「クラブが注目」――ジョー・コールがウェストハムにマテウス・フェルナンデスの獲得について警告。「本物の選手」をめぐり、マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールも獲得に名乗りを上げる。

フェルナンデスは鋭いタックルでボールを奪い、ドリブルで突破し、遠距離からシュート放つ。そのプレーでサポーターを熱狂させる。彼はエンターテイナーであり、常に全力だ。

かつてはコールも同じだった。ウェストハムのユース出身で、イングランドで注目の若手だった。チェルシーでプレミアリーグを3度制し、代表で56試合に出場。引退までにリヴァプール、アストン・ヴィラ、コヴェントリーでもプレーした。

短期間ながらウォーリーで現役復帰し、草の根レベルの試合には今も「楽しさ」が残っていると語った。「その通り、サッカーへの愛だよ。引退すると同時に昔の仲間とチームを作り、37歳から41歳までプレーした。

スパイクを履いて仲間と会い、試合の後にパブへ行く。週末を締めくくる最高の時間だった。ウォーリーの連中も最高だったよ」