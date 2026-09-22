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翻訳者：
クラブか代表か。モーガン・ギブス＝ホワイトはイングランド代表の常連になるため、ノッティンガム・フォレストを離れる必要があるのか。フォレストのレジェンド、デズ・ウォーカーがおなじみの移籍論に答えた
イングランドは複数のトップ下候補に恵まれている
現在のイングランド代表には創造性あふれるトップ下が数多くそろっており、ギブス＝ホワイトのような選手が序列を上げていくのは容易ではない。レアル・マドリーの「ガラクティコ」、ジュード・ベリンガムがそのリストの筆頭に位置すると考えられている。
バックアップ候補に目を向けても、パーマー、モーガン・ロジャース、エベレチ・エゼ、フィル・フォーデンらがいずれも争いに加わっている。その一方で、フラムの新鋭ジョシュ・キングは19歳にして評価を高め続けている。
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ギブス＝ホワイト、2026年ワールドカップ招集から落選へ
ギブス＝ホワイトは、2026年の幕開けから昨季終了までの驚異的な好調期において、上記で挙げた全員を上回るパフォーマンスを見せた。この期間、フォレストで全コンペティションを通じて12ゴールを記録し、チームを残留争いの危機から遠ざけるとともに、ヨーロッパリーグ準決勝進出にも貢献した。
それでも、その働きは北米行きの飛行機に乗る座をつかむには十分ではなく、トーマス・トゥヘルはワールドカップに向けた構想を組み立てる中で別の選択肢を優先した。ドイツ人指揮官は当初、新たなUEFAネーションズリーグの戦いのスタートに向けた準備でも再びMGWを選外としていた。
気まぐれな才能を持つ26歳は、チェルシーの象徴的存在であるパーマーの不運によって最終的に声がかかったが、今後も常に「次点」の存在であり続けるのだろうか。ひょっとすると、継続的にチャンピオンズリーグを戦うクラブへの移籍が、その後押しとなるのだろうか。
残留か、それとも移籍か。ギブス＝ホワイトの将来はどうなるのか。
ギブス＝ホワイトがシティ・グラウンドで国際舞台での地位を本格的に確立できるか、あるいは今後の移籍市場で心が揺らぐ可能性があるかを問われたリヴァプールのアイコン、ウォーカーは、Power Up Gamingとの提携による取材で、GOALにこう語った。「［エリオット］アンダーソンはフォレストの選手だった時にイングランドの常連になった。だから、どのクラブでプレーしているかが必ずしも問題だとは思わない。現在のイングランド代表監督は、どのクラブに所属しているかをそれほど気にしていないと思う。気に入っていて、良い選手だと考えれば、選ぶはずだ。
「ギブス＝ホワイトにとって難しいのは、同じポジションに非常に優れた選手がいることだ。彼はコール・パーマーが離脱したことで代表に入った。つまり、その点ではパーマーの後ろにいるということになる。さらに、そのポジションではフォーデンやモーガン・ロジャーズもアピールしている。競争は非常に激しいが、イングランドでプレーするならそれがあるべき姿だ。
「ギブス＝ホワイトは昨季の終盤を素晴らしい形で終えたと思う。ただ、シーズン全体を通して見ると、他の何人かほど安定してはいなかったかもしれない。今季彼が改善しなければならないのはそこだ。一貫性である。
「ただ、今の彼にはチャンスがある。1試合でいい、ピッチに立って試合を支配すれば、一気に中心に入っていける。コール・パーマーの離脱が彼に少しの運をもたらしたのだから、それを生かさなければならない。
「フォレストでプレーしていることが彼の妨げになっているとは思わない。レスターからトッテナムに移ったジェームズ・マディソンを見ればいい。あの移籍が彼をイングランド代表にとどめたわけではなかった。移籍すれば必ずイングランド代表に入れるというものではない。重要なのは良いプレーをすることだ。ギブス＝ホワイトが集中すべきなのはそこだ。そして、彼が良いプレーをすれば、おそらくその時にこそ移籍も実現するだろう」
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イングランド代表入りを目指すギブス＝ホワイト、フォレストのキャプテンマークを巻く
ギブス＝ホワイトは2026-27シーズン序盤もフォレストで再び得点を重ねており、リヴァプールとの2-2のドローではPKを決めて今季初ゴールを記録した。トレントサイドで指揮を執るようになったオリヴァー・グラスナーは、この謎めいた背番号10に引き続き主将の腕章を託している。
ギブス＝ホワイトは、いかなる目的に対しても揺るぎない献身を見せることが保証されている選手であり、決して100パーセントを下回る力しか出さないことはない。そして今後2週間でイングランドがスペイン、チェコ、クロアチアと対戦する中、通算6試合のイングランドA代表キャップをさらに伸ばすことを望んでいるはずだ。
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