ポルトガル・フットボール・サミットで語ったジェズスは、アル・ナスルを率いていた時期の印象的な一例を挙げ、ロナウドの比類なき世界的な存在感と影響力を説明した。香港での試合では、ロナウド不在時の観客数が3000人だったのに対し、このFWが出場した際には5万5000人の満員になったと明かした。

ただし指揮官は、その地位だけで全ての試合で自動的に90分間プレーできるわけではないことも明確にした。

「クリスはポルトガルと代表チームの象徴だ」とジェズスは説明した。「だが、それだけで彼が常にプレーできるわけではない。彼なしで香港で試合をしたときは3000人だったが、彼が出場したときは5万5000人だった。彼は明日プレーするし、1点か2点を決めてくれることを願っている」