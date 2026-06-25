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Chelsea CWC Trophy 2025Getty Images
Donny Afroni

翻訳者：

クラブワールドカップがさらに拡大。FIFAの新しい契約で、プレミアリーグのチームが追加参加。

FIFAクラブワールドカップ
チェルシー
プレミアリーグ

FIFAはクラブワールドカップを48チームに拡大する方針を強化しており、世界サッカー界は再び大きな変革の波に直面している。欧州サッカークラブ連盟（EFC）との提携により、プレミアリーグの強豪がさらに多く、この収益性の高い大会に参加する道が開けると見込まれる。

  • FIFAとEFCが2029年に向け連携を強化

    FIFAはロビー団体と合弁会社を設立し、クラブワールドカップを運営することで合意した。2029年の次回大会にはプレミアリーグの出場枠が増え、計48チームが参加する見込みだ。

    パリ・サンジェルマン会長ナセル・アル・ケライフィが率いるEFCは700以上の欧州クラブを代表し、UEFAとも大陸大会で同様の事業を展開している。FIFAはUEFAに代わってEFCが行ってきた商業活動に感銘を受けたとみられる。UEFAチャンピオンズリーグなどのメディア・スポンサー収入は、2027年からの4年間で約25％増加する見込みだ。

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    イングランドの強豪チームに門戸を開く

    第1回大会（32チーム）ではイングランド、スペイン、イタリアの王者が出場できなかった。参加資格は「過去4回のチャンピオンズリーグ優勝クラブ」と「UEFA係数が最も高い8クラブ」に限定され、1カ国2チームまでという制限もあったためだ。

    EFCは、欧州トップリーグの強豪が確実に枠を確保できるよう、この上限撤廃を求めている。これにより、現在UEFA係数ランキング上位8位に入るアーセナル、リヴァプール、マンチェスター・シティにも出場の機会が生まれる。欧州枠を増やすことで大会の商業価値が向上し、テレビ放映権の課題も解決すると主催者は見込んでいる。

  • 莫大な金銭的報酬がかかっている

    大会拡大の背景には金銭的利益がある。チェルシーは昨年の32チーム制初大会で優勝し、約8400万ポンドの収益を得た。この成功を受け、他の欧州ビッグクラブもFIFAに大会拡大を要求している。

    賞金総額7億4000万ポンドは支払われたが、連帯支払いの1億8500万ポンドは未払いであり、EFCは再分配方式の合意を目指している。

  • Manchester-City-vs-Al-Hilal-16th-Round-FIFA-Club-World-Cup-2025AFP

    内部紛争の解決

    この合弁事業は、FIFAと欧州エリートクラブの関係が大幅に改善されたことを示している。米国で開催された拡大版クラブワールドカップ第1回大会前、FIFAの独自運営主張で緊張が生じたが、現在は関係が回復している。レアル・マドリードがスーパーリーグ計画から正式に撤退しEFCに復帰したことも、その一環だ。

    2025年の支払い問題が解決すれば、焦点は2029年大会に移る。6大陸連盟は1億8500万ポンドの連帯費配分で合意に至っていない。この問題が解決した後は、2029年大会の48チームへの拡大が議論される見込みだ。