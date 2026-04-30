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「クラブが注目」――ジョー・コールがウェストハムにマテウス・フェルナンデスの獲得について警告。「本物の選手」をめぐり、マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールも獲得に名乗りを上げる。
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フェルナンデスはスポルティングでロナウドやフィーゴの足跡をたどった
フェルナンデスは2024年、スポルティングからサウサンプトンへ移籍し、プレミアリーグに参戦した。彼はクリスティアーノ・ロナウドやルイス・フィーゴ、ラファエル・レアオを輩出した名門アカデミー出身だ。
デビューシーズンは苦難だったが、彼はプレミアリーグから降格した。それでも、4000万ポンド（約5400万ドル）の移籍金を払う価値があるとウェストハムに示した。
なぜポルトガル人MFはファンに愛されたのか
イースト・エンドでのキャリアは出だしが鈍く、チームも不安定だった。しかし降格回避をかけた戦いで調子を上げた。攻守に献身的なプレーと華麗なシュートで、フェルナンデスはファンに愛されている。
課題は、この21歳をチームに残すこと。マンチェスター・ユナイテッドは中盤強化を狙い、リヴァプールもフェルナンデスをアンフィールドの戦力と見る。
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マンチェスター・ユナイテッドやリヴァプールが関心示す中、ウェストハムはフェルナンデスを引き留められるか。
昨季1勝18敗・失点81だった「スペクセーバーズ・ベスト・ワースト・チーム」ウォーリーFCに1日限定レンタルで現役復帰した元ウェストハムのコールは、GOALの取材に答えた。フェルナンデスを長期残留させるべきかと問われると、「彼は素晴らしい選手で、最高の補強だ」と語った。
彼は闘志あふれる本物のミッドフィルダーで、ゴールもアシストもできるし、体を張ってチームのために働く。
ただ、今のウェストハムは残留が最優先。それでもプレミアに残れれば、彼を核にチームを建て直せる。他クラブも放っておかないから、早く決断すべきだ」
サッカーへの愛という草の根の精神を受け入れる
フェルナンデスは鋭いタックルでボールを奪い、ドリブルで突破し、遠距離からシュート放つ。そのプレーでサポーターを熱狂させる。彼はエンターテイナーであり、常に全力だ。
かつてはコールも同じだった。ウェストハムのユース出身で、イングランドで注目の若手だった。チェルシーでプレミアリーグを3度制し、代表で56試合に出場。引退までにリヴァプール、アストン・ヴィラ、コヴェントリーでもプレーした。
短期間ながらウォーリーで現役復帰し、草の根レベルの試合には今も「楽しさ」が残っていると語った。「その通り、サッカーへの愛だよ。引退すると同時に昔の仲間とチームを作り、37歳から41歳までプレーした。
スパイクを履いて仲間と会い、試合の後にパブへ行く。週末を締めくくる最高の時間だった。ウォーリーの連中も最高だったよ」
フェルナンデスは、ウェストハムのプレミアリーグ残留に貢献できるか？
解説者となったコールは、国内外の試合でフェルナンデスらを注視している。ウェストハムへの強い思いから、彼はヌノ監督率いるチームが2025-26シーズン残り4試合でプレミア残留を遂げることを願っている。
ウォーリーFCの変貌は、スペクセーバーズのYouTubeシリーズ『ベスト・ワースト・チーム』が追っている。第9話に登場するジョー・コールの姿をチェックし、チャンネル登録してチームの歩みを確かめてほしい。