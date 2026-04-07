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Michael Olise Bayern Munich GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

欧州屈指のチャンスメーカーへ：オリーセはいかにしてバイエルンで「世界最高のウイング」になったのか

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レアル・マドリー 対 バイエルン

最近の報道が正しければ、リヴァプールは退団が見込まれるモハメド・サラーの理想的な後継者としてマイケル・オリーセをリストアップしたという。しかし、フランス代表FWの獲得を望むことと、実際にそれを実現することはまったく別問題だ。昨夏のフロリアン・ヴィルツ獲得を狙ったバイエルンの入札はリヴァプールに一蹴されたかもしれないが、彼らは今季終了後にオリーセをリヴァプールへ売るつもりはまったくない。

「リヴァプールは昨年5億ユーロを費やし、非常に不振のシーズンを送っている。我々は来季彼らがより良くプレーするための助けにはならない」と、バイエルンの名誉会長ウリ・ヘーネスはつい先週述べた。

「我々はファンのためにこのゲームをしている。我々には43万人の会員がいて、世界中に何百万人ものサポーターがいる。そして、銀行に2億ユーロあっても、そのせいで毎週土曜日により悪いサッカーをしているのでは、彼らにとって大した助けにはならない」

オリーセを売却して利益を得ることは、バイエルンにとってスポーツ面で確実に理にかなわない。というのも、現時点の欧州に、これ以上に得点力があり創造性に富んだウインガーはいないからだ。

  • FC Bayern München v Grashoppers Zürich - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    「過去10年間で最高のブンデスリーガ移籍」

    2024年夏にバイエルンがクリスタル・パレスにオリーセ獲得のため6000万ユーロを支払うという決断は、多くの評論家から疑問視された。彼のポテンシャルに異論はなかった。オリーセはセルハースト・パークで「クラブ史上最年少」記録をいくつも更新し、さらにティエリ・アンリも、フランスの五輪キャンペーン期間中に右ウイングとして彼と仕事をするなかで、その粗削りな才能に度肝を抜かれていた。

    「信じられないような資質を持っている。まだ何も見ていないよ、始まったばかりだ」と、そのストライカーの象徴は、オリーセがバイエルンで1試合もプレーする前に語っていた。「ああいう選手はそうそう出てこない」

    それでも、アンリがバイエルンにとって掘り出し物だと断言した一方で、他の者たちは、2023-24シーズンにハムストリングの問題で2度離脱していたことから、オリーセをいくらかの賭けと見なしていた。

    しかし今や、オリーセはワールドカップ優勝経験者のクリストフ・クラマーから「過去10年でブンデスリーガ最高の移籍」と称賛されている。その理由の一端は、サラーのような稼働率にある。24歳の彼はアリアンツ・アレーナ加入以来、負傷による欠場が1試合もなく、指揮官ヴァンサン・コンパニを大いに喜ばせている。

    「マイケルはクリスタル・パレスでいくつかの負傷歴があったが、あの若さで健康のためにピッチ外でやっていることは信じられない。こうしたことを続けていれば、長く健康を保てるし、選手として成長し続けるだろう」

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  • FC Bayern München v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final First LegGetty Images Sport

    ピッチ上で答え

    途切れることなく続いた試合出場が、オリーセがバイエルンでプレーをもう一段階上のレベルへ引き上げるうえで重要な役割を果たしてきた。

    バイエルンの選手として初めて記者会見に臨んだときのオリーセは、そこにいたいと思っていないかのように見え、話しぶりもそうだった。だがプレミアリーグを追っていた人々は、記者の質問に対する彼の妙にぶっきらぼうな一言返答に、少しも驚かなかった。それがオリーセという人間だ。マイクを目の前に置かれると口を閉ざす。だがピッチに立たせれば、現代のどのフットボーラーにも劣らぬほど雄弁かつ優雅に自己表現してみせる。

    ミュンヘンへ移籍して間もなく本人が語ったとおり、「フットボーラーとしては、何よりまずピッチ上で答えを示さないといけない」。そしてオリーセは、足で語ることで熱意が欠けているのではないかという疑念を、すぐさま払拭し始めた。

  • FC Bayern München v RB Leipzig - DFB Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    「最も重要な選手の一人」

    オリーセはミュンヘンの新しい環境に馴染むのに少し時間がかかるだろう、という見方があった。本人が言うように、セルハースト・パークでプレーするのとアリアンツ・アレーナでプレーするのとでは、最大の違いはプレッシャーだった。

    「パレスでは僕たちはしばしばアンダードッグでした」と、彼はFCバイエルン会員誌に語った。「でもバイエルンではそれが当てはまることは決してない！」

    しかし、期待の重圧をすぐさま軽々とものともせず、公式戦全体で20ゴールを挙げ、さらに23アシストを演出。ドイツでの衝撃的なデビューシーズンを終えると、ブンデスリーガ優勝を果たしたバイエルンにおいて全34節すべてに出場した唯一の選手となった。

