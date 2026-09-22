ギブス＝ホワイトがシティ・グラウンドで国際舞台での地位を本格的に確立できるか、あるいは今後の移籍市場で心が揺らぐ可能性があるかを問われたリヴァプールのアイコン、ウォーカーは、Power Up Gamingとの提携による取材で、GOALにこう語った。「［エリオット］アンダーソンはフォレストの選手だった時にイングランドの常連になった。だから、どのクラブでプレーしているかが必ずしも問題だとは思わない。現在のイングランド代表監督は、どのクラブに所属しているかをそれほど気にしていないと思う。気に入っていて、良い選手だと考えれば、選ぶはずだ。

「ギブス＝ホワイトにとって難しいのは、同じポジションに非常に優れた選手がいることだ。彼はコール・パーマーが離脱したことで代表に入った。つまり、その点ではパーマーの後ろにいるということになる。さらに、そのポジションではフォーデンやモーガン・ロジャーズもアピールしている。競争は非常に激しいが、イングランドでプレーするならそれがあるべき姿だ。

「ギブス＝ホワイトは昨季の終盤を素晴らしい形で終えたと思う。ただ、シーズン全体を通して見ると、他の何人かほど安定してはいなかったかもしれない。今季彼が改善しなければならないのはそこだ。一貫性である。

「ただ、今の彼にはチャンスがある。1試合でいい、ピッチに立って試合を支配すれば、一気に中心に入っていける。コール・パーマーの離脱が彼に少しの運をもたらしたのだから、それを生かさなければならない。

「フォレストでプレーしていることが彼の妨げになっているとは思わない。レスターからトッテナムに移ったジェームズ・マディソンを見ればいい。あの移籍が彼をイングランド代表にとどめたわけではなかった。移籍すれば必ずイングランド代表に入れるというものではない。重要なのは良いプレーをすることだ。ギブス＝ホワイトが集中すべきなのはそこだ。そして、彼が良いプレーをすれば、おそらくその時にこそ移籍も実現するだろう」