AFP
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クリスタル・パレスがアストン・ビラによるジョエル・オルドニェス獲得を横取り！クラブ・ブルージュDFへの3000万ユーロ移籍が目前に迫る
クリスタル・パレスがアストン・ビラのターゲット獲得に動く
クリスタル・パレスは、アストン・ヴィラによるオルドネス獲得の動きを横取りし、大型補強を実現させる寸前にある。南ロンドンのクラブは22歳の同選手への関心を正式な形にするべく素早く動き、3000万ユーロでの条件付き買い取り義務が付いたレンタル移籍の条件を提示した。
火曜日には、『ジ・アスレティック』の報道で、アストン・ヴィラがオルドネスをビラ・パークに迎え入れる取引を順調に進めていると伝えられた。ウナイ・エメリは、今後のチャンピオンズリーグに向けて自身のスカッドの層を厚くすることを望んでいた。ヴィラのこのセンターバックに対するオファーも、同様の買い取り義務が付いたレンタル移籍だったが、獲得レースでは現在パレスが一歩リードしている。
- Getty Images Sport
守備陣の危機がパレスに決断を迫る
主力DFの相次ぐ流出とタイミングの悪い負傷が重なり、パレスは移籍市場で迅速な対応を迫られている。マクサンス・ラクロワを5200万ポンドでチェルシーに売却したことを受け、同クラブは即戦力の穴埋めとして、水曜日にスタンフォード・ブリッジからアクセル・ディサシを期限付き移籍で獲得した。しかし、開幕週末のエヴァートン戦に0-2で敗れた試合でチャディ・リアドが重傷を負ったことで、守備陣の危機はさらに深刻化し、追加補強は喫緊の課題となった。
リアドの負傷により、クラブが再び市場に戻って専門職のセンターバックをもう1人探すことは絶対的に必要となった。オルドニェスは昨季、クラブ・ブルージュで全公式戦46試合に出場して4得点を記録しており、以前からパレスの関心リストに入っていた。パレスは以前、冬の移籍市場で推定4000万ユーロのオファーを通じてブルージュの姿勢を探ったが、ベルギーのクラブは2028年まで契約を残すこのDFの放出を断固として拒否していた。
長期的なターゲットがついに射程圏内に入った
オルドネスの獲得に向けた動きは、最近の結果を受けた場当たり的な反応ではなく、長期にわたるスカウティングの集大成である。クリスタル・パレスは以前から、この若きエクアドル人選手のフィジカル面と技術面の資質を高く評価してきた。オルドネスはクラブ・ブルージュで2023-24シーズンのベルギー・プロ・リーグ、2024-25シーズンのベルギー・カップ、そして2025年のベルギー・スーパーカップを制しており、セージが導入した高強度のシステムに完璧に合致する存在と見なされている。
クリスタル・パレスは今夏の移籍市場で非常に活発に動いており、新鋭と実績ある選手を戦略的に組み合わせながら、複数のポジションで戦力を強化している。パレスはユニオン・サン＝ジロワーズから攻撃的な有望株アナン・ハライリを獲得し、MLSのレアル・ソルトレイクから若手FWザビエル・ゴゾも加えた。さらにサイドの選択肢とプレミアリーグでの実績を補強するため、エバートンからウインガーのドワイト・マクニールを獲得した。加えて、この南ロンドンのクラブは日本代表の冨安健洋とスペイン人DFオスカル・ミンゲサをいずれもフリー移籍で獲得し、守備陣も強化している。
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パレス、強敵シティ戦での立て直しを狙う
クリスタル・パレスは金曜日、マンチェスター・シティをホームに迎え、開幕節の敗戦からの立て直しを必死に目指すことになる。セルハースト・パークで対戦するのは、シーズン初戦でボーンマスに2-1の接戦勝利を収めて自信に満ちているマンチェスター・シティであり、パレスにとって今季初勝ち点獲得への道のりは一層険しいものとなりそうだ。
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