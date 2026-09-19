パリ・サンジェルマンは日曜日、スタッド・ヴェロドロームで宿敵マルセイユと対戦する。今季最初のル・クラシックを前に、大きなプレッシャーにさらされている。

フランスサッカー最大のライバル対決として広く知られるこの一戦に、両名門クラブはともに期待外れのリーグ戦スタートを立て直そうとして臨む。

PSGはリーグ・アンで不振のスタートを切っており、開幕4試合で挙げた勝利は1つだけだ。

一方のマルセイユは、主力の退団と監督交代があった静かな夏の移籍市場を経て、4試合で3敗を喫するなど、さらに深刻な危機に直面している。