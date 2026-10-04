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クラウディア・ピナが4ゴール。圧巻のバルセロナがエル・クラシコでレアル・マドリーを屈辱に陥れる
ピナが前半の破壊を先導する
バルセロナは日曜日、早々にその力の差を示した。クラウディア・ピナが試合開始からわずか4分で先制点を挙げた。ピナは複数のDFをドリブルでかわす卓越した技術を見せ、最後はGKメルレ・フロームスの横を抜くシュートでネットを揺らした。
レアル・マドリーは立ち上がりからプレッシャーをかけようとしたものの、バルセロナは難なくその守備網を突破した。ピナは前半30分を前に、エバ・パホルのシュートのこぼれ球を押し込んで再び得点。さらに圧巻のハットトリックを完成させ、32分までに3ゴールを記録した。
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バルセロナは容赦ない攻撃的なパフォーマンスを続ける
破壊は続いた。前半終了前にはキャロライン・グラハム・ハンセンも得点を記録し、流れるような攻撃を締めくくって4点目を奪った。前半終了間際には、ピナがこの日の4点目を追加した。
後半に入ると、グラハム・ハンセンが今度はアシスト役となった。パトリ・ギハーロの見事なスルーパスに抜け出すと、利他的にパヨルへラストパス。55分、パヨルはこれを難なく押し込み、容赦ないホームチームの得点を6点に伸ばした。
大観衆の前での大敗
レアル・マドリーは、宿敵の戦術的優位にまったく対応できなかった。Spotifyカンプ・ノウに集まった4万533人の観衆の前で、アウェーのチームは守備面で崩壊。試合のとどめは終了間際に訪れ、シドニー・シェルテンライプがペナルティーエリア端から圧巻のシュートを突き刺した。
シェルテンライプは88分にゴール右上隅を射抜き、このラ・リーガの一戦で両者の間にある大きな実力差を浮き彫りにする、忘れがたい7-0の勝利を締めくくった。
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バルセロナとレアル・マドリーの次戦は？
この歴史的勝利を受け、バルセロナは6試合で勝ち点18のパーフェクトな成績で首位に立っており、次戦は10月18日にレアル・ソシエダと対戦する。一方、今季初黒星を喫し、4勝1分けの勝ち点13のまま3位につけるレアル・マドリーは、10月17日のエスパニョール戦に向けて早急に立て直しを図る必要がある。
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