AFP
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クラシックは危機に！ ルイス・エンリケが戦力低下のマルセイユとの一戦を前に、落ち着かないPSGに警鐘を鳴らす
シーズン序盤の苦戦の中、フランスの強豪同士が激突へ
パリ・サンジェルマンは日曜日、スタッド・ヴェロドロームで宿敵マルセイユと対戦する。今季最初のル・クラシックを前に、大きなプレッシャーにさらされている。
フランスサッカー最大のライバル対決として広く知られるこの一戦に、両名門クラブはともに期待外れのリーグ戦スタートを立て直そうとして臨む。
PSGはリーグ・アンで不振のスタートを切っており、開幕4試合で挙げた勝利は1つだけだ。
一方のマルセイユは、主力の退団と監督交代があった静かな夏の移籍市場を経て、4試合で3敗を喫するなど、さらに深刻な危機に直面している。
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エンリケ監督、ダービーでは現在の調子は何の意味も持たないと強調
第5節の一戦を前に報道陣の取材に応じたPSGのルイス・エンリケ監督は、どちらか一方に優位性があるとの見方を否定した。スペイン人指揮官は、これほど熱を帯びた雰囲気の中に入るにあたり、感情のコントロールと戦術的アイデンティティーが依然として重要だと強調した。
ブレストとのアウェー戦で苦しみながらも勝利を収めた直後ではあるが、同監督はチームに慢心の余地はないと insistした。
ルイス・エンリケ監督は「サッカーに本命などないし、ル・クラシックならなおさらだ。パリ・サンジェルマンの選手がル・クラシックの前にリラックスしていることなど決してない。この試合が選手にとってもファンにとってもどれほど重要かは分かっている。だからこそ、高いモチベーションを持ちながら、感情をコントロールしようとする」と述べた。
切り替え時のマルセイユは予測不能な脅威をもたらす
日曜日の対戦相手について、ルイス・エンリケはマルセイユの陣容刷新と戦術面の変化を挙げ、鋭い戦術的適応力が求められると強調した。OMは重要な柱を失い、大型補強のないまま新たなリーダーシップを組み込んでおり、ホームチームは予測困難な相手となる。
ただ、それでも56歳の指揮官は、現在の順位に関係なく、ベロドロームでは敵対的な雰囲気になると見込んでいる。
「監督が代わり、多くの選手が去ったので、日曜日はどんな状況にも対応できるよう準備しておく必要がある」とルイス・エンリケは説明した。「確かなのは、雰囲気が熱狂的なものになり、タフな試合になるということだ」
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ドゥエに注目、PSGはシーズンに火をつけることを目指す
アウェーに臨むチームにとって追い風となる中、ルイス・エンリケは若手MFデジレ・ドゥエを称賛し、決定的な影響を及ぼせる明るい存在だと評した。フランスの若手は、エリート級のメンタリティーと力強いトレーニングでのパフォーマンスにより、コーチングスタッフに強い印象を与えている。
マルセイユで勝利を収めれば、今後の代表ウィーク後に日程がさらに過密化するのを前に、PSGにとって極めて重要な勢いを得ることになる。
両チームは日曜日、国内での戦いを立て直すために勝ち点3をどうしても必要とした状態でピッチに入る。
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