今季のオリーセは間違いなく見ていて楽しい存在だった。そして私たち中立の立場の者にとって、そしてとりわけバイエルンにとって本当にわくわくする瞬間は、まだ終わっていないオリーセには、1シーズン最多アシストの記録としてかつてデ・ブライネが保持していたブンデスリーガ記録を更新し、ドイツで記録に名を刻むチャンスがある。しかし、それよりはるかに重要なのは、フランスのワールドカップ制覇に貢献する前に、チャンピオンズリーグの栄光をもたらす絶好の機会を手にしているということだ。
いまオリーセが狙っているのは、こうした高い目標であり、それは当然のことだ。 元ドイツ代表MFのサミ・ケディラは、火曜日にベルナベウで行われるレアル・マドリーとのチャンピオンズリーグ第1戦を前に、『ビルト』に対してこう語っている。
「オリーセはおそらく現時点で世界最高のウインガーだ。トップクラスの総合力を備えている」
もちろん、だからこそケディラは、オリーセがリヴァプールにとってと同じくらい、マドリーにとっても素晴らしい補強になると感じているのだ。しかしバイエルンは、この夏に彼の売却を検討すること自体が愚かであり、ましてや世界記録級の移籍金に満たない額で手放すなど絶対にあり得ない。
何しろ彼はまだ24歳だ。そしてアンリがオリーセを唯一無二の才能だと称えてからまだ2年も経っておらず、頂点に到達していない。むしろ、その入口に立ったばかりだ。だからこそ、いま彼が見せている輝きは序章にすぎない。世界最高峰の舞台で、その名が“本物”として刻まれる瞬間は、もうすぐそこまで来ている。