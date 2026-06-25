Getty Images
翻訳者：
クラブワールドカップがさらに拡大。FIFAの新しい契約で、プレミアリーグのチームが追加参加。
FIFAとEFCが2029年に向け連携を強化
FIFAはロビー団体と合弁会社を設立し、クラブワールドカップを運営することで合意した。2029年の次回大会にはプレミアリーグの出場枠が増え、計48チームが参加する見込みだ。
パリ・サンジェルマン会長ナセル・アル・ケライフィが率いるEFCは700以上の欧州クラブを代表し、UEFAとも大陸大会で同様の事業を展開している。FIFAはUEFAに代わってEFCが行ってきた商業活動に感銘を受けたとみられる。UEFAチャンピオンズリーグなどのメディア・スポンサー収入は、2027年からの4年間で約25％増加する見込みだ。
- Getty Images Sport
イングランドの強豪チームに門戸を開く
第1回大会（32チーム）ではイングランド、スペイン、イタリアの王者が出場できなかった。参加資格は「過去4回のチャンピオンズリーグ優勝クラブ」と「UEFA係数が最も高い8クラブ」に限定され、1カ国2チームまでという制限もあったためだ。
EFCは、欧州トップリーグの強豪が確実に枠を確保できるよう、この上限撤廃を求めている。これにより、現在UEFA係数ランキング上位8位に入るアーセナル、リヴァプール、マンチェスター・シティにも出場の機会が生まれる。欧州枠を増やすことで大会の商業価値が向上し、テレビ放映権の課題も解決すると主催者は見込んでいる。
莫大な金銭的報酬がかかっている
大会拡大の背景には金銭的利益がある。チェルシーは昨年の32チーム制初大会で優勝し、約8400万ポンドの収益を得た。この成功を受け、他の欧州ビッグクラブもFIFAに大会拡大を要求している。
賞金総額7億4000万ポンドは支払われたが、連帯支払いの1億8500万ポンドは未払いであり、EFCは再分配方式の合意を目指している。
- AFP
内部紛争の解決
この合弁事業は、FIFAと欧州エリートクラブの関係が大幅に改善されたことを示している。米国で開催された拡大版クラブワールドカップ第1回大会前、FIFAの独自運営主張で緊張が生じたが、現在は関係が回復している。レアル・マドリードがスーパーリーグ計画から正式に撤退しEFCに復帰したことも、その一環だ。
2025年の支払い問題が解決すれば、焦点は2029年大会に移る。6大陸連盟は1億8500万ポンドの連帯費配分で合意に至っていない。この問題が解決した後は、2029年大会の48チームへの拡大が議論される見込みだ。