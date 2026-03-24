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クリスタル・パレスがアンドニ・イラオラ獲得に向けた動きを加速させている。イーグルスはオリバー・グラスナーの後任として、ボーンマスの監督に白羽の矢を立てた。
パレス、グラスナーの後任を探している
英紙『テレグラフ』によると、クリスタル・パレスは、今シーズン終了後に退任するグラスナーの後任となる新監督の選定を急ピッチで進めている。クラブ首脳陣は、昨年初の主要タイトルを獲得するなど好調な時期を経て、その勢いを維持できる監督を求めている。 43歳のイラオラ氏は、ヴィタリティ・スタジアムでの3年間にわたる印象的な手腕により、プレミアリーグ屈指の若手監督の一人と見なされており、南ロンドンのクラブにとって有力な候補となっている。
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イラオラの契約とサウス・コーストでの成功
このバスク出身の監督は、今夏でボーンマスとの契約が満了となるが、今後の去就についてはまだ明確な示唆をしていない。 彼が魅力的なチームを築き上げた南海岸に残留する道も考えられる。ボーンマスは、ディーン・ホイセン、ミロス・ケルケズ、アントワーヌ・セメニョといった主力選手を失ったにもかかわらず、今シーズンはトップ10入りが目前に迫っている。クリスタル・パレスにとって重要なのは、彼がエリ・ジュニア・クルピやラヤンといった若手選手を育成し、新世代の才能をチームに融合させると同時に、クラブに多額の利益をもたらしている点だ。
セルハースト・パークにおける人材育成
パレスは、近年のタイトル獲得実績だけでなく、ロンドンのクラブであるという点からも、監督候補にとって魅力的な選択肢となっている。同クラブはエベレチ・エゼやマルク・ゲヒといった選手を育て上げた実績があり、選手育成において確かな実績を誇る。両選手はその後、チャンピオンズリーグ出場チームへの高額移籍を果たし、イングランド代表でも確固たる地位を築いたが、これはグラスナーにとって大きな悔しさとなっている。
イラオラは、複数の大会で即座の結果を求められる強豪クラブに加わるよりも、チーム作りそのものに集中できる新たな「プロジェクト」という展望に魅力を感じるかもしれない。
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ラ・リーガからの競争か？
しかし、パレスが彼の獲得を確実にするには、激しい競争に直面することになるだろう。同監督は、チャンピオンズリーグ出場クラブや、古巣のアスレティック・ビルバオへの復帰との関連が強く噂されている。現役時代、彼はこのスペインのクラブで500試合以上に出場した。 サン・マメスの監督ポストが空いたのは、長年指揮を執ってきたエルネスト・バルベルデ監督が今シーズン終了後に退任を発表したためだ。元ボルシア・ドルトムント監督のエディン・テルジッチがビルバオの監督候補として有力視されている一方、故郷への帰還という感情的な魅力が最終的な決断に影響を与える可能性もある。
「いいえ、私とは何の関係もありません」と、バスクのクラブへの復帰の可能性について問われたイラオラは記者団に語った。「サポーターとしては関係があるでしょう。私の母クラブですから。でも、状況には影響しません。何度も言ってきたように、私はここでとても幸せです。 クラブとは素晴らしい関係にあるし、その点を踏まえて決断を下さなければならないのは事実だが、これは私が監督として過ごしてきたほとんどの期間で直面してきた状況だ。私にとって新しいことではない。」