クビチャ・クヴァラツヘリアはマンチェスター・ユナイテッド移籍を希望するか？レッドデビルズ、マテウス・クーニャの代替候補に関する移籍情報で助言と警告を受ける

ユナイテッドは2025年夏、攻撃陣の補強に巨額を投じた。ウルブズからクニャを6250万ポンド（8300万ドル）で獲得し、ブレントフォードからブライアン・ムベウモを初期契約金6500万ポンド（8600万ドル）で引き抜くことで、プレミアリーグの血統を手に入れた。

後者はマンチェスターでのデビューシーズンで10得点3アシストを記録し、前者は6得点を挙げるとともに2アシストでチームメイトを助けた。両者ともさらなる成長が期待される。

しかし、次の移籍市場が開く際に、レッドデビルズがさらなる攻撃的戦力を求める可能性はあるだろうか？ベンジャミン・セスコのような選手に弾薬を供給する選手が必要だ。セスコは直近9試合で7得点を挙げるなど、目覚ましい活躍を見せている。

クヴァラツヘリアはサイドでのさらなる技巧と直線的な突破力を加え、25歳という年齢でまだピークに達していない。マルクス・ラッシュフォードがバルセロナへのローン移籍における買い取りオプションを行使されれば、ユナイテッドは別の左ウインガー獲得資金を確保できるかもしれない。