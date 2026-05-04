クラブはバルセロナに9000万ユーロを支払う用意がある。ラフィーニャは自身の意向を明らかにした。

ハンス・フリック監督は、ラフィーニャがチームにとって貴重な存在だと繰り返し強調している。元リーズ・ユナイテッドのフォワードは、フリックの戦術に不可欠であり、ロッカールームでも尊敬されている。 「ラファはピッチでもトレーニングでも常に100％を出す選手だ。今シーズンは苦戦したが、彼の復帰は大きい」とフリック監督はオサスナ戦（1-2勝利）前に語った。