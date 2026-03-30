クリスタル・パレスのスター選手がフランス代表デビューを果たしたことを受け、リヴァプールとチェルシーがマクサン・ラクロワの獲得競争に参戦

パレスは、1月にマーク・ゲヒをマンチェスター・シティに放出したことで、守備の安定性において不安定な状況に置かれている。情報筋によると、リヴァプールはラクロワを退団するイブラヒマ・コナテの後継候補と見なしており、バイエルン・ミュンヘンとアストン・ヴィラもこのフランス人選手に強い関心を寄せていると報じられている。

イーグルスにとって幸いなことに、ラクロワは2029年6月までセルハースト・パークで長期契約を結んでいる。重要な点として、この契約には移籍金条項が含まれていないため、南ロンドンのクラブは大きな交渉の切り札を握っており、欧州の強豪クラブが正式に獲得に動いた場合には高額な移籍金を要求することが可能だ。