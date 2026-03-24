クリスタル・パレスがアンドニ・イラオラ獲得に向けた動きを加速させている。イーグルスはオリバー・グラスナーの後任として、ボーンマスの監督に白羽の矢を立てた。

しかし、パレスが彼の獲得を確実にするには、激しい競争に直面することになるだろう。同監督は、チャンピオンズリーグ出場クラブや、古巣のアスレティック・ビルバオへの復帰との関連が強く噂されている。現役時代、彼はこのスペインのクラブで500試合以上に出場した。 サン・マメスの監督ポストが空いたのは、長年指揮を執ってきたエルネスト・バルベルデ監督が今シーズン終了後に退任を発表したためだ。元ボルシア・ドルトムント監督のエディン・テルジッチがビルバオの監督候補として有力視されている一方、故郷への帰還という感情的な魅力が最終的な決断に影響を与える可能性もある。

「いいえ、私とは何の関係もありません」と、バスクのクラブへの復帰の可能性について問われたイラオラは記者団に語った。「サポーターとしては関係があるでしょう。私の母クラブですから。でも、状況には影響しません。何度も言ってきたように、私はここでとても幸せです。 クラブとは素晴らしい関係にあるし、その点を踏まえて決断を下さなければならないのは事実だが、これは私が監督として過ごしてきたほとんどの期間で直面してきた状況だ。私にとって新しいことではない。」