迫る夏の移籍期限前にクリスタル・パレスを説得してサールを売却させるべく、時間との緊迫した戦いに直面している。セージがセルハースト・パークでこのFWの完全回復を辛抱強く待ちながら計画を立てている一方で、アンフィールドのクラブは、アンドニ・イラオラを満足させるため、条件を引き上げたオファーを出すのか、それとも別の攻撃的ターゲットへと素早く方針転換するのかを決断しなければならない。
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