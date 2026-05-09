Goal.com
ライブ
deniz undav stuttgart leverkusengetty

翻訳者：

クラブ記録とキリアン・エムバペとのつながり：VfBシュトゥットガルトのデニズ・ウンダフが、特別なゴールパフォーマンスを解説

ブンデスリーガ
シュトゥットガルト 対 レヴァークーゼン
シュトゥットガルト
デニス・ウンダフ

シュトゥットガルトが沸いた。VfBがレバークーゼンをCLで下す。ウンダフが得点王として輝き、新パフォーマンスを披露。

VfBシュトゥットガルトは、自力でのチャンピオンズリーグ出場権獲得により、2025/26シーズンのブンデスリーガを最高の形で締めくくることができる。原動力となったのは、第33節ホームで直接のライバル、バイエル・レバークーゼンを3-1で下した勝利だ。中心にいたのは、個人としての節目を迎えたストライカー、デニズ・ウンダフだった。

  • ウンダフはヴェルカーゼフ戦で3-1の決勝点を挙げ、チームを勝利に導いた。今季19ゴール目となり、2023/24シーズンの自己記録を更新した。

    「19ゴールという新記録を達成できうれしい。来週20ゴールを超えられたら最高だ」とウンダフはDAZNのインタビューで語った。「そのために全力を尽くす。チャンピオンズリーグに出場するには勝つしかない」

    それでも最優先はチームの成功で、CL出場権を取れれば20ゴールは「どうでもいい」と語った。

    • 広告
  • VfB Stuttgart v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    CL出場権4位を巡る三つ巴の争い：ホッフェンハイムとバイエルがシュトゥットガルトを追う

    土曜の最終節を前に、シュトゥットガルト、ホッフェンハイム、レバークーゼンが4位争い。すでにバイエルン、ドルトムント、ライプツィヒのCL出場は決定。

    最終節では、勝ち点61・得失点差+21のシュトゥットガルトがアイントラハト・フランクフルトのホームへ、同勝ち点61・得失点差+17のホッフェンハイムがボルシア・メンヒェングラートバッハのホームへ遠征する。勝ち点58・得失点差+22のレバークーゼンはホームでハンブルガーSVを迎える。

  • ウンダフは歓喜について語った。「僕はムバッペと同じように『司令塔』と呼ばれている」

    ウンダフはゴールだけでなく、人差し指を立ててストライカーの相棒エルメディン・デミロヴィッチを厳しく叱責するパフォーマンスでも注目を集めた。

    ウンダフは「ネットのミームでムバッペのように『司令官』と呼ばれている。2、3週間前、また得点を取ったらこのパフォーマンスをすると決めた」と説明した。

    レアル・マドリードのキリアン・ムバッペは、軍服姿のミームで「司令官」や「独裁者」と呼ばれている。

  • VfBシュトゥットガルトのデニズ・ウンダヴ：今シーズンの成績はこうなっている

    シーズン

    試合

    ゴール

    アシスト

    2023/24

    30

    18

    10

    2024/25

    27

    9

    3

    2025/26

    28

    19

    5


ブンデスリーガ
フランクフルト crest
フランクフルト
SGE
シュトゥットガルト crest
シュトゥットガルト
VFB