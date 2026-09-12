デ・ゼルビ監督は試合後、『Sky Sports』の取材に対し、リズムを欠いた理由について、プレシーズン合流の遅れを挙げて説明を試みた。「難しい時期ではない。難しい時期だったのは昨季だ。今は普通ではないが、始動が遅れた。というのも、マルムシュ、サヴィオ、ソランケ、マディソンと一緒にトレーニングを始めたのは、わずか2日前だったからだ」と、このイタリア人指揮官は説明した。また、好スタートの後に失速したことが最終的な結果の大きな要因だったと指摘した。

「最初の30分は本当に良いプレーができたと思う。おそらくエネルギーが落ちたのは、フィジカルコンディションがベストではないからだろう。もっとシュートを打たなければならない。エヴァートンのペナルティーエリア内には74回入ったが、十分なチャンスは作れなかった。判断ミスが多すぎたが、プレー自体は良かった。私は前向きでも悲観的でもない。現実的に見ている。最初の30分のようなプレーができるのは、フットボールをできる力があるからだ。これを90分間に広げ、集中を保たなければならない」