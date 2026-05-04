FCバルセロナは今夏、難しい決断を迫られる。サウジアラビア・プロリーグのクラブがブラジル人選手に9000万ユーロのオファーを用意していると報じられているが、本人は残留を希望。それでもバルサは、スポーツ面の野心と財政圧力との間で悩ましい選択を迫られている。
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クラブはバルセロナに9000万ユーロを支払う用意がある。ラフィーニャは自身の意向を明らかにした。
『マルカ』紙によると、サウジ・プロリーグのクラブはラフィーニャに9000万ユーロ超のオファーを用意している。さらに、カタルーニャでの年俸を大幅に上回る個人契約も提示される見込みだ。 移籍金は2022年にバルサがリーズ・ユナイテッドに支払った5800万ユーロを上回り、クラブに大きな利益をもたらす。ただし本人は移籍に消極的と伝えられている。
ラフィーニャは31試合で19ゴール8アシストを記録し、今季バルセロナで欠かせない存在だが、怪我で23試合を欠場した。 この攻撃力は不可欠だが、財政難のためクラブは慎重だ。バルサは急がず、サウジ・プロリーグからの正式オファーを待って、初めて是非を判断する。
ハンス・フリック監督は、ラフィーニャがチームにとって貴重な存在だと繰り返し強調している。元リーズ・ユナイテッドのフォワードは、フリックの戦術に不可欠であり、ロッカールームでも尊敬されている。 「ラファはピッチでもトレーニングでも常に100％を出す選手だ。今シーズンは苦戦したが、彼の復帰は大きい」とフリック監督はオサスナ戦（1-2勝利）前に語った。