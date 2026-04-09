「クラブは彼を恐れている！」サイード・エル・マラは移籍交渉に、あの恐れられるアドバイザーを起用するのか？

エル・マラは1. FCケルンでの1年目で攻撃の要となり、28試合で10ゴール4アシストを記録。この活躍で多くのクラブが関心を示している。

最近の報道では、エル・マラ一家が2人の息子（マレク・エル・マラは1.FCケルンII所属）の契約条件についてブライトンと大筋で合意したという。プレミアリーグの同クラブはエル・マラの移籍先として最有力とされ、ファビアン・ヒュルツェラー監督も獲得を強く希望している。

ブライトンは3500万ユーロを提示したと報じられたが、ケスラーSDは「5000万ユーロの最低ラインは存在しない」と否定。 具体的な時期や期間も設定されていないという。ケスラー氏は「適切な時期」に検討すると述べただけだった。

ただし、19歳の本人としてはイングランド移籍を早めるため、それより前に動き出す可能性もある。