J・マルティネス：4/10

枠内シュートを8本浴び、4失点を喫したGKにとって厳しい夜となった。4度のセーブでさらなる失点は防いだものの、攻守が激しく入れ替わった後半はペナルティーエリア内を十分に掌握できなかった。

Y・ビセック：5/10

ボールを前に運ぶ能力を垣間見せた一方、フォルブスが仕掛ける素早いカウンターではポジションを外された。試合がオープンになるにつれて脆さを増した守備ラインを、フィジカルの強さだけで安定させることはできなかった。

M・アカンジ：4/10

経験豊富なセンターバックにとって忘れたい一夜となった。39分にイエローカードを受け、トレゾルディの動きへの対応に苦戦。ブルッヘが成功させた5度のカウンターでは、守備に戻る際のポジショニングが悪く、普段の落ち着いたボール扱いも帳消しとなった。

A・バストーニ：5/10

インテルの最終ラインで最も効果的にボールを前進させたが、ブルッヘが攻め上がるウイングバックの背後のスペースを突く中、孤立する場面が多かった。最後の20分間に守備の組織が崩れると、その流れを食い止めることはほとんどできなかった。

F・ディマルコ：6/10

攻撃の最終局面で常に脅威となり、44分にはマルティネスの1点目をアシストした。しかし、守備への対応はおろそかになり、左サイドでの消耗の激しいプレーを経て78分に交代した。