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クリスに後光はなし！ジェズス監督が警告、バロンドール5回でも主将のベンチ降格は免れない
ジェズス、象徴的主将ロナウドに選考警告発す
ポルトガル代表の新指揮官ジョルジェ・ジェズス監督は、UEFAネーションズリーグ開幕戦に向けた25人のメンバーを発表した後、代表主将クリスティアーノ・ロナウドに関する選考方針を極めて明確にした。72歳の指揮官は、先発メンバーを決める際に個人の名声は一切考慮しないと強調した。
ジェズス監督は報道陣に対し、メンバー全員が現在のトレーニングと試合でのパフォーマンスのみに基づいて、その座を勝ち取らなければならないと主張した。
さらに指揮官は、1000ゴール到達のようなキャリアの節目は、代表チームではなくクラブレベルで主に追求されるべきだと付け加えた。
- SOPA Images
指揮官が宣言、バロンドールの肩書は何の意味も持たない
ロナウドを巡る厳しい視線への対応について問われたジェズスは、チーム規律に関して明確な姿勢を示した。指揮官は、過去の実績や受賞歴があっても、パフォーマンスが期待値を下回ればメンバーから外されない保証にはならないと指摘した。
以前に共に仕事をした経験があることから、監督はメンバー発表前に個別で話し合う必要は感じなかったという。
「クリスは他のどの選手とも同じ、1人の選手だ。良いプレーをすれば起用されるし、良くなければ起用されない」とジェズスは断言した。「クリスには違う立場がある。バロンドールを5回受賞しているが、それが私の判断材料になるのか。まったくならない。ゼロだ」
戦術的ビジョンがフェリックスとレオンの役割を再構築する
CR7に対する自身の立場を明確にしたことに加え、ジェズスは前任者ロベルト・マルティネスとは異なる明確な戦術的アイデンティティーも示した。指揮官は、3人目のMFを置くのではなく、中央に2人のアタッカーを配置するシステムを好むと認め、前線の重要な役割を再定義した。
その上で、ジョアン・フェリックスはあくまで中央のストライカーとして起用し、ラファエル・レオンも中央でプレーさせる考えを明かした。
「ジョアン・フェリックスは、私の下ではウイングでプレーする選手ではない。彼は常にセカンドストライカーであり、ファーストストライカーでもある」とジェズスは説明した。「ラファエル・レオンは、私の下では常にファーストストライカーとしてプレーしていた」
- AFP
ポルトガル、熾烈なネーションズリーグ期間に備える
ポルトガルは9月24日、リスボンのジョゼ・アルヴァラーデ・スタジアムでウェールズと対戦し、グループA4のタイトル防衛を開始する。その後、9月27日にノルウェーとのアウェー戦に臨み、10月1日にはデンマークを訪れる。
この4連戦は10月4日、ポルトガルがエスタディオ・ド・ドラゴンでノルウェーをホームに迎える一戦で締めくくられる。
過去に自身の下でプレーした13選手がメンバー入りしており、ジェズスは自身の戦術的アイデアを迅速に浸透させることを目指している。
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