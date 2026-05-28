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クリスタル・パレスのスター、アダム・ウォートンは、イングランド代表のワールドカップ招集漏れについて「座って泣くつもりはない」と語り、トーマス・トゥヘル監督からの電話の内容を明かした。
ウォートン、トゥヘル監督の冷遇に反応
北米遠征の代表メンバー発表で、ウォートンは選外となった。元ブラックバーンで現在クリスタル・パレスの彼はカンファレンスリーグ制覇に貢献したが、国内リーグの活躍だけでは代表入りを確実にするには至らなかった。イングランド代表監督は中盤に経験豊富な選手を選んだ。
レイオ・バジェカーノを破りカンファレンスリーグ制した直後、彼はこう語った。「代表入りは約束されていなかった。サッカーではよくあることだ」。
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イングランド代表監督からの電話
パレスのスター選手は、代表監督から直接連絡を受けた。プロとしてのやりとりで、トゥヘル監督は最終選考直前まで競争が激しかったと伝え、落選を知らせた。
ウォートンはその電話についてこう語った。「『選ばれなかった。あと一歩だった』とだけ言われた。でも、それがサッカーだ。泣き言は言わない。パレスでの試合がまだ2試合ある。今夜も大事だが、くよくよしない。世界が終わるわけじゃない。 まだ若いので。」
欧州での栄光は最高の活力剤だ
イングランド代表落選の悔しさを胸に、ウォートンはレッドブル・アリーナで輝いた。カンファレンスリーグ決勝で負傷懸念があったが、彼はマン・オブ・ザ・マッチ級の活躍でパレスにクラブ史上初の欧州タイトルをもたらした。
彼の力強いドリブルとシュートはジャン＝フィリップ・マテタの決勝点を導き、イーグルスはドイツで歴史を刻んだ。試合のペースを支配する彼の能力は、今回の大会でトゥヘル監督を納得させるには至らなかったものの、その才能を再び印象付けた。
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将来を見据えて
チームメイトが世界の舞台へ準備を進める一方、ウォートンはリフレッシュする準備万端だ。彼はオフシーズンの計画をすでに立てていると明かし、この18か月で急成長したことから、再びイングランド代表の白ユニフォームを着る機会が訪れると確信している。
「将来、ほかの大会やワールドカップに出場できることを願っている。でも今はパレスに集中し、ここに来て勝利を収めることだけを考えていた。そして、それを成し遂げた」と彼は付け加えた。「その成果には満足しているし、休暇で行く場所もいくつか予約済みだが、今は夏と今夜を楽しむつもりだ」