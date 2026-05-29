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クリスタル・パレスがオリバー・グラスナーの後任として、再びアイントラハト・フランクフルトの元監督と交渉開始。歴史は繰り返される。
パレスが新監督を探している
スカイ・スポーツによると、トッポモラー氏がセルハースト・パークでグラスナー監督の後任最有力候補に浮上。45歳の同監督は、ナポリ、アル・イッティハド、ヴォルフスブルク、ケルンからも関心を持たれていた。2026年1月の解任以来無所属で、イングランド挑戦に意欲を示している。
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トップモラーは早期復帰を目指す
現在フリーのヘッドコーチは、ブンデスリーガを退任した後、早期に現場に復帰したいと考えている。フランクフルトでは通算121試合を指揮し、51勝34分けを記録した。しかし2025-26シーズン前半は26試合中9勝にとどまり、クラブは契約を解除した。
フランクフルトとの連携は順調に進んでいる
この就任の可能性は、2024年2月にロンドンへ移籍したグラスナーの歩んだ道筋と重なる。現監督は「イーグルス」でFAカップ、コミュニティ・シールド、UEFAカンファレンスリーグの3冠を含む多数のタイトルを獲得した。しかし、彼の退任で監督ポストが空席となり、クラブ首脳陣は欧州で実績のある後任を探すことを余儀なくされた。
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後任による戦術的な再構築が待たれる。
新監督は、最近のタイトル獲得の勢いを維持しながらチームの長期的な戦術進化という難題に直面している。トッポモラーは、ドイツでの最後の4試合で勝利がなく、特に守備の脆弱さが目立った。1月18日の解任までに3度の引き分け、うち1度はヴェルダー・ブレーメンとの3-3だった。この守備問題を早急に改善しなければならない。
夏の移籍市場を前に、クラブ首脳は新監督の哲学を早期に浸透させるため、交渉の迅速な決着を望んでいる。