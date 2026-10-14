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「クソみたいな恥さらしだ。言葉もない！」アマド・ディアロが怒りをあらわに。アトレティコ・マドリー戦敗北後、マンチェスター・ユナイテッドのチーム内の不満が噴出
序盤のつまずきとヨロのレッドカードが崩壊を招く
マイケル・キャリック率いるマンチェスター・ユナイテッドは、振るわない戦いを立て直そうとメトロポリターノに乗り込んだが、開始50秒以内に失点。欧州の舞台で苦しい一夜を送ることになった。
早々の失点にもかかわらず、アウェーのユナイテッドは同点に追いつく好機を何度かつくった。しかし、レニー・ヨロへの物議を醸すレッドカードで勢いを失う。数的優位に立ったアトレティコ・マドリーは、残り11分にアデモラ・ルックマンが勝利を決定づけた。
物議を醸した審判の判定に、ユナイテッド陣営は憤った。試合後、ウィンガーのアマドはスナップチャットで判定への怒りを隠さず、「とんでもない恥さらしだ。言葉もない」と投稿した。Snapchat/@coloelpopo
- Alterphotos
マルティネス、マンチェスター・ユナイテッド首脳陣を痛烈批判
不満は審判の判定だけにとどまらず、リサンドロ・マルティネスは試合後のインタビューで痛烈な発言をした。アルゼンチン人DFは、クラブの夏の補強をめぐり、フットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスを名指しで批判した。
「本当にひどい［パフォーマンスだった］。本当にひどい」と、怒りをあらわにしたマルティネスは語った。「自分をかなり抑えなければならない。でも、こういうことは今のクラブの姿を映し出していることもある。昨季は素晴らしいシーズンを送った。だから今は、上層部にもっと期待している。戦うために、もっと選手を揃えてほしい。他の多くのチームも大勢の選手を獲得しているからだ。アトレティコは素晴らしいチームで、今日は勝利に値した」
ユナイテッドには現在、チャンピオンズリーグで戦えるだけの選手層があるのかとさらに問われると、センターバックはクラブ首脳陣への批判を重ねた。
「正直に言って、もっと期待している。もっと［投資を］期待している。ああ、間違いなくそうだ。テクニカルディレクターにもっと期待している。正直にならなければいけないし、選手として僕たちももっとやらなければならない。でも、こういう夜に備えるには、強いチームを作ることも重要だ」
ロッカールームに緊張が漂う中、新加入選手たちに重圧
マルティネスの厳しい評価により、スペインの首都でそろって先発した今夏の新加入選手、ユーリ・ティーレマンス、アンドレイ・サントス、カルロス・バレバには、さらなる重圧がかかることになる。最近はチーム内の雰囲気も厳しく注視されており、主将のブルーノ・フェルナンデスの振る舞いにも批判が集まっている。
マルティネスの激しい発言について問われたティーレマンスは、議論への言及を避けた。「それについてコメントはない。分からない」とMFは語った。
一方、サントスはスペインまで駆けつけたサポーターに謝罪するとともに、選手たちは変わらず監督を支持していると強調した。「スペインまで来てくれた皆さんに、ただ謝りたい。もちろん、以前にも言ったように、僕たちはすべての試合に勝ちたい。今は懸命に取り組み、再び勝利を挙げる時だ」
キャリック監督への支持を示し、こう続けた。「もちろん、僕たちは監督を信じ、スタッフを信じ、選手たちを信じている。先ほども言ったように、今は苦しい状況にあるが、それを変えるために取り組まなければならない」
- Getty Images Sport
エランド・ロードで大きな試練が待ち受ける
痛手となった今回の欧州遠征の余波で、キャリックは重要な週末を前に、ますます険悪になる雰囲気に直面している。ユナイテッドは早急に立て直し、日曜日にエランド・ロードへ乗り込んで、宿敵リーズ・ユナイテッドと対戦しなければならない。
ヨークシャーで勝利を逃せば、現コーチングスタッフにとって深刻な事態になりかねない。チーム内の不和が表面化し始める中、キャリックは選手たちを奮い立たせ、急速に制御不能に陥りつつあるシーズンを救う方法を見つけなければならない。
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