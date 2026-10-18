日曜日にロメロが受けた検査の結果を受け、シメオネ監督とアトレティコ・マドリーのメディカルスタッフは大きく安堵した。守備立て直しの中心となっているロメロは、コルネリャで行われたエスパニョール戦の後半に交代を申し出て、周囲を不安にさせていた。当初は深刻な負傷の可能性も示唆されたが、最新の診断結果ははるかに楽観的なものだった。

検査の結果、アルゼンチン代表主将のロメロは内転筋を負傷していることが確認された。ただし、重度の筋断裂ではなく、軽度の筋損傷と診断されている。このため、離脱期間は約10～12日間にとどまる見込みだ。