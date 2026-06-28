コケは8歳でアトレティコに入団し、26年間をマドリードのクラブで過ごした。

彼はシメオネ監督が築いた時代に不可欠な柱であり、チームを象徴する存在だ。シメオネ監督が2011年に就任したのは、コケがトップチームに昇格した時期と重なる。

この期間、両者はリーガ・エスパニョーラ2回（2014年、2021年）、コパ・デル・レイ1回（2013年）、ヨーロッパリーグ2回（2012年、2018年）の優勝を経験した。 チャンピオンズリーグでは2014年と2016年、同市のライバル・レアルに決勝で敗れた。コケは2013年以降、スペイン代表として70試合に出場している。