2024年夏にバイエルンがクリスタル・パレスにオリーセ獲得のため6000万ユーロを支払うという決断は、多くの評論家から疑問視された。彼のポテンシャルに異論はなかった。オリーセはセルハースト・パークで「クラブ史上最年少」記録をいくつも更新し、さらにティエリ・アンリも、フランスの五輪キャンペーン期間中に右ウイングとして彼と仕事をするなかで、その粗削りな才能に度肝を抜かれていた。

「信じられないような資質を持っている。まだ何も見ていないよ、始まったばかりだ」と、そのストライカーの象徴は、オリーセがバイエルンで1試合もプレーする前に語っていた。「ああいう選手はそうそう出てこない」

それでも、アンリがバイエルンにとって掘り出し物だと断言した一方で、他の者たちは、2023-24シーズンにハムストリングの問題で2度離脱していたことから、オリーセをいくらかの賭けと見なしていた。

しかし今や、オリーセはワールドカップ優勝経験者のクリストフ・クラマーから「過去10年でブンデスリーガ最高の移籍」と称賛されている。その理由の一端は、サラーのような稼働率にある。24歳の彼はアリアンツ・アレーナ加入以来、負傷による欠場が1試合もなく、指揮官ヴァンサン・コンパニを大いに喜ばせている。

「マイケルはクリスタル・パレスでいくつかの負傷歴があったが、あの若さで健康のためにピッチ外でやっていることは信じられない。こうしたことを続けていれば、長く健康を保てるし、選手として成長し続けるだろう」