人口400万人未満ながら、クロアチアは世界のスポーツ舞台で常に実力以上の活躍を見せる。サッカーでは1998年W杯で公式戦デビュー以来、主要大会を欠場したのはわずか2回だ。

初出場した1998年大会ではダヴォル・スケル率いるチームが3位に入り、2022年大会でも銅メダルを獲得した。その4年前、2018年大会では決勝に進出し、フランスに敗れたものの、ルカ・モドリッチがバロンドールに輝いた。

決勝ではキリアン・エムバペ率いるフランスが優勝したが、ルカ・モドリッチはクラブでレアル・マドリードで活躍し、その年のバロンドールを獲得した。

現在ACミランでプレーするモドリッチは、2026年、40歳にして再び舞台に立つ。彼はA代表100試合以上を記録する最新W杯メンバー4人の1人だ。

2011年に代表デビューしたペリシッチも100キャップを達成し、エールディヴィジ王者PSVでクラブレベルでもタイトルを獲得し続けている。彼は長年にわたり、国内や欧州の舞台で多くの同胞と共闘してきた。