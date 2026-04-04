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「クソ変人め」――リヴァプール戦での大勝後、ハットトリックを達成したヒーローのボールに、マンチェスター・シティのチームメイトが過激なメッセージを書き込んでエルリング・ハーランドを容赦なく嘲笑
ハーランドの「奇妙な」試合後のサプライズ
エティハド・スタジアムで行われたFAカップ準々決勝の試合終了のホイッスルが鳴った後、ハーランドはインスタグラムに試合球を抱えた自身の写真を投稿し、「悪くない土曜日」というキャプションを添えたが、注目を集めたのはチームメイトの一人がそのボールに書き残したメッセージだった。 いつものサインの中に、ある選手はより率直な評価を選び、2024年8月以来となるクラブでの初ハットトリックを祝うハランドを「クソッタレな変人」と称した。
この冗談めいたやり取りは、シティのロッカールーム内でハーランドが持つ独特な地位を浮き彫りにしている。ゴール前でのロボットのような効率性は、今もチームメイトたちを驚かせ続けているのだ。こうした気さくなからかいとは裏腹に、ストライカーは自身の最近の調子について語る際には思索にふけるような様子を見せ、2026年のパフォーマンスは自分自身の極めて高い期待には達していないと認めた。
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ハーランド、「チームは『十分ではない』」と語る
「浮き沈みが激しすぎて、十分な結果にはつながっていない」と、ハーランドはアルネ・スロット監督率いるチームを大差で破った試合後、TNTスポーツに語った。今シーズンすでに33ゴールという驚異的な成績を残しているこのストライカーは、クリスマス前までは得点を量産していたが、年明け以降は得点を決めるのが難しくなっており、この途方もない得点ペースを維持できるのかという疑問が浮上していた。
また、このフォワードはシティの現在のスケジュールに対する不満も口にし、欧州カップ戦がないことがチームのシーズン展開に変化をもたらしたと指摘した。「現時点では、チャンピオンズリーグに出場していないため、私たちにとっては長い1週間になる。これは十分とは言えないが、チェルシーとの試合が控えている。これもまた1試合だ」と彼は付け加え、ウェンブリーで行われる準決勝の対戦にしっかりと集中していた。
リインダースが「信じられない」ほどの決定力を称賛
出場停止処分中のペップ・グアルディオラ監督に代わり、アシスタントコーチのペップ・ラインダースがピッチサイドで指揮を執ったが、アンティオン・セメニョのクロスから放たれたハーランドの2点目――あの圧倒的なヘディングシュート――にはただただ感嘆させられた。世界トップクラスのストライカーたちを間近で見てきたラインダースは、シティが準決勝進出を決めたこの試合で、ハーランドが披露した驚異的な身体能力に特に感銘を受けた。
「これまで多くの優れたストライカーと仕事をし、数多くのゴールを目の当たりにしてきた」とラインダースは語った。「2点目は信じられないほど素晴らしかった。彼の攻撃の仕方は、まるで飛んでいるかのようだし、ボールをコーナーに突き刺す様子も圧巻だ。こうした昔ながらのストライカーらしいゴールが大好きだ」 #
ハーランドの得点ラッシュは、PKと、若手ニコ・オライリーからのパスを受けてクロスバーの下を突き刺す冷静なフィニッシュで締めくくられた。
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得点マシンの誕生
リインダース監督は、最近の批判に対して即座にこのストライカーを擁護し、ノルウェー代表選手に課せられている肉体的・精神的な負担の大きさを指摘した。直近の代表戦期間中に十分な休息を与えられ、ノルウェー代表の2試合のうち1試合のみに出場したハーランドは、プレスや動きにおいて著しく鋭さを増し、よりエネルギッシュな姿を見せていた。
「我々が（ハーランドに）求めていることは、正気の沙汰ではない」とラインダースは説明した。「プレスをかけ、ペナルティエリア内を走り回り、ボールをキープする――我々が求めることは山ほどあり、それを3日おきにこなさなければならない。長いシーズンの中で、すべてが思い通りにいくわけではないが、彼があのような形で戻ってきたことは、彼の性格とメンタリティを物語っている。彼は一緒に仕事をするには最高の選手だ」