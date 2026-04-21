2025年にプレミアリーグから降格した「フォックス」は、チャンピオンシップ最終節でハル・シティと2-2（前半0-1）で引き分け、降格圏脱出が絶望的となった。
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「クラブ史上最悪の瞬間」：リーグ優勝から10年、レスター・シティが3部へ転落
ハルではリアム・ミラー（18分）とオリ・マクバーニー（63分）が得点を挙げた。一方、ジェームズ・ジョーダン（52分、PK）とルーク・トーマス（54分）の得点でホームチームが一時的に流れを掴んだ。
2016年のレスターのリーグ優勝は、イングランドサッカー史上最大の番狂わせとされている。2021年にはFAカップでチェルシーを、イングランド・スーパーカップで当時王者のマンチェスター・シティを破り、連覇を達成した。レスターは2008年に3部リーグへ降格したが、1年で復帰し、黄金時代の幕開けとなった。
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レスター・シティ：2008年3部リーグから2016年イングランド王者へ
数カ月前から低迷の兆しはあった。直近18試合で1勝のみ。さらにレスターは財務規則違反で6ポイント減点された状態でシーズンを迎えた。
タイの億万長者、クン・アイヤワット・“トップ”・スリヴァッダナプラバ会長への抗議は続いている。スポーツディレクター、ジョン・ラドキンの解任を求める声や、「このユニフォームを着る資格がない！」と選手を非難する声も。
火曜の夜も観客は「sack the board（役員を解任せよ）」と叫び、経営陣の解任を要求した。元レスター選手マット・パイパーはBBCに「クラブ史上最悪の瞬間かもしれない」と語った。
レスター・シティの過去5年間の順位
シーズン
リーグ
順位
2021/22
プレミアリーグ
8
2022/23
プレミアリーグ
18
2023/24
チャンピオンシップ
1
2024/25
プレミアリーグ
18
2025/26（残り2節）
チャンピオンシップ
23