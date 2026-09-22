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翻訳者：
クラブ・ブルージュのスターを巡りイタリアとドイツが争奪戦、ニコロ・トレソルディの代表としての将来は依然未定
二重国籍が綱引きを引き起こす
クラブ・ブルージュFWトレソルディは、A代表としての将来をドイツに託すのか、それとも出生地であるイタリアへ代表を変更するのか、依然として決断していない。イタリア人の父と、イタリア系アルゼンチン人の母のもとカリアリで生まれた22歳は、13歳でハノーファー96に加入するためドイツへ渡り、その後に市民権を取得した。ドイツのU-21代表で24試合に出場しているにもかかわらず、その二重の立場をめぐっては、この欧州の強豪2か国による激しい争奪戦が繰り広げられている。
- Matthias Koch
ディ・サルボ、慎重な対応を求める
ドイツU-21代表のアントニオ・ディ・サルボ監督は、長期的にどの代表に身を置くかについて本人と直接話し合った結果、このストライカーが難しい立場にあることを認めた。最終的な決断は完全に選手本人に委ねられるとしつつ、ディ・サルボ監督は、それまでの間もこのアタッカーが自身のユースチームで引き続きプレーする意思を示していることを歓迎した。
2人だけのやり取りの詳細を『キッカー』に明かしたディ・サルボ監督は、次のように説明した。「これは私に問われるべき問題ではない。ただ、私は彼と話をしたし、彼はまだ決断できないと言っていた」
また、トレソルディが当面は引き続き下部カテゴリーのチームに加わることを歓迎し、指揮官は「そしてそれは、我々にとって非常に良い兆候だ」と付け加えた。
現代が忠誠心を形作る
国境をまたぐ人の移動が国際サッカー界の姿を変える中、二重国籍選手の争奪戦は現代サッカーでますます一般的になっている。トレソルディが置かれている状況は、1つの国へのA代表としての将来を決断する前に、現代の若手選手たちが直面する感情面とキャリア面の複雑な考慮事項を浮き彫りにしている。
同じく『Kicker』のインタビューで、国際的な出場資格を巡る状況の変化について振り返ったディ・サルボは、次のように語った。「世界は変わったと思う。20年、30年前には、選手たちはこうした決断を下す必要がまったくなかった。だが、世界はよりグローバルになり、多くの選手が2つ目、あるいは3つ目の国でプレーする機会を得ている。時間が必要なのであれば、その時間を与えなければならない」
- Photo News
量産ぶりが関心を集める
2026-27シーズンの全公式戦9試合で5得点を挙げているトレソルディは、ゴール前での鋭い好調ぶりによって、自身の決断を先延ばしにすることをますます難しくしている。2029年6月までブルージュと契約を結んでいる中、国内外の舞台で見せる安定したパフォーマンスは、次の代表ウィークを前にロベルト・マンチーニとユルゲン・クロップによる争奪戦を招くのが確実な情勢だ。この容赦ない注目の中で冷静さを保てるかどうかが、彼の進む道を左右することになる。
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