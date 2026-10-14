不満は審判の判定だけにとどまらず、リサンドロ・マルティネスは試合後のインタビューで痛烈な発言をした。アルゼンチン人DFは、クラブの夏の補強をめぐり、フットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスを名指しで批判した。

「本当にひどい［パフォーマンスだった］。本当にひどい」と、怒りをあらわにしたマルティネスは語った。「自分をかなり抑えなければならない。でも、こういうことは今のクラブの姿を映し出していることもある。昨季は素晴らしいシーズンを送った。だから今は、上層部にもっと期待している。戦うために、もっと選手を揃えてほしい。他の多くのチームも大勢の選手を獲得しているからだ。アトレティコは素晴らしいチームで、今日は勝利に値した」

ユナイテッドには現在、チャンピオンズリーグで戦えるだけの選手層があるのかとさらに問われると、センターバックはクラブ首脳陣への批判を重ねた。

「正直に言って、もっと期待している。もっと［投資を］期待している。ああ、間違いなくそうだ。テクニカルディレクターにもっと期待している。正直にならなければいけないし、選手として僕たちももっとやらなければならない。でも、こういう夜に備えるには、強いチームを作ることも重要だ」



