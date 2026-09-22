国境をまたぐ人の移動が国際サッカー界の姿を変える中、二重国籍選手の争奪戦は現代サッカーでますます一般的になっている。トレソルディが置かれている状況は、1つの国へのA代表としての将来を決断する前に、現代の若手選手たちが直面する感情面とキャリア面の複雑な考慮事項を浮き彫りにしている。

同じく『Kicker』のインタビューで、国際的な出場資格を巡る状況の変化について振り返ったディ・サルボは、次のように語った。「世界は変わったと思う。20年、30年前には、選手たちはこうした決断を下す必要がまったくなかった。だが、世界はよりグローバルになり、多くの選手が2つ目、あるいは3つ目の国でプレーする機会を得ている。時間が必要なのであれば、その時間を与えなければならない」