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Tobias Empl

翻訳者：

「クソゴール」を決めることも厭わない彼――BVBが熱視線を送る新星は、オレ・ブック監督の最初の移籍市場での大成功となるか？

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U-21代表FWニコロ・トレソルディは、3つのサッカー強国でプレーする可能性があり、報道によると今夏にも移籍する意向だという。どの代表監督が真っ先に彼にオファーを出すだろうか？そして、ボルシア・ドルトムント（BVB）との間にはどのような動きがあるのだろうか？

ラルフ・ラングニックは最近、注目すべき発言をした。「もし我々がクラブチームなら、これらは素晴らしい移籍だと言えるだろう」と、オーストリア代表監督は、ドイツ代表やイングランド代表、ナイジェリア代表でもプレー資格を持つポール・ワナーとカーニー・チュクウェメカを初めて代表に招集した後、こう語った。

複数の代表チームから選択できる才能ある選手をめぐる争いは、ここ数年、実際にますます移籍市場のような様相を呈している。さまざまな協会が同じ選手を巡って争い、本物の移籍市場と同様に、誰が最も早くそのプロ選手に接触するか、あるいは彼に最も魅力的な将来像を示せるかが、しばしば勝敗を分ける。 ある意味では、ドイツU-21代表FWニコロ・トレソルディを巡る「移籍ポーカー」が、最近また予期せぬ展開を見せている。というのも、ここ数日『Bild』紙や『Süddeutsche Zeitung』紙が報じているように、アルゼンチンサッカー協会が、クラブ・ブルッヘに所属するこの21歳のセンターフォワードの周辺関係者に接触したからだ。

  • ドイツ、イタリアに次ぐ3つ目の有力な代表チームが、イタリア生まれで主にハノーファーで育ったトレソルディを巡って争っている。アルゼンチン出身の母親を持つ彼はアルゼンチンのパスポートも取得しており、同国の代表チームでプレーすることも可能だ。「合わせて11回のワールドカップ優勝を果たしたチームたちだ」と、トレソルディはこの状況について最近『SZ』紙の取材に対し、笑いながらこう語った。

    これまで、トレソルディが最初にドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンから電話を受けるのか、それともイタリア代表監督のジェンナーロ・ガットゥーゾから電話を受けるのか、という憶測が飛び交っていた。2025年秋、トレソルディ自身がスカイ・イタリアで「私の携帯電話はオンになっている。ガットゥーゾが私に話したいと言ったら、とても嬉しい」と発言したことで、こうした憶測に拍車がかかっていた。

    しかし、低迷するサッカー大国イタリアが予選で再び惨敗を喫した今、近い将来にガットゥーゾから電話がかかってくるかどうかは疑わしい。とはいえ、ガットゥーゾの後任候補となる人物であっても、スクアドラ・アズーラのフォワード不足を考慮すれば、トレソルディは、まだ完全に決断を下していない限り、候補リストに挙げておくべきだろう。

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  • Hannover 96 v SC Paderborn 07 - Second BundesligaGetty Images Sport

    トレソルディはDFBからすぐに評価されていると感じている

    トレソルディはサルデーニャ島のカリアリで生まれ、ウンブリア州の小さな町グッビオで育った。 父のエマヌエーレもプロサッカー選手で、左サイドバックとしてA代表入りは果たせなかったものの、1994年にはイタリアU-21代表として欧州選手権で優勝を果たした。チームには、後にワールドカップ優勝を果たすファビオ・カンナバーロや、トレソルディの幼少期のアイドルであるフィリッポ・インザーギも在籍していた。 トレソルディが家族と共にドイツに移住したのは13歳の時だった。サッカーの将来性を見込んでのことではなく、母親がそこで客室乗務員の職に就いたためである。

    ハノーファー96では、イタリアではまだプロテニス選手になることを夢見ていたこのフォワードが、すべてのユースチームを経て、2022年に17歳で2部リーグデビューを果たした。その直後、彼はドイツ国籍を取得し、DFB（ドイツサッカー連盟）のU-19代表に初めて招集された。

