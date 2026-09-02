AFP
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クリスタル・パレスに二重の喜び！ 締め切り後の劇的な獲得でベン・チルウェルとクインテン・ティンバーを確保
クリスタル・パレスが終了間際に補強成功
クリスタル・パレスは、期限前にプレミアリーグへディールシートを提出し、イングランド代表左SBチルウェル、そしてNeherlands代表MFティンバーの完全移籍を成立させた。チルウェルはフランスのRCストラスブールからセルハースト・パークへ完全移籍で復帰し、ティンバーはマルセイユから5年契約で加入する。さらにこの両代表選手に加え、クリスタル・パレスはチリ代表WGダリオ・オソリオも確保。デンマークのFCミッティランから1シーズンのレンタルで加わる。
- Getty Images Sport
チルウェル、ロンドン復帰を喜ぶ
2025年にFAカップ制覇を含む成功したローン移籍期間を経て、チルウェルはセルハースト・パークに戻り、喜びをこう語った。「戻ってこられて素晴らしい気分だ。見慣れた顔ぶれにまた会えてうれしいし、チームメートやファンに再会して、またスタートを切れるのが本当に楽しみだ」
29歳のサイドバックで、イングランド代表としてAマッチ21試合に出場しているチルウェルは、昨季をリーグ・アンのストラスブールで過ごす前に、チェルシー、レスター・シティ、ハダースフィールド・タウンでプレーしていた。
ティンバーが中盤の選手層を厚くする
ティンバーの加入により、カンファレンスリーグ王者の中盤の選択肢には、優れた足元の技術とフィジカルの強さが大きく加わることになる。25歳のMFは、双子の兄弟ユリエン・ティンバーがアーセナルでプレーしており、オランダ代表として13試合に出場し、この夏のワールドカップでオランダ代表の一員としてプレーした。マルセイユで欧州大会において安定したパフォーマンスを続けてきたことを受け、今回のサウスロンドン移籍はプレミアリーグへの大きなステップとなる。
- Getty Images Sport
クリスタル・パレスが初勝ち点獲得を目指す
セージ監督率いるチームは土曜日、プレミアリーグでフラムと対戦するためクレイヴン・コテージへ乗り込み、厳しいスタートを受けて即座の巻き返しを狙う。パレスは、エヴァートンに0-2で敗れ、マンチェスター・シティに1-4の大敗を喫した後、今季初勝ち点と初勝利の獲得を切望している。チルウェルやティンバーといった新戦力を素早くチームに融合させることは、代表ウィーク前に立て直しを図るセージ監督にとって極めて重要となる。
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