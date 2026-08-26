主力DFの相次ぐ流出とタイミングの悪い負傷が重なり、パレスは移籍市場で迅速な対応を迫られている。マクサンス・ラクロワを5200万ポンドでチェルシーに売却したことを受け、同クラブは即戦力の穴埋めとして、水曜日にスタンフォード・ブリッジからアクセル・ディサシを期限付き移籍で獲得した。しかし、開幕週末のエヴァートン戦に0-2で敗れた試合でチャディ・リアドが重傷を負ったことで、守備陣の危機はさらに深刻化し、追加補強は喫緊の課題となった。

リアドの負傷により、クラブが再び市場に戻って専門職のセンターバックをもう1人探すことは絶対的に必要となった。オルドニェスは昨季、クラブ・ブルージュで全公式戦46試合に出場して4得点を記録しており、以前からパレスの関心リストに入っていた。パレスは以前、冬の移籍市場で推定4000万ユーロのオファーを通じてブルージュの姿勢を探ったが、ベルギーのクラブは2028年まで契約を残すこのDFの放出を断固として拒否していた。