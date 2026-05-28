Getty/GOAL
翻訳者：
クラブのライバル関係を乗り越え、クロアチア代表のイヴァン・ペリシッチとルカ・モドリッチは「大きな家族」としてワールドカップ制覇を目指す。
クロアチアは国際スポーツ界で実力以上の活躍を見せている
人口400万人未満ながら、クロアチアは世界のスポーツ舞台で常に実力以上の活躍を見せる。サッカーでは1998年W杯で公式戦デビュー以来、主要大会を欠場したのはわずか2回だ。
初出場した1998年大会ではダヴォル・スケル率いるチームが3位に入り、2022年大会でも銅メダルを獲得した。その4年前、2018年大会では決勝に進出し、フランスに敗れたものの、ルカ・モドリッチがバロンドールに輝いた。
決勝ではキリアン・エムバペ率いるフランスが優勝したが、ルカ・モドリッチはクラブでレアル・マドリードで活躍し、その年のバロンドールを獲得した。
現在ACミランでプレーするモドリッチは、2026年、40歳にして再び舞台に立つ。彼はA代表100試合以上を記録する最新W杯メンバー4人の1人だ。
2011年に代表デビューしたペリシッチも100キャップを達成し、エールディヴィジ王者PSVでクラブレベルでもタイトルを獲得し続けている。彼は長年にわたり、国内や欧州の舞台で多くの同胞と共闘してきた。
- MACKAGE
クロアチアは引き続き「家族のような」雰囲気を醸し出している
こうした試合では友情は一時的に棚上げされるものの、クロアチアがひとつの旗の下に団結する時、決して分断が生じることはない。その精神と一体感こそが、常識を覆し、予想を裏切る結果をもたらしてきたのだ。
今夏、北米でもその精神を示すつもりだ。 多くの実績を挙げながらも代表選出を誇りに思う理由を問われたペリシッチは、MACKAGEとのコラボレーションでGOALにこう語った。「私たちは大きな家族です。クラブは違っても、歴史的な瞬間に集まれるのは言葉にできないほど特別です。」
ピッチの上でも外でも、スタイルは重要
どの大会でもクロアチアを無視することはできない。同国は世界屈指の象徴的なユニフォームを持ち、MACKAGEはピッチ上の装いからインスピレーションを得てワールドカップのカプセルコレクションを制作した。
プレーでもファッションでもスタイルは重要だと語るペリシッチは「スタイルとは、快適さ、自信、エレガンスを自分らしくバランスさせること」と語る。
「MACKAGEとのパートナーシップは2025年に始まり、2026年にはチームの公式オフフィールドパートナーとなりました。私たちの文化と価値観を理解し、職人技と品質を重んじるブランドと協力できることを誇りに思います。
「このコレクションは、ラグジュアリーな職人技と汎用性・機能性を兼備しています。私たちアスリートにとってそれは不可欠です。ダルマチア犬やチェック柄など、クロアチアの要素がさりげなく散りばめられており、故郷を思い出させます。」
- MACKAGE
クロアチアの試合日程：ワールドカップ・グループステージの対戦相手
クロアチア代表チームの公式オフフィールドウェアサプライヤーであるMACKAGEは、人口400万人未満ながら世界トップクラスで戦うクロアチア代表と、職人技で世界的に評価されるブランドという、集中力と技術で鍛えられた二つの力に共通点を見出します。 クロアチアサッカーの伝統は、規律と厳格さ、卓越性への追求で支えられています。それはMACKAGEがデザインと製造で重視する原則と一致します。この精神は、ブランドの指針「AESTHETICS THAT PROTECT（守る美学）」に表れています。
シーズンや性別を問わず楽しめる本カプセルコレクションは、赤・白・ネイビーの国旗カラーで伝統を表現。アウター、ニット、ポロシャツ、ボトムスを揃え、取り外し可能なビブやフードで汎用性を高めています。
クロアチア代表は6月17日、テキサス州でイングランドと対戦し、2026年ワールドカップをスタートさせます。グループLではパナマ、ガーナとも戦い、余裕と自信を持って決勝トーナメント進出を狙います。