    「彼は私たちの最も重要な選手の一人になった」と、コンパニは認めた。「そして、それはこのレベルでブンデスリーガ1年目の選手に当然のこととして求められるものではない」

  • Michael OliseGetty

    「一季限りの成功」ではない

    しかしコンパニと同様に、クラブのレジェンドであるトーマス・ミュラーは、オリーセにはまだまだ伸びしろがあると断言していた。そのため彼はすぐに、「バイエルンの選手は1シーズンで評価されるのではなく、複数のシーズンにわたってどれだけ安定して結果を出し続けるかで判断される」と指摘した。

    とはいえミュラーは、オリーセが自分を新たな高みへ押し上げるために必要な向上心と決意を備えていると確信していた。

    「彼の人柄からは、上達への情熱が見える。だからファンはクラブでの彼の将来を楽しみにしていい。僕は彼が“一発屋”だとは思わない」

    そしてミュラーの言う通り、オリーセのバイエルン2年目は1年目以上に印象的なものとなっている。2025-26シーズン、欧州5大リーグの全ウインガーの中で、公式戦全体でゴールに直接関与した数がオリーセ（37回）を上回る選手はいないうえ、アシスト数（23）でも彼を上回る選手はいない。

    そうなれば、彼がハリー・ケインやルイス・ディアスといった同僚のフォワード陣から厚い支持を得るようになったのも、さほど驚くことではない。2人ともオリーセのドリブル技術に呆然としているのだ。ケインは、相手をいとも簡単にすり抜けていくオリーセの滑るような能力を繰り返し称賛しており、一方で――自身もとてつもなく技巧的な選手である――ディアスは「マイケルは1対1の局面で破壊できる。技術がとてつもなく優れていて、違いを生み出してくれる」と語っている。


  • Crystal Palace v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    デ・ブライネのようなメンタリティ

    オリーセはスピード、トリッキーさ、そして決定的な仕事という要素を兼ね備え、さらに左足へ切り込んでからボールをゴール右上隅へ曲げて流し込む傾向もあることから、必然的に、バイエルンのもう一人の輝かしいウインガーであるアリエン・ロッベンとの比較がなされてきた。だがコンパニは、プレミアリーグ史上最も創造的な選手とさえ言われる人物との共通点も見ている。

    「マイケルは、世界最高の選手の一人になれる可能性を与えてくれるメンタリティを持ってやって来た」とコンパニは、ベルガモで行われたアタランタを相手にしたラウンド16での大勝、その第1戦でオリーセが相手をズタズタにしたのを見届けた後に語った。

    「彼は自分がやる仕事の一つひとつにとても細部までこだわっている。そして以前にも、トップタレントと仕事をしてきた経験として言ったことがあるが、選手同士は同じではないので比較はしたくないものの、彼には、私がケヴィン・デ・ブライネと一緒にプレーしていたときに見たメンタリティがある」

    「若い選手だったケヴィンが台頭し、スーパースターになるまでを見られたのは幸運だった。私はその全過程を見たが、マイケルが持っているのは、まさにその細部への執着だ。もちろん、それだけでは十分ではない。もっとやれるよう彼を突き動かさなければならない。だが彼はとても良い軌道に乗っていて、それを目の当たりにできるのは喜びだ」

  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    世界最高のウインガー

    今季のオリーセは間違いなく見ていて楽しい存在だった。そして私たち中立の立場の者にとって、そしてとりわけバイエルンにとって本当にわくわくする瞬間は、まだ終わっていないオリーセには、1シーズン最多アシストの記録としてかつてデ・ブライネが保持していたブンデスリーガ記録を更新し、ドイツで記録に名を刻むチャンスがある。しかし、それよりはるかに重要なのは、フランスのワールドカップ制覇に貢献する前に、チャンピオンズリーグの栄光をもたらす絶好の機会を手にしているということだ。

    いまオリーセが狙っているのは、こうした高い目標であり、それは当然のことだ。 元ドイツ代表MFのサミ・ケディラは、火曜日にベルナベウで行われるレアル・マドリーとのチャンピオンズリーグ第1戦を前に、『ビルト』に対してこう語っている。

    「オリーセはおそらく現時点で世界最高のウインガーだ。トップクラスの総合力を備えている」

    もちろん、だからこそケディラは、オリーセがリヴァプールにとってと同じくらい、マドリーにとっても素晴らしい補強になると感じているのだ。しかしバイエルンは、この夏に彼の売却を検討すること自体が愚かであり、ましてや世界記録級の移籍金に満たない額で手放すなど絶対にあり得ない。

    何しろ彼はまだ24歳だ。そしてアンリがオリーセを唯一無二の才能だと称えてからまだ2年も経っておらず、頂点に到達していない。むしろ、その入口に立ったばかりだ。だからこそ、いま彼が見せている輝きは序章にすぎない。世界最高峰の舞台で、その名が“本物”として刻まれる瞬間は、もうすぐそこまで来ている。

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