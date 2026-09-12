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クラブ史上前代未聞！ ロベルト・デ・ゼルビ率いるトッテナム、悪夢のエヴァートン戦ドローでどん底に陥る
ノースロンドンで不名誉な記録が生まれた夜
トッテナムのプレミアリーグ開幕後の悲惨なスタートは、トッテナム・ホットスパー・スタジアムでのエヴァートン戦で0-0の引き分けに終わったことで新たなどん底に達した。トッテナムはエヴァートンとの0-0ドローを受け、ロベルト・デ・ゼルビ体制下でプレミアリーグ最初の4試合で無得点に終わり、不名誉な記録を作った。ホームで勝ち点2を落とした以上に、このスコアレスドローはデ・ゼルビを本格的な攻撃面の危機に直面させている。
スパーズの得点力不足を示す数字は、ホームサポーターにとって厳しい現実を映し出している。この結果は、トッテナム・ホットスパー・スタジアムでプレミアリーグにおいて記録された初の0-0であり、新スタジアムで140試合続いていたスコアレスドローなしの連続記録が途切れた。さらに深刻なのは、このスコアによってトッテナムがクラブ史上初めて、シーズン開幕からリーグ戦4試合で一度も得点できなかったことが示された点だ。
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デ・ゼルビがピッチ上でテルと対峙
トッテナムは均衡を破れず、最後の局面で迫力を欠いた内容を象徴するように、90分間で枠内シュートはわずか2本にとどまった。試合終了のホイッスル後には緊張が一気に高まり、デ・ゼルビがピッチ上で途中出場のマティス・テルと激しい口論を交わす様子がはっきりと確認された。
流れを変える役割を期待され、後半15分過ぎに投入されたテルだったが、試合の流れに大きな影響を与えるのに苦しんだ。フランス人FWはパス成功数がわずか12本、シュートも1本だけに終わり、デ・ゼルビが切実に求めていた決定力をもたらせなかった。
指揮官の言い訳とフィジカル面の懸念
デ・ゼルビ監督は試合後、『Sky Sports』の取材に対し、リズムを欠いた理由について、プレシーズン合流の遅れを挙げて説明を試みた。「難しい時期ではない。難しい時期だったのは昨季だ。今は普通ではないが、始動が遅れた。というのも、マルムシュ、サヴィオ、ソランケ、マディソンと一緒にトレーニングを始めたのは、わずか2日前だったからだ」と、このイタリア人指揮官は説明した。また、好スタートの後に失速したことが最終的な結果の大きな要因だったと指摘した。
「最初の30分は本当に良いプレーができたと思う。おそらくエネルギーが落ちたのは、フィジカルコンディションがベストではないからだろう。もっとシュートを打たなければならない。エヴァートンのペナルティーエリア内には74回入ったが、十分なチャンスは作れなかった。判断ミスが多すぎたが、プレー自体は良かった。私は前向きでも悲観的でもない。現実的に見ている。最初の30分のようなプレーができるのは、フットボールをできる力があるからだ。これを90分間に広げ、集中を保たなければならない」
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心理的なハードルへの対処
トッテナムの指揮官は、試合序盤に得点できないことが、特に悲惨なシーズンスタートの中で、チームのメンタリティーに重くのしかかり始めていると認めた。トッテナムはブレントフォード戦（3-0）、ニューカッスル戦（2-0）、ノッティンガム・フォレスト戦（0-0）、そして今回のエヴァートン戦（0-0）で勝ち点を落としている。「私はパフォーマンスと選手たちのポテンシャルを分析しなければならない。30分を過ぎても得点できなかったことで、自信があまりにも大きく損なわれた。後半にもそれを感じたし、私はそれが気に入らない」と明かした。
この歴史的な低迷にもかかわらず、デ・ゼルビは、選手たちが強度を維持できれば、自身の戦術的青写真はいずれ結果につながると断固として信じている。最後にこう締めくくった。「選手たちは人間だ。繊細でもある。私の役割は、彼らが改善に集中し続けられるよう助けることだ。最初の30分のようなプレーを90分間続けられれば、私たちは多くの試合に勝てる」
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