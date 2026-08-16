AFP
翻訳者：
「クラブを操ろうとしている！」。激怒したフェネルバフチェ、チェルシーのスター選手獲得と結びつける「虚偽の」移籍報道を非難
フェネルバフチェ、ギッテンスとの関連報道について沈黙を破る
トルコ・スーパーリーグの強豪クラブは、昨夏に4800万ポンドの移籍金でボルシア・ドルトムントからチェルシーへ加入した22歳のウインガーをめぐり、自分たちが交渉中だとする報道を素早く否定した。ロンドンでのデビューシーズンは苦しいものとなったものの、ギッテンスはシャビ・アロンソのプレシーズン計画に積極的に組み込まれている。しかし、移籍期限が近づく中で、依然としてヨーロッパ中で激しい憶測の対象となっている。
- Getty Images Sport
トルコの強豪クラブが憶測の終結を要求
クラブは、広まっている噂に対する怒りを公式ウェブサイトを通じて表明した。「本日、一部メディアで報じられているチェルシーFCの選手ジェイミー・ギッテンスに対するクラブの関心に関する報道は、完全に根拠がなく、事実を反映していない。虚偽の移籍報道や人為的に作り出された話題によってフェネルバフチェ・スポーツクラブを操作しようとする試みは、いかなる影響も及ぼさないことを、改めて明確に表明する。
「フェネルバフチェは、特にサッカーをはじめとするすべての部門において、スポーツ体制、移籍方針、将来計画を、独自の戦略、必要性、そして確立されたプログラムに従って運営している」
声明は続けて、世論を動かすことを目的とした移籍の噂話にクラブ名を利用する行為を直ちにやめるよう求めた。フェネルバフチェはさらにこう付け加えた。「したがって、世論を作り出し、フェネルバフチェを特定の方向へ導くためにクラブ名を利用するこうしたやり方がやむことを期待する。今、我々が唯一集中しているのは、トレンディオル・スーパーリーグ第1節のゲンチレルビルリイ戦だ。
「偉大なるフェネルバフチェのファンの皆さまには、このような根拠のないニュースを無視し、クラブの公式チャンネルを通じて発信される声明のみを考慮して、引き続きチームへの支援をお願いしたい」
スタンフォード・ブリッジでの苦闘と復活
ギッテンスのチェルシー1年目は、深刻なハムストリングの負傷に見舞われ、プレミアリーグでの出場はわずか16試合に制限された。安定感を欠き、リーグ戦では無得点に終わったものの、ウルブスとのカラバオカップでのスリリングな4-3の勝利では1得点2アシストを記録した。
選手本人も、負傷の苦しみを乗り越え、アロンソの下で大きなインパクトを残したいという思いを口にしている。「今は良くなっている」と、ギッテンスは直近の親善試合後、クラブ公式サイトに語った。「ケガも今は回復に向かっているので、本当にいい感覚だ。チームの中でも、自分の体の状態としても、いいところにいると感じている。
「フラストレーションはあったが、神の恵みによって乗り越えることができたし、今日も自分を引き上げてくれた。だから、ゴールを決められて本当にうれしい。チームと一緒にピッチへ戻ってこられたのは本当に良かった」
- AFP
イスタンブールで慌ただしい夏の補強へ
ギッテンス獲得の動きは立ち消えになったようだが、ライバルのガラタサライから王座を奪還しようとするフェネルバフチェは、移籍市場で非常に活発に動いている。すでにいくつかの大型契約をまとめており、その筆頭がナポリのロメル・ルカクの獲得と、クラブ史上最高額となる3900万ユーロでのメイソン・グリーンウッド加入だ。
こうした注目度の高い補強は、トルコのクラブが持つ資金力を示しており、それがギッテンスを巡るうわさの過熱につながった可能性が高い。しかし、チェルシーのスター選手の代理人や周囲のメディアの過熱報道に対して、クラブが断固として応じない姿勢を示していることは、現有の攻撃陣に満足していることをうかがわせる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。