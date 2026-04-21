「クラブ史上最悪の瞬間」：リーグ優勝から10年、レスター・シティが3部へ転落

ハルではリアム・ミラー（18分）とオリ・マクバーニー（63分）が得点を挙げた。一方、ジェームズ・ジョーダン（52分、PK）とルーク・トーマス（54分）の得点でホームチームが一時的に流れを掴んだ。

2016年のレスターのリーグ優勝は、イングランドサッカー史上最大の番狂わせとされている。2021年にはFAカップでチェルシーを、イングランド・スーパーカップで当時王者のマンチェスター・シティを破り、連覇を達成した。レスターは2008年に3部リーグへ降格したが、1年で復帰し、黄金時代の幕開けとなった。