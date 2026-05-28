北米遠征の代表メンバー発表で、ウォートンは選外となった。元ブラックバーンで現在クリスタル・パレスの彼はカンファレンスリーグ制覇に貢献したが、国内リーグの活躍だけでは代表入りを確実にするには至らなかった。イングランド代表監督は中盤に経験豊富な選手を選んだ。

レイオ・バジェカーノを破りカンファレンスリーグ制した直後、彼はこう語った。「代表入りは約束されていなかった。サッカーではよくあることだ」。