    「彼らは私に道を示してくれましたし、最初から、協会からも高い評価を受けていると感じていました。それは選手にとって重要なことです」と、彼はわずか1ヶ月ほど前、『ガゼッタ・デロ・スポルト』紙のインタビューで明かした。一方、イタリアサッカー協会からは一度も連絡がなかったという。

  • 「クソゴール」のファンであり、クラブ・ブルッヘの急成長株であるトレソルディ

    この状況は今日に至るまで変わっていないようだ。イタリアサッカー連盟（FIGC）のスカウトはすでにトレソルディを視察していると言われているが、W杯予選で再び惨敗を喫し、通常は2人のクラシックなセンターフォワードを起用していたガットゥーゾとの接触はまだない。 ハノーファー96からベルギーのリーグ2位であるブルージュへ750万ユーロの移籍金で移籍した後、トレソルディは瞬く間にレギュラーの座を確立し、直近のリーグ戦7試合で7得点を挙げている。今シーズン、トレソルディは所属クラブで既に17得点を挙げ、5アシストを記録しており、ユニオン・サン＝ジロワーズとの優勝争いを繰り広げている。 チャンピオンズリーグでは、モナコ、バルセロナ、アトレティコ・マドリードといった名門チームを相手にゴールを決めている。

    ドイツU-21代表でもその得点率は健在だ。今シーズンの欧州選手権予選7試合で6ゴールを挙げ、直近では北アイルランド戦（3-0）で2ゴールを記録した。「僕の最大の強みはペナルティエリア内にある。スペースへの嗅覚が鋭いんだ」と、トレソルディは南ドイツ新聞（SZ）に対し自身の長所を語った。 3人の選手をドリブルで抜き去ったり、25メートルからゴール隅にシュートを決めたりすることはできないが、チームプレーが得意で、ボールをキープできる。また、「2、3メートルからの『クソみたいなゴール』も喜んで決める。それらは必ずしも今シーズンのベスト10に入るような美しいゴールではないけれどね」とも語っている。

  • SOCCER JPL D28 CLUB BRUGGE VS RSC ANDERLECHTAFP

    ギラッシが退団した場合、BVBはトレソルディに興味を示すか？彼はブックの好みにぴったりだ

    こうした能力は、従来の移籍市場でもすでに注目を集めている。Skyの報道によると、トレソルディの代理人は、今夏の移籍の可能性をめぐり、スペイン、イタリア、ドイツの各クラブとすでに交渉を進めており、移籍金は2500万～3000万ユーロ程度になると見られている。具体的な関心を示しているクラブとしては、アーセナルやトッテナムに加え、ボルシア・ドルトムントやバイエル04レバークーゼンの名前も挙がっている。

    特にボルシア・ドルトムント（BVB）では、セルフー・ギラッシが退団した場合、トップストライカーのポジションに空きが生じる可能性がある。確かに、黒と黄の軍団にはファビオ・シルバという名目上のセンターフォワードが在籍しているが、このポルトガル人選手はこれまで必ずしも得点王としての活躍を見せていない（1ゴール、5アシスト）。

    その点において、トレソルディのプロフィールはまさに切実に求められている代替案であり、さらに新スポーツディレクターのオーレ・ブックの好みに合致するものとなるだろう。ブックとBVBにとっての問題は、現状では「黒と黄」の移籍予算が極めて少ないとされていることだ。

    レバークーゼンでもセンターフォワードの補強が必要になる可能性がある。クリスティアン・コファネスの代理人は最近、数多くのトップクラブからの関心やアーセナルFCとの接触について、非常に積極的に言及していたからだ。

    トレソルディ自身はすでに『ガゼッタ』紙で、自身の希望移籍先を明かしており、それはドイツではなくイタリアにある。「それが、私が毎日懸命に努力する原動力となっている夢です。私はブルッヘでとても快適に過ごしており、まだ長い道のりが待っていることも分かっています。しかし、ミランでプレーするという夢は、私の頭の中にあります。毎朝、目覚めた後にそのことを考えています。」

