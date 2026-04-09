ケルンのスポーツ責任者トーマス・ケスラーは『ケルナー・シュタット・アンツァイガー』の取材に、エル・マラスの移籍について「真剣に検討するべきオファーは現時点でない」と強調した。 選手側も他クラブとの交渉を希望していないという。ケスラー氏は「契約は2030年まであり、主導権はケルンにある」と強調した。
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「クラブは彼を恐れている！」サイード・エル・マラは移籍交渉に、あの恐れられるアドバイザーを起用するのか？
エル・マラは1. FCケルンでの1年目で攻撃の要となり、28試合で10ゴール4アシストを記録。この活躍で多くのクラブが関心を示している。
最近の報道では、エル・マラ一家が2人の息子（マレク・エル・マラは1.FCケルンII所属）の契約条件についてブライトンと大筋で合意したという。プレミアリーグの同クラブはエル・マラの移籍先として最有力とされ、ファビアン・ヒュルツェラー監督も獲得を強く希望している。
ブライトンは3500万ユーロを提示したと報じられたが、ケスラーSDは「5000万ユーロの最低ラインは存在しない」と否定。 具体的な時期や期間も設定されていないという。ケスラー氏は「適切な時期」に検討すると述べただけだった。
ただし、19歳の本人としてはイングランド移籍を早めるため、それより前に動き出す可能性もある。
- IMAGO / LaPresse
スター・アドバイザーがエル・マラ一家に協力を申し出る
『ケルナー・シュタット・アンツァイガー』紙によると、業界で強力な人脈を持つスターアドバイザー、アリ・バラットがエル・マラ家に協力を申し出た。
バラットがドイツで広く知られるようになったのは今年夏のことだ。ニコラス・ジャクソンのFCバイエルンへのレンタル移籍を仲介し、その後「アリ・バラットがゲームを再定義した」という見出しのプレスリリースで自らを強く称賛した。 ジャクソンのバイエルン移籍は自身の「戦略的傑作」と主張し、「他者が待つところで行動し、妥協するところで結果を出す」と宣言。自身を「新世代のスーパーエージェント」と称し、「キャリアを築き、未来を形作り、ゲームをリードする」と結んだ。
自画自賛の一方、業界では確かな影響力を有する。昨夏もシャビ・シモンズ（RBライプツィヒ→トッテナム）、ピエロ・ヒンカピエ（レバークーゼン→アーセナル）、ディーン・ホイセン（ボーンマス→レアル・マドリード）、ヨハン・バカヨコ（PSV→ライプツィヒ）の移籍を成立させた。 2025年12月にはイタリア『トゥットスポルト』誌の「ゴールデン・ボーイ」賞を2度目の受賞を果たした。
3月初め、エル・マラはスペインのエージェント会社フットフィールISMとの契約を解消し、以降は両親のサブリナとモハメッドが代理人を務めている。
しかし両クラブとも、当面の最優先事項は残留争いである。 ケルンは1月30日以降ブンデスリーガで勝利がなく15位に沈んでいる。ライン・ダービーで3-3の引き分け後にクヴァスニオク監督が解任され、シーズン前にユニオン・ベルリンから招かれたアシスタントのヴァグナーが暫定監督を務める。
サイード・エル・マラ：成績データと統計
クラブ 試合 ゴール アシスト 1.FCケルン 30 10 4 FCヴィクトリア・ケルン 45 14 6 FCヴィクトリア・ケルン 19 11 6