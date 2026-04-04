「クソ変人め」――リヴァプール戦での大勝後、ハットトリックを達成したヒーローのボールに、マンチェスター・シティのチームメイトが過激なメッセージを書き込んでエルリング・ハーランドを容赦なく嘲笑

エティハド・スタジアムで行われたFAカップ準々決勝の試合終了のホイッスルが鳴った後、ハーランドはインスタグラムに試合球を抱えた自身の写真を投稿し、「悪くない土曜日」というキャプションを添えたが、注目を集めたのはチームメイトの一人がそのボールに書き残したメッセージだった。 いつものサインの中に、ある選手はより率直な評価を選び、2024年8月以来となるクラブでの初ハットトリックを祝うハランドを「クソッタレな変人」と称した。

この冗談めいたやり取りは、シティのロッカールーム内でハーランドが持つ独特な地位を浮き彫りにしている。ゴール前でのロボットのような効率性は、今もチームメイトたちを驚かせ続けているのだ。こうした気さくなからかいとは裏腹に、ストライカーは自身の最近の調子について語る際には思索にふけるような様子を見せ、2026年のパフォーマンスは自分自身の極めて高い期待には達していないと認めた。