  • Pisa SC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    ナゲルスマンはまだ彼に電話をしていない：トレソルディはW杯の波に乗れるか？

    現在ミランと契約を結んでいるニクラス・フルークルグ（33）は、ドイツ代表でのライバル候補の一人でもある。しかし、フルークルグにとってロッソネリへのレンタル移籍は、ますます悲惨なものになりつつある。ゴールと出場時間を通じてナゲルスマン監督にアピールし、W杯代表入りを確実なものにしようという希望は、日に日に薄れつつある。

    また、ティム・クラインディエンスト（30）もボルシア・メンヒェングラートバッハで怪我に悩まされる苦しい時期を過ごしている（2025/26シーズンの出場時間はわずか6分）ため、トレソルディには将来的にドイツ代表の正センターフォワードとしての座が十分に視野に入っている。 確かに、当面はカイ・ハヴェルツ（26）とニック・ウォルテマデ（24）を抜き去る道はないだろう。デニズ・ウンダフも最近、その現実を痛感したばかりだ。

    しかし、トレソルディは、そのプロフィール、ブルッヘやU-21での得点率、そしてライバルたちの怪我の多さや年齢構成を考慮すれば、ナゲルスマン監督の短期的・長期的な計画において、今や重要な役割を担うべき存在である。もし中期的にドイツ代表監督からの招集がなければ、DFBはまたしても大きな才能を逃すことになるかもしれない。過去数年間、そのような例は数多くあった。

    フィスニック・アスラニは現在コソボ代表でプレーし、イブラヒム・マザはアルジェリア代表、ケナン・イルマズはトルコ代表でプレーしている。ヨシップ・スタニシッチはドイツ代表としてU-19の国際試合に2試合出場した後、現在はFCバイエルンで定位置を確保しているだけでなく、クロアチア代表の絶対的なリーダーとなっている。 彼一人いれば、DFBが右サイドで抱える大きな悩みの種——現在はやむを得ずヨシュア・キミッヒが務めざるを得ないポジション——を解決できたはずだ。

    ワールドカップを控えたドイツの攻撃陣は、ハヴェルツ、ヴォルテマデ、ウンダフ、フロリアン・ヴィルツ、セルジュ・グナブリに加え、ジャマル・ムシアラの復帰も期待されており、当然ながら豪華な顔ぶれとなっている。 しかしナゲルスマン監督は、「ゴールを必要とする場面で、相手が深く守っているために背後の『魔法使い』たちだけでは解決できない時、空中戦で少しは仕事をこなせるストライカーを確実に帯同したい」と強調した。トレッソルディは、いわゆるヘディングのスペシャリストではないが、「少しは仕事をこなす」ことは十分にできる。 ハノーファーとブルッヘでは、これまでに7ゴールもヘディングで決めているし、現時点でナゲルスマン監督に他に選択肢があまりないのも事実だ。

    いずれにせよ、トレソルディの電話は鳴り続けている――ドイツ代表監督から、他の連盟、そしてとりわけ新たなクラブからのオファーが相次いでいるのだ。W杯出場が叶うか否かに関わらず、この21歳の選手には刺激的な夏が待ち受けている。その夏は彼をドイツへ連れ戻すかもしれないし、あるいは今すぐ彼の夢の目的地であるイタリアのミラノへと導くかもしれない。

  • ニコロ・トレソルディ：2025/26シーズンの成績


    コンテスト

    試合

    ゴール

    アシスト

    ジュピラー・プロリーグ

    30

    13

    3

    UEFAチャンピオンズリーグ

    10

    3

    1

    チャンピオンズリーグ予選

    4

    1

    1

    ベルギーカップ

    3

    -

    -

    ベルギー・スーパーカップ

    1

    -

    -

    U-21欧州選手権予選

    6

    6

    -