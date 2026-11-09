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Pau Cubarsi GFX 2:1GOAL
翻訳者：

クバルシが2026年のゴールデンボーイ賞を受賞

バルセロナ
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ラ・リーガ

2026年11月22日

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パウ・クバルシゴールデンボーイの新たな受賞者となった。この権威ある賞は、欧州でプレーする21歳以下の最優秀選手に贈られる。すでにラミン・ヤマル、ペドリ、ガビのときもそうだったように、バルセロナは若手に期待をかけ続けている。

  • 2026年は、バルセロナとスペイン代表のDFにとって忘れられない年になるだろう。所属クラブでラ・リーガとスペイン・スーパーカップを制し、スペイン代表でワールドカップも制覇したうえ、同世代の新たな「ゴールデンボーイ」となったことも誇れるからだ。 日刊紙『トゥットスポルト』は2003年から毎年この国際的な賞を授与しており、受賞者は再び選ばれることができないという規定がある。 

  • バルセロナは祝賀ムードに包まれている。ジョアン・ラポルタも最優秀会長に選ばれ、バルセロナ女子Bチームのジュリア・ガッリはベスト・イタリアン・ゴールデンガール賞に選出された。授賞式は来る12月14日に行われる。

  • 歴代優勝者

    2003年：ラファエル・ファン・デル・ファールト。 

    2004年：ウェイン・ルーニー。 

    2005年：リオネル・メッシ。 

    2006年：セスク・ファブレガス。

    2007年：セルヒオ・アグエロ。 

    2008年：アンデルソン・オリベイラ。 

    2009年：アレシャンドレ・パト。

    2010年：マリオ・バロテッリ。

    2011年：マリオ・ゲッツェ。

    2012年：イスコ・アラルコン。 

    2013年：ポール・ポグバ。

    2014年：ラヒーム・スターリング。 

    2015年：アントニー・マルシャル。 

    2016年：レナト・サンチェス。

    2017年：キリアン・エンバペ。 

    2018年：マタイス・デ・リフト。

    2019年：ジョアン・フェリックス。

    2020年：アーリング・ハーランド。

    2021年：ペドリ・ゴンサレス。

    2022年：パブロ・ガビ。

    2023年：ジュード・ベリンガム。

    2024年：ラミン・ヤマル。

    2025年：デジレ・ドゥエ。

    2026年：パウ・クバルシ。

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