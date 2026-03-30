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クリスタル・パレスのスター選手がフランス代表デビューを果たしたことを受け、リヴァプールとチェルシーがマクサン・ラクロワの獲得競争に参戦
急激な上昇
ラクロワは、3月の代表戦期間中にフランス代表として初のフル代表デビューを果たすなど、国際舞台で記念すべき1週間を過ごしたことで、その評価が急上昇している。かつてヴォルフスブルクに所属していた彼は、セルハースト・パークで驚異的な活躍を見せており、最高速度35.39km/hを記録し、プレミアリーグ最速のセンターバックとして公式に認定されている。 その信頼性も同様に印象的だ。今シーズンのプレミアリーグで欠場したのはわずか2試合のみであり、28試合中27試合でフル出場を果たしている。この回復力とフィジカルの強さを兼ね備えたプレーは、2026-27シーズンに向けて守備陣の補強を図る複数の強豪クラブの注目を集めている。
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ワールドカップへの野望
4月6日に26歳を迎えるラクロワは、クラブでの好調を、代表チームでもセルハースト・パークでも、主要なタイトル獲得につなげたいという意欲を公言している。先日、ブラジル戦（2-1で勝利）で途中出場としてデビューを果たしたばかりだが、その直後のコロンビア戦（3-1で勝利）では、ルーカス・エルナンデスと並んでフル出場を果たした。
パレスの公式サイトでのインタビューで、ラクロワは次のように語った。「僕の夢はワールドカップで優勝することです。フランス代表としてワールドカップを勝ち取りたい。パレスでは、もちろん今の目標はカンファレンスリーグの優勝です。現時点ではプレミアリーグを制することはできませんが、カンファレンスリーグならチャンスがあります。だから、これが僕たちの目標です。」
守備陣の大量離脱
パレスは、1月にマーク・ゲヒをマンチェスター・シティに放出したことで、守備の安定性において不安定な状況に置かれている。情報筋によると、リヴァプールはラクロワを退団するイブラヒマ・コナテの後継候補と見なしており、バイエルン・ミュンヘンとアストン・ヴィラもこのフランス人選手に強い関心を寄せていると報じられている。
イーグルスにとって幸いなことに、ラクロワは2029年6月までセルハースト・パークで長期契約を結んでいる。重要な点として、この契約には移籍金条項が含まれていないため、南ロンドンのクラブは大きな交渉の切り札を握っており、欧州の強豪クラブが正式に獲得に動いた場合には高額な移籍金を要求することが可能だ。
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欧州決勝戦
パレスは現在、プレミアリーグで30試合を消化し39ポイントを獲得して14位につけており、ラクロワとチームメイトたちにとって、国内リーグでは上位半分の順位でシーズンを終えること以外に、目指すべき目標はほとんど残されていない。 そのため、イタリアのフィオレンティーナとのカンファレンスリーグ準々決勝は、今シーズンの決定的な分岐点となる。欧州での成功こそが、このディフェンダーにとって今すぐタイトルを獲得する最良のチャンスであり、リヴァプールやチェルシーが注視する夏を前に、ディディエ・デシャン監督の構想における自身の地位をさらに確固たるものにするだろう。