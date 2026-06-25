クラブワールドカップがさらに拡大。FIFAの新しい契約で、プレミアリーグのチームが追加参加。

FIFAはロビー団体と合弁会社を設立し、クラブワールドカップを運営することで合意した。2029年の次回大会にはプレミアリーグの出場枠が増え、計48チームが参加する見込みだ。

パリ・サンジェルマン会長ナセル・アル・ケライフィが率いるEFCは700以上の欧州クラブを代表し、UEFAとも大陸大会で同様の事業を展開している。FIFAはUEFAに代わってEFCが行ってきた商業活動に感銘を受けたとみられる。UEFAチャンピオンズリーグなどのメディア・スポンサー収入は、2027年からの4年間で約25％増加する見込みだ。