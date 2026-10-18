Getty Images Sport
翻訳者：
クティ・ロメロの負傷の程度が判明、アトレティコ・マドリーのDFはわずか2試合の欠場見込み
シメオネに朗報
日曜日にロメロが受けた検査の結果を受け、シメオネ監督とアトレティコ・マドリーのメディカルスタッフは大きく安堵した。守備立て直しの中心となっているロメロは、コルネリャで行われたエスパニョール戦の後半に交代を申し出て、周囲を不安にさせていた。当初は深刻な負傷の可能性も示唆されたが、最新の診断結果ははるかに楽観的なものだった。
検査の結果、アルゼンチン代表主将のロメロは内転筋を負傷していることが確認された。ただし、重度の筋断裂ではなく、軽度の筋損傷と診断されている。このため、離脱期間は約10～12日間にとどまる見込みだ。
- Getty Images Sport
今後欠場する試合
直近では、ロメロは火曜日のチャンピオンズリーグ、シュトゥットガルト戦に向けて今週月曜日にドイツへ向かう遠征メンバーに入らない。シメオネ監督率いるチームは、初戦でリヴァプールに1-2で敗れた後、第2戦ではホームでマンチェスター・ユナイテッドに2-0で勝利しており、欧州でさらに勢いをつけたいところだ。
さらに、2022年ワールドカップ優勝メンバーのロメロは、来週土曜日にメトロポリターノで行われるラ・リーガのデポルティーボ戦も欠場が決まっている。ただし、その1週間後にシウタ・デ・バレンシアで行われるレバンテとのアウェー戦には復帰する見込みだ。現在ラ・リーガで勝ち点22の2位につけ、首位バルセロナを勝ち点5差で追うシメオネ監督率いるチームにとって、センターバックの早期復帰は重要となる。
重要な1週間に注目
ロメロの復帰に慎重な姿勢を取っているのは、重要な試合が立て続けに控えているためだ。レバンテ戦で復帰する可能性はあるものの、クラブが最も重視しているのは、その後の7日間に向けて万全の状態にすることだ。この1週間は、シメオネ率いるチームにとってシーズン前半で最も重要な時期とも言える。スペイン国内と欧州での目標を左右しかねない2試合が待っているからだ。
まず火曜日には、チャンピオンズリーグの注目の一戦でドイツの強豪バイエルン・ミュンヘンをメトロポリターノに迎える。続く日曜日には、国内でバルセロナとの大一番に臨む。この2試合で守備の「統率役」であるロメロが起用できることは、チームの戦術的な構造を維持する上で不可欠とみられている。今季、チーム伝統の守備の堅さを取り戻せた最大の要因は、ロメロの存在だからだ。
- Getty Images Sport
ロメロ、アトレティコ・マドリーで印象的なスタート
ロメロは今夏、約3420万ポンドの移籍金でトッテナム・ホットスパーからアトレティコ・マドリーに加入し、メトロポリターノで5年契約を結んだ。DFのロメロはここまで公式戦8試合に出場して1ゴールを記録。その重要な得点は、ラ・リーガのアラベス戦で決めたものだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。