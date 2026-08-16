クラブは、広まっている噂に対する怒りを公式ウェブサイトを通じて表明した。「本日、一部メディアで報じられているチェルシーFCの選手ジェイミー・ギッテンスに対するクラブの関心に関する報道は、完全に根拠がなく、事実を反映していない。虚偽の移籍報道や人為的に作り出された話題によってフェネルバフチェ・スポーツクラブを操作しようとする試みは、いかなる影響も及ぼさないことを、改めて明確に表明する。

「フェネルバフチェは、特にサッカーをはじめとするすべての部門において、スポーツ体制、移籍方針、将来計画を、独自の戦略、必要性、そして確立されたプログラムに従って運営している」

声明は続けて、世論を動かすことを目的とした移籍の噂話にクラブ名を利用する行為を直ちにやめるよう求めた。フェネルバフチェはさらにこう付け加えた。「したがって、世論を作り出し、フェネルバフチェを特定の方向へ導くためにクラブ名を利用するこうしたやり方がやむことを期待する。今、我々が唯一集中しているのは、トレンディオル・スーパーリーグ第1節のゲンチレルビルリイ戦だ。

「偉大なるフェネルバフチェのファンの皆さまには、このような根拠のないニュースを無視し、クラブの公式チャンネルを通じて発信される声明のみを考慮して、引き続きチームへの支援をお願いしたい」



