パウ・クバルシはゴールデンボーイの新たな受賞者となった。この権威ある賞は、欧州でプレーする21歳以下の最優秀選手に贈られる。すでにラミン・ヤマル、ペドリ、ガビのときもそうだったように、バルセロナは若手に期待をかけ続けている。
クバルシが2026年のゴールデンボーイ賞を受賞
2026年は、バルセロナとスペイン代表のDFにとって忘れられない年になるだろう。所属クラブでラ・リーガとスペイン・スーパーカップを制し、スペイン代表でワールドカップも制覇したうえ、同世代の新たな「ゴールデンボーイ」となったことも誇れるからだ。 日刊紙『トゥットスポルト』は2003年から毎年この国際的な賞を授与しており、受賞者は再び選ばれることができないという規定がある。
バルセロナは祝賀ムードに包まれている。ジョアン・ラポルタも最優秀会長に選ばれ、バルセロナ女子Bチームのジュリア・ガッリはベスト・イタリアン・ゴールデンガール賞に選出された。授賞式は来る12月14日に行われる。
歴代優勝者
2003年：ラファエル・ファン・デル・ファールト。
2004年：ウェイン・ルーニー。
2005年：リオネル・メッシ。
2006年：セスク・ファブレガス。
2007年：セルヒオ・アグエロ。
2008年：アンデルソン・オリベイラ。
2009年：アレシャンドレ・パト。
2010年：マリオ・バロテッリ。
2011年：マリオ・ゲッツェ。
2012年：イスコ・アラルコン。
2013年：ポール・ポグバ。
2014年：ラヒーム・スターリング。
2015年：アントニー・マルシャル。
2016年：レナト・サンチェス。
2017年：キリアン・エンバペ。
2018年：マタイス・デ・リフト。
2019年：ジョアン・フェリックス。
2020年：アーリング・ハーランド。
2021年：ペドリ・ゴンサレス。
2022年：パブロ・ガビ。
2023年：ジュード・ベリンガム。
2024年：ラミン・ヤマル。
2025年：デジレ・ドゥエ。
2026年：パウ・クバルシ。
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