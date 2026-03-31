「クラブから、現時点では2027年以降の契約延長はないとの連絡を受けた。つまり、来年がレバークーゼンでの最後の年になるということだ」とホフマンはスカイの取材に語った。
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「クラブから連絡があった」：元代表選手がレバークーゼンで解雇される見通し
このフォワードには、今後の具体的な計画はまだない。ホフマンは来年35歳になるが、現役引退についてはまだ考えていない。「体調は絶好調だ。まだ全盛期にあるから、引退するつもりはない。今後どうなるかは、まだ分からない」と、元ドイツ代表選手（代表戦23試合出場）は語った。
ホフマンは2023年夏、約1300万ユーロでボルシア・メンヒェングラートバッハからレバークーゼンに移籍し、シャビ・アロンソ監督率いる優勝チームの一員となった。今シーズン、この33歳の選手は、リーグ戦では当初チャンピオンズリーグの登録メンバーから外れていたものの、全大会通算で26試合に出場し（3ゴール、3アシスト）を記録している。
ホフマン氏は2027年以降にバイエルを退社する見込みだ
ホフマンは自身のチーム内での立場について、安定していると見ている。「自分としては、トレーニングの成果に関して監督から非常に良い評価をもらっているし、常に全力を尽くすタイプだと言われている」と、カスパー・ヒュルマンド監督との連携について語った。出場時間の変動はサッカーという仕事の一部であり、「ほぼすべての選手がキャリアの中で経験することだ」と述べた。