「クラブから連絡があった」：元代表選手がレバークーゼンで解雇される見通し

このフォワードには、今後の具体的な計画はまだない。ホフマンは来年35歳になるが、現役引退についてはまだ考えていない。「体調は絶好調だ。まだ全盛期にあるから、引退するつもりはない。今後どうなるかは、まだ分からない」と、元ドイツ代表選手（代表戦23試合出場）は語った。

ホフマンは2023年夏、約1300万ユーロでボルシア・メンヒェングラートバッハからレバークーゼンに移籍し、シャビ・アロンソ監督率いる優勝チームの一員となった。今シーズン、この33歳の選手は、リーグ戦では当初チャンピオンズリーグの登録メンバーから外れていたものの、全大会通算で26試合に出場し（3ゴール、3アシスト）を記録している。