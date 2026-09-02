2025年にFAカップ制覇を含む成功したローン移籍期間を経て、チルウェルはセルハースト・パークに戻り、喜びをこう語った。「戻ってこられて素晴らしい気分だ。見慣れた顔ぶれにまた会えてうれしいし、チームメートやファンに再会して、またスタートを切れるのが本当に楽しみだ」

29歳のサイドバックで、イングランド代表としてAマッチ21試合に出場しているチルウェルは、昨季をリーグ・アンのストラスブールで過ごす前に、チェルシー、レスター・シティ、ハダースフィールド・タウンでプレーしていた。