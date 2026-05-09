クラブ記録とキリアン・エムバペとのつながり：VfBシュトゥットガルトのデニズ・ウンダフが、特別なゴールパフォーマンスを解説

ウンダフはヴェルカーゼフ戦で3-1の決勝点を挙げ、チームを勝利に導いた。今季19ゴール目となり、2023/24シーズンの自己記録を更新した。

「19ゴールという新記録を達成できうれしい。来週20ゴールを超えられたら最高だ」とウンダフはDAZNのインタビューで語った。「そのために全力を尽くす。チャンピオンズリーグに出場するには勝つしかない」

それでも最優先はチームの成功で、CL出場権を取れれば20ゴールは「どうでもいい」と語った。