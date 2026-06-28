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koke(C)Getty Images
Daniel Buse

翻訳者：

クラブ在籍26年：アトレティコ・マドリードのレジェンド、コケが突然、キャリア初の移籍へ

ラ・リーガ
アトレティコ・マドリー
コケ

アトレティコ・マドリードの主将コケが、今夏にクラブを離れ、MLSのアトランタ・ユナイテッドへ移籍する可能性がある。

イタリアの移籍専門ジャーナリスト、マッテオ・モレット氏によると、34歳のコケが北米リーグに移籍するかどうかは、アトレティコが移籍を妨げないため、本人の判断次第だという。コケは2027年までアトレティコと契約している。 

  • コケは8歳でアトレティコに入団し、26年間をマドリードのクラブで過ごした。 

    彼はシメオネ監督が築いた時代に不可欠な柱であり、チームを象徴する存在だ。シメオネ監督が2011年に就任したのは、コケがトップチームに昇格した時期と重なる。 

    この期間、両者はリーガ・エスパニョーラ2回（2014年、2021年）、コパ・デル・レイ1回（2013年）、ヨーロッパリーグ2回（2012年、2018年）の優勝を経験した。 チャンピオンズリーグでは2014年と2016年、同市のライバル・レアルに決勝で敗れた。コケは2013年以降、スペイン代表として70試合に出場している。 

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    アトレティコがモルテン・ヒュルマンドの獲得に動いている。

    アトレティコはコケの後継者探しをすでに開始。当初はウルヴァーハンプトンのジョアン・ゴメスが最有力だったが、代理人とのトラブルで破談。代わりにスポルティングCPのモルテン・ヒュルマンドに白羽の矢が立った。 現在、アトレティコは27歳の選手とスポルティングCPを説得中だ。 

  • 2025/26シーズンのコケの成績：

    ゲーム： 56
    出場時間： 3610
    得点： 2
    アシスト： 3