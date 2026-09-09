フェネルバフチェのイスマイル・カルタル監督が、ローマとのチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ初戦を前に、シュクリュ・サラジオウル・スタジアムで報道陣の取材に応じた。この一戦は、カルタル監督がトルコの名門を3度の予選ラウンド突破に導き、同大会から18年ぶりの不在に終止符を打った見事なシーズンの集大成となる。

クラブで4度目の指揮となるカルタル監督は、フェネルバフチェをチャンピオンズリーグ本大会のフェーズへ導いた史上2人目のトルコ人指揮官となった。

指揮官はこの成果に大きな誇りを示すとともに、最高レベルの舞台で戦う選手たちへの全面的な信頼を口にした。



