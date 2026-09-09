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翻訳者：
「クラブ史上最強のスカッドだ！」 イスマイル・カルタルがチャンピオンズリーグ復帰を前に大きな警告を発した
カルトゥルがフェネルバフチェを再び欧州のエリートへ導く
フェネルバフチェのイスマイル・カルタル監督が、ローマとのチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ初戦を前に、シュクリュ・サラジオウル・スタジアムで報道陣の取材に応じた。この一戦は、カルタル監督がトルコの名門を3度の予選ラウンド突破に導き、同大会から18年ぶりの不在に終止符を打った見事なシーズンの集大成となる。
クラブで4度目の指揮となるカルタル監督は、フェネルバフチェをチャンピオンズリーグ本大会のフェーズへ導いた史上2人目のトルコ人指揮官となった。
指揮官はこの成果に大きな誇りを示すとともに、最高レベルの舞台で戦う選手たちへの全面的な信頼を口にした。
- Giuseppe Maffia
指揮官が「ローマ史上最強」と称賛
木曜日の対戦相手について分析したカルタルは、セリエAで開幕3連勝と完璧なスタートを切っているローマを高く評価した。現在のイタリアのチームは、クラブ史上でも屈指の強さを誇る存在だと表現している。
相手の格の高さにもかかわらず、カルタルは、自身のテクニカルスタッフが積極的な戦術的アプローチに向けた徹底的な分析を終えたと明かした。
「彼らはクラブの歴史の中で最も強いスカッドを持っている」とカルタルは語った。「ただ引いて守るのではなく、攻撃と守備の両面にプランを持ったバランスのいい試合を見せるつもりだ」
アセンシオは欠場、カルタル監督は辛抱を求める
カルタル監督はこの一戦を前にチーム情報を明かし、スペイン人アタッカーのマルコ・アセンシオが負傷により引き続き戦列を離れていると認めた。ただ、指揮官は残るメンバーが大舞台で奮起し、結果を出してくれるとの自信もあらためて示した。
この試合を拮抗した戦術勝負と見ているカルタル監督は、90分間を通して継続的な後押しを送るよう、ホームサポーターに直接呼びかけた。
「これは戦略の試合だ」とカルタル監督は付け加えた。「ファンには、最後のホイッスルが鳴るまで辛抱強く、そしてチームと一丸となって支えてほしい」
- PRESSE SPORTS
イスタンブールでの一戦へ、バランスの取れたゲームプランを準備
フェネルバフチェは9月10日木曜日、シュクリュ・サラジオウル・スタジアムでローマを迎える。キックオフは現地時間19時45分に予定されている。
カルトゥル監督率いるチームは、ホームアドバンテージを生かしてリーグフェーズ初戦で重要な勝ち点獲得を目指し、欧州での勢いを維持したい考えだ。
両チームはチャンピオンズリーグでの戦いの幕開けとして、大きな意味を持つ戦術戦に向けて準備を整えてピッチに立つ。
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