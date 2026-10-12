バチスタは、国際的に名の知られた人物の輝かしい経歴が、現在、順位表で16位に低迷するチームの士気を立て直すと確信している。試合後の記者会見で、暫定監督はさらにこう語った。「素晴らしい補強だったと思う。彼は素晴らしいリーダーで、国際的な実績もある。セードルフがコリンチャンスにもたらせるものは、クラブの規模と名声にふさわしい。彼が選手権の終盤戦で素晴らしい仕事をしてくれると確信している」