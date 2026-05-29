クリスタル・パレスがオリバー・グラスナーの後任として、再びアイントラハト・フランクフルトの元監督と交渉開始。歴史は繰り返される。

新監督は、最近のタイトル獲得の勢いを維持しながらチームの長期的な戦術進化という難題に直面している。トッポモラーは、ドイツでの最後の4試合で勝利がなく、特に守備の脆弱さが目立った。1月18日の解任までに3度の引き分け、うち1度はヴェルダー・ブレーメンとの3-3だった。この守備問題を早急に改善しなければならない。

夏の移籍市場を前に、クラブ首脳は新監督の哲学を早期に浸透させるため、交渉の迅速な決着を望んでいる。