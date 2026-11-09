クバルシが2026年のゴールデンボーイ賞を受賞

2026年は、バルセロナとスペイン代表のDFにとって忘れられない年になるだろう。所属クラブでラ・リーガとスペイン・スーパーカップを制し、スペイン代表でワールドカップも制覇したうえ、同世代の新たな「ゴールデンボーイ」となったことも誇れるからだ。 日刊紙『トゥットスポルト』は2003年から毎年この国際的な賞を授与しており、受賞者は再び選ばれることができないという規定がある。