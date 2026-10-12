Marco Canoniero
翻訳者：
クラレンス・セードルフが監督業に復帰！ レアル・マドリーとACミランのレジェンド、コリンチャンスを降格から救うという驚きの任務を託される
元MF、残留を目指す任務を引き受ける
ブラジルの名門クラブはリーグ戦7連敗を受け、危機を食い止めるため、50歳の指揮官と来年末までの契約を結んだことを正式に発表した。中盤の名手は、フェルナンド・ジニスの解任で空いた監督の座に就く。ジニスはメンフィス・デパイら著名選手を擁するチームを率いていたにもかかわらず、週半ばに解任された。そのわずか数時間後、チームはパルメイラスに1-4で敗れ、8連敗を喫して苦境をさらに深めた。
- Orange Pictures
暫定監督が注目の人事を支持
ダービーでの大敗は、新監督に指揮を引き継ぐ暫定監督ウィリアム・バティスタにとって、最後の試合となった。パルメイラスとのアウェー戦後、記者団に語ったバティスタは、後任の就任を熱烈に歓迎した。「セードルフは今週クラブにやって来るはずだ。コリンチャンスにとって重要なことになると思う。彼は世界的に知られた監督であり、今のクラブに必要なノウハウと格を備えている」
暫定監督が世界のサッカー界での実績を称賛
バチスタは、国際的に名の知られた人物の輝かしい経歴が、現在、順位表で16位に低迷するチームの士気を立て直すと確信している。試合後の記者会見で、暫定監督はさらにこう語った。「素晴らしい補強だったと思う。彼は素晴らしいリーダーで、国際的な実績もある。セードルフがコリンチャンスにもたらせるものは、クラブの規模と名声にふさわしい。彼が選手権の終盤戦で素晴らしい仕事をしてくれると確信している」
- DeFodi Images
重要な試合で1部リーグ所属が決まる
アヤックス、レアル・マドリー、ACミランでチャンピオンズリーグを制した人物には、厳しい任務が待ち受けている。シーズン終盤にチームの状況を速やかに好転させなければならない。次戦は10月19日のヴィトーリアとのホームゲームで、その5日後には重要なヴァスコ・ダ・ガマとのアウェー戦に臨む。この厳しい日程はミラソルとのホームゲームで締めくくられる。残留を決めるためには、勝ち点1つひとつが決定的な意味を持つ。
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