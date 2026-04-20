レスターファンは、クラブに尽くしたラニエリを解任するのは早すぎると感じていた。本人も成績以外の理由があったと明かした。元チェルシー、ローマ監督は『Four Four Two』にこう語った。「正直、辛かった。 9ヶ月前には一緒にプレミアリーグを制したのに、なぜ今更解任なのか。その後、会長の息子は「原因は私と一部のイギリス人スタッフの関係が悪かったからだ」と説明した。信じられない話だ。

その前のシーズン、首位にいた頃、あるスタッフが選手たちに私の悪口を言っていた。彼を呼び理由を尋ねたが、まともな答えはなかった。優勝争いに集中するため、シーズン後に解雇するとGMに伝えるだけだった。 結局、我々は優勝した。喜びと祝賀ムードが最高潮だったので、私は何もしなかった。それが間違いだった。翌年も彼は選手たちに私の悪口を言い続けていた。」