「クソゴール」を決めることも厭わない彼――BVBが熱視線を送る新星は、オレ・ブック監督の最初の移籍市場での大成功となるか？

現在ミランと契約を結んでいるニクラス・フルークルグ（33）は、ドイツ代表でのライバル候補の一人でもある。しかし、フルークルグにとってロッソネリへのレンタル移籍は、ますます悲惨なものになりつつある。ゴールと出場時間を通じてナゲルスマン監督にアピールし、W杯代表入りを確実なものにしようという希望は、日に日に薄れつつある。

また、ティム・クラインディエンスト（30）もボルシア・メンヒェングラートバッハで怪我に悩まされる苦しい時期を過ごしている（2025/26シーズンの出場時間はわずか6分）ため、トレソルディには将来的にドイツ代表の正センターフォワードとしての座が十分に視野に入っている。 確かに、当面はカイ・ハヴェルツ（26）とニック・ウォルテマデ（24）を抜き去る道はないだろう。デニズ・ウンダフも最近、その現実を痛感したばかりだ。

しかし、トレソルディは、そのプロフィール、ブルッヘやU-21での得点率、そしてライバルたちの怪我の多さや年齢構成を考慮すれば、ナゲルスマン監督の短期的・長期的な計画において、今や重要な役割を担うべき存在である。もし中期的にドイツ代表監督からの招集がなければ、DFBはまたしても大きな才能を逃すことになるかもしれない。過去数年間、そのような例は数多くあった。

フィスニック・アスラニは現在コソボ代表でプレーし、イブラヒム・マザはアルジェリア代表、ケナン・イルマズはトルコ代表でプレーしている。ヨシップ・スタニシッチはドイツ代表としてU-19の国際試合に2試合出場した後、現在はFCバイエルンで定位置を確保しているだけでなく、クロアチア代表の絶対的なリーダーとなっている。 彼一人いれば、DFBが右サイドで抱える大きな悩みの種——現在はやむを得ずヨシュア・キミッヒが務めざるを得ないポジション——を解決できたはずだ。

ワールドカップを控えたドイツの攻撃陣は、ハヴェルツ、ヴォルテマデ、ウンダフ、フロリアン・ヴィルツ、セルジュ・グナブリに加え、ジャマル・ムシアラの復帰も期待されており、当然ながら豪華な顔ぶれとなっている。 しかしナゲルスマン監督は、「ゴールを必要とする場面で、相手が深く守っているために背後の『魔法使い』たちだけでは解決できない時、空中戦で少しは仕事をこなせるストライカーを確実に帯同したい」と強調した。トレッソルディは、いわゆるヘディングのスペシャリストではないが、「少しは仕事をこなす」ことは十分にできる。 ハノーファーとブルッヘでは、これまでに7ゴールもヘディングで決めているし、現時点でナゲルスマン監督に他に選択肢があまりないのも事実だ。

いずれにせよ、トレソルディの電話は鳴り続けている――ドイツ代表監督から、他の連盟、そしてとりわけ新たなクラブからのオファーが相次いでいるのだ。W杯出場が叶うか否かに関わらず、この21歳の選手には刺激的な夏が待ち受けている。その夏は彼をドイツへ連れ戻すかもしれないし、あるいは今すぐ彼の夢の目的地であるイタリアのミラノへと導くかもしれない。