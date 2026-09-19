ポルトガル代表の新指揮官ジョルジェ・ジェズス監督は、UEFAネーションズリーグ開幕戦に向けた25人のメンバーを発表した後、代表主将クリスティアーノ・ロナウドに関する選考方針を極めて明確にした。72歳の指揮官は、先発メンバーを決める際に個人の名声は一切考慮しないと強調した。

ジェズス監督は報道陣に対し、メンバー全員が現在のトレーニングと試合でのパフォーマンスのみに基づいて、その座を勝ち取らなければならないと主張した。

さらに指揮官は、1000ゴール到達のようなキャリアの節目は、代表チームではなくクラブレベルで主に追求されるべきだと付け加えた。