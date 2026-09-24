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「クリスはポルトガルの象徴だ！」 ジョルジェ・ジェズスが厳しい警告を発しつつ、クリスティアーノ・ロナウドの地位を擁護する理由
ジョルジェ・ジェズス、クリスティアーノ・ロナウドをポルトガルの象徴と称賛
ポルトガル代表の新監督ジョルジェ・ジェズスは、木曜日にエスタディオ・ジョゼ・アルバラーデで行われるウェールズ戦のUEFAネーションズリーグ初戦を前に、主将クリスティアーノ・ロナウドを巡るメディアの批判に言及した。72歳の指揮官は、41歳のFWがチームのタイトル防衛のスタートとなる一戦で先発すると明かした。
以前にアル・ナスルでロナウドを指導したジェズスは、主将が国にとって持つ重要性を情熱的に擁護した。
また、ロナウドはいまも代表チームのアイデンティティーに不可欠な存在だと強調した。
- AFP
監督、香港のスタジアム観客動員を使ってロナウドの価値を証明
ポルトガル・フットボール・サミットで語ったジェズスは、アル・ナスルを率いていた時期の印象的な一例を挙げ、ロナウドの比類なき世界的な存在感と影響力を説明した。香港での試合では、ロナウド不在時の観客数が3000人だったのに対し、このFWが出場した際には5万5000人の満員になったと明かした。
ただし指揮官は、その地位だけで全ての試合で自動的に90分間プレーできるわけではないことも明確にした。
「クリスはポルトガルと代表チームの象徴だ」とジェズスは説明した。「だが、それだけで彼が常にプレーできるわけではない。彼なしで香港で試合をしたときは3000人だったが、彼が出場したときは5万5000人だった。彼は明日プレーするし、1点か2点を決めてくれることを願っている」
ジェズスがパフォーマンス重視で新たな戦術的ダイナミクスをもたらす
代表の舞台でロナウドと再び合流することになったジェズスは、チームがこれまで築いてきた土台を尊重しつつ、新たな戦術的ダイナミクスを導入する考えを示した。また、守備的MFを専任で置き、さらにセカンドストライカーを配する形を好むという自身の考えをあらためて強調した。
指揮官は、ロナウドのリーダーシップが依然として重要である一方、長期的なメンバー選考は過去の実績ではなく現在のコンディションに基づいて判断されると強調した。
また、自身の戦術コンセプトにチームが素早く適応できる能力に全面的な信頼を示した。
- Getty Images Sport
王者がウェールズ戦で勝ち点最大化を狙う
ポルトガルはリスボンで、ジェズスの指揮の下、UEFAネーションズリーグのグループA4初戦を白星で飾ることを目指す。ポルトガル代表は組織的なウェールズ代表と対戦し、その後はエスタディオ・ド・ドラゴンで行われる次のグループ戦、ノルウェー代表戦に備える。
ロナウドは攻撃の軸として立ち、代表通算得点記録の積み上げを狙う。
ポルトガルは木曜日の一戦に、ネーションズリーグ王者の座を守ることに集中して臨む。
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