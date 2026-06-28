イタリアの移籍専門ジャーナリスト、マッテオ・モレット氏によると、34歳のコケが北米リーグに移籍するかどうかは、アトレティコが移籍を妨げないため、本人の判断次第だという。コケは2027年までアトレティコと契約している。
(C)Getty Images
翻訳者：
クラブ在籍26年：アトレティコ・マドリードのレジェンド、コケが突然、キャリア初の移籍へ
コケは8歳でアトレティコに入団し、26年間をマドリードのクラブで過ごした。
彼はシメオネ監督が築いた時代に不可欠な柱であり、チームを象徴する存在だ。シメオネ監督が2011年に就任したのは、コケがトップチームに昇格した時期と重なる。
この期間、両者はリーガ・エスパニョーラ2回（2014年、2021年）、コパ・デル・レイ1回（2013年）、ヨーロッパリーグ2回（2012年、2018年）の優勝を経験した。 チャンピオンズリーグでは2014年と2016年、同市のライバル・レアルに決勝で敗れた。コケは2013年以降、スペイン代表として70試合に出場している。
- Getty Images Sport
アトレティコがモルテン・ヒュルマンドの獲得に動いている。
アトレティコはコケの後継者探しをすでに開始。当初はウルヴァーハンプトンのジョアン・ゴメスが最有力だったが、代理人とのトラブルで破談。代わりにスポルティングCPのモルテン・ヒュルマンドに白羽の矢が立った。 現在、アトレティコは27歳の選手とスポルティングCPを説得中だ。
2025/26シーズンのコケの成績：
ゲーム： 56 出場時間： 3610 得点： 2 アシスト： 3