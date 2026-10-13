インテルはジュゼッペ・メアッツァでクラブ・ブルージュに3-4で敗れ、チャンピオンズリーグでの戦いに大きな痛手を負った。試合は慎重な戦術的駆け引きで始まったが、30分にニコロ・トレソルディがPKを決め、アウェーのクラブ・ブルージュが先制。インテルは前半終了間際、フェデリコ・ディマルコのアシストからラウタロ・マルティネスが決め、1-1に追いついた。前半のボール支配率は53％だったものの、クラブ・ブルージュの攻守の切り替えへの対応に苦しんだ。
後半はホームのインテルにとって、戦術面で悪夢のような展開となった。トレソルディは63分と74分に、いずれも存在感を発揮したカルロス・フォルブスのアシストから得点。見事なハットトリックを達成し、クラブ・ブルージュを3-1のリードに導いた。81分にはマルティネスがこの試合2点目を決め、インテルに一時希望をもたらしたが、87分にロメオ・フェルマントがクラブ・ブルージュの4点目を決め、勝利を決定的にした。後半アディショナルタイムには途中出場のアンジュ＝ヨアン・ボニーが1点を返したものの、反撃はそこまで。インテルは守備組織が機能していない実態を露呈し、2試合を終えて勝ち点を一つも獲得できずにいる。