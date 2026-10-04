バルセロナは日曜日、早々にその力の差を示した。クラウディア・ピナが試合開始からわずか4分で先制点を挙げた。ピナは複数のDFをドリブルでかわす卓越した技術を見せ、最後はGKメルレ・フロームスの横を抜くシュートでネットを揺らした。

レアル・マドリーは立ち上がりからプレッシャーをかけようとしたものの、バルセロナは難なくその守備網を突破した。ピナは前半30分を前に、エバ・パホルのシュートのこぼれ球を押し込んで再び得点。さらに圧巻のハットトリックを完成させ、32分までに3ゴールを記録した。