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FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
翻訳者：

クラブ・ブルッヘ戦のインテル選手採点：ラウタロ・マルティネスの2得点も実らず、守備崩壊でアウェーチームに勝利を献上

インテル
クラブ・ブルッヘ
インテル 対 クラブ・ブルッヘ
UEFAチャンピオンズリーグ

インテルはサン・シーロで3-4の痛恨の敗戦を喫した。ラウタロ・マルティネスが決定力を発揮して2得点を挙げたものの、守備の崩壊がそれをかき消した。クリスティアン・キヴ監督率いるチームはボール支配率とシュート数で上回りながらも、ニコロ・トレゾルディの決定力とロメオ・フェルマントの終盤の決勝点に屈した。

インテルはジュゼッペ・メアッツァでクラブ・ブルージュに3-4で敗れ、チャンピオンズリーグでの戦いに大きな痛手を負った。試合は慎重な戦術的駆け引きで始まったが、30分にニコロ・トレソルディがPKを決め、アウェーのクラブ・ブルージュが先制。インテルは前半終了間際、フェデリコ・ディマルコのアシストからラウタロ・マルティネスが決め、1-1に追いついた。前半のボール支配率は53％だったものの、クラブ・ブルージュの攻守の切り替えへの対応に苦しんだ。

後半はホームのインテルにとって、戦術面で悪夢のような展開となった。トレソルディは63分と74分に、いずれも存在感を発揮したカルロス・フォルブスのアシストから得点。見事なハットトリックを達成し、クラブ・ブルージュを3-1のリードに導いた。81分にはマルティネスがこの試合2点目を決め、インテルに一時希望をもたらしたが、87分にロメオ・フェルマントがクラブ・ブルージュの4点目を決め、勝利を決定的にした。後半アディショナルタイムには途中出場のアンジュ＝ヨアン・ボニーが1点を返したものの、反撃はそこまで。インテルは守備組織が機能していない実態を露呈し、2試合を終えて勝ち点を一つも獲得できずにいる。

  • FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    GK＆DF

    J・マルティネス：4/10

    枠内シュートを8本浴び、4失点を喫したGKにとって厳しい夜となった。4度のセーブでさらなる失点は防いだものの、攻守が激しく入れ替わった後半はペナルティーエリア内を十分に掌握できなかった。

    Y・ビセック：5/10

    ボールを前に運ぶ能力を垣間見せた一方、フォルブスが仕掛ける素早いカウンターではポジションを外された。試合がオープンになるにつれて脆さを増した守備ラインを、フィジカルの強さだけで安定させることはできなかった。

    M・アカンジ：4/10

    経験豊富なセンターバックにとって忘れたい一夜となった。39分にイエローカードを受け、トレゾルディの動きへの対応に苦戦。ブルッヘが成功させた5度のカウンターでは、守備に戻る際のポジショニングが悪く、普段の落ち着いたボール扱いも帳消しとなった。

    A・バストーニ：5/10

    インテルの最終ラインで最も効果的にボールを前進させたが、ブルッヘが攻め上がるウイングバックの背後のスペースを突く中、孤立する場面が多かった。最後の20分間に守備の組織が崩れると、その流れを食い止めることはほとんどできなかった。

    F・ディマルコ：6/10

    攻撃の最終局面で常に脅威となり、44分にはマルティネスの1点目をアシストした。しかし、守備への対応はおろそかになり、左サイドでの消耗の激しいプレーを経て78分に交代した。

  • FBL-EUR-C1-INTER-BRUGGEAFP

    中盤

    P.ジエリンスキ：5/10

    普段通り効率よくボールを動かしたが、必要な守備のカバーはできなかった。中盤の3人の一角として、ブルッヘに中央をあまりにも簡単に突破され、88分に交代となった。

    A.ディウフ：5/10

    中盤に活力をもたらそうとしたが、ハンス・ヴァナケンの巧みな縦パスでたびたびかわされた。フォルブスが3アシストを記録する際に使ったパスコースを封じるには、戦術的な規律が足りなかった。

    N.バレッラ：6/10

    長い時間帯にわたってチームの中心となり、インテルに必要な縦への推進力をもたらした。競り合いでも懸命に戦ったが、キヴ監督が攻撃的な選手交代で試合の流れを変えようとしたため、78分に交代となった。

    H.チャルハノール：5/10

    29分に警告を受け、タックルの積極性が制限されたように見えた。セットプレーでのキックは脅威となり、インテルのxG（期待得点）3.74に貢献したものの、試合の流れが傾き始めた67分に交代となった。

  • FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    攻撃

    M・テュラム：5/10

    動き出しで攻撃の相棒にスペースをつくったが、ゴール前では珍しく存在感を示せなかった。インテルのシュート30本のうち枠内はわずか12本。67分に退くまで、テュラムの決定力不足も目についた。

    L・マルティネス：8/10

    インテルで最も際立った選手。キャプテンは得点機への鋭い嗅覚を発揮し、44分に同点ゴール、81分に再び得点してチームに望みをつないだ。アウェーチームの決定力に真に対抗できそうだったインテルの選手は、彼だけだった。

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    控え選手と監督

    F・エスポージト：5/10

    67分に途中出場したが、チーム全体の陣形が次第に崩れる中、試合に影響を与えられなかった。

    P・スチッチ：6/10

    途中出場直後、視野の広さを生かしてマルティネスの2点目をアシストしたが、中盤の立て直しには貢献できなかった。

    D・スペンス：5/10

    幅をもたらすため終盤に投入されたが、低い位置で守るブルッヘを相手に、戦術面で流れを変えるには時間が足りなかった。

    A・ボニー：7/10

    途中出場から大きなインパクトを残し、後半アディショナルタイム3分に同じく途中出場のスタンコヴィッチのアシストから得点。それまでインテルに欠けていた縦への推進力をもたらした。

    A・スタンコヴィッチ：6/10

    短い出場時間ながら、混乱した終盤に落ち着きを見せ、ボニーの終盤のゴールをアシストした。

    C・キヴ：3/10

    戦術面での失敗。試合前には勇気を求めていたにもかかわらず、チームの守備にはまったく一体感がなかった。ホームで相手に3.16のゴール期待値（xG）を許し、同じフォルブスとトレソルディのコンビに3失点を喫したことは、試合中の修正がまったくできていなかったことを示している。

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