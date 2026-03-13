Getty/GOAL
クビチャ・クヴァラツヘリアはマンチェスター・ユナイテッド移籍を希望するか？レッドデビルズ、マテウス・クーニャの代替候補に関する移籍情報で助言と警告を受ける
ラッシュフォード売却：マンUが新たなフォワード獲得の資金を確保か
ユナイテッドは2025年夏、攻撃陣の補強に巨額を投じた。ウルブズからクニャを6250万ポンド（8300万ドル）で獲得し、ブレントフォードからブライアン・ムベウモを初期契約金6500万ポンド（8600万ドル）で引き抜くことで、プレミアリーグの血統を手に入れた。
後者はマンチェスターでのデビューシーズンで10得点3アシストを記録し、前者は6得点を挙げるとともに2アシストでチームメイトを助けた。両者ともさらなる成長が期待される。
しかし、次の移籍市場が開く際に、レッドデビルズがさらなる攻撃的戦力を求める可能性はあるだろうか？ベンジャミン・セスコのような選手に弾薬を供給する選手が必要だ。セスコは直近9試合で7得点を挙げるなど、目覚ましい活躍を見せている。
クヴァラツヘリアはサイドでのさらなる技巧と直線的な突破力を加え、25歳という年齢でまだピークに達していない。マルクス・ラッシュフォードがバルセロナへのローン移籍における買い取りオプションを行使されれば、ユナイテッドは別の左ウインガー獲得資金を確保できるかもしれない。
マンチェスター・ユナイテッド、PSGへの移籍攻勢を検討すべきか？
パーカーはPSGへの移籍が非常に理にかなっていると確信しており、元レッドデビルズのディフェンダーはウーデルト・カジノットとの関連でGOALにこう語った。「彼は信じられないほど素晴らしく、疑いようもなくユナイテッドにとって最高の補強となるだろう！」
「彼はチャンピオンズリーグ連覇を達成できる選手だ。ではマンチェスター・ユナイテッド移籍を望むか？PSGで満足しているかもしれないが、フランスで実力を証明した今、別のリーグで挑戦したいと表明する可能性もある。彼がそれを望むかどうかは別として」
「しかし彼を見ると、ユナイテッドの補強として『はい』と言わざるを得ない。彼は仕事中毒でもある。左サイドではクニャよりも質の高いプレーを見せてくれる。間違いなく注目すべき選手だ」
クヴァラツヘリアはパリで幸せなのか？
クヴァラツヘリアは昨季PSGの歴史的欧州制覇に貢献したが、パリでの居心地が悪くなっているとの見方もある。不満を抱くチームメイトから「独りよがりのプレー」と非難され、調査の対象となっていると報じられている。
ルイス・エンリケ監督は時折このジョージア人スーパースターを右ウイングで起用しているが、本人は反対サイドでのプレーを望んでいる。複数の報道によれば、マンチェスター・ユナイテッドがクヴァラツヘリアを監視対象に据えているという。
しかし本人はパルク・デ・プランスでの幸福感を強調している。最近『ル・パリジャン』紙にこう語った。「私にとってパリは本当に特別な場所だ。ここには全てが揃っている。何よりここは愛の都だ。PSGからオファーがあった時、妻は世界で一番幸せな人間だと思っただろう」
「PSGからオファーが来る前、妻はいつも『いつかPSGでプレーできたら、そこに残れるなんて最高よね』と言っていました。正直、メッシやネイマール、キリアン・ムバッペのような偉大な選手がいる中で移籍するのは難しいと思う。パリの全てが愛おしい。考えれば考えるほど、ここの人々の敬意に満ちた態度に感謝の念が湧いてくる」
クヴァラツヘリアはPSGにいくらで移籍したのか？
マンチェスター・ユナイテッドがクヴァラツヘリアに興味を示しているのは確かだが、移籍交渉は容易ではないだろう。パリ・サンジェルマンは2025年1月、セリエAのナポリから彼を獲得する際に7000万ユーロ（約6000万ポンド／8000万ドル）を投じた。
その後彼はリーグ・アン、チャンピオンズリーグ、UEFAスーパーカップのタイトルを獲得し、67試合で19得点を記録している。もし移籍市場に出れば、獲得争奪戦が勃発するだろう。そうなった場合、パーカーが示唆したように、オールド・トラッフォードが彼にとって適切な移籍先かどうか疑問が呈されることになる。
