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ライブ
imago-sport-1084502634.jpgBall Raw Images
Muhammad Zaki
翻訳者：

「クソみたいな恥さらしだ。言葉もない！」アマド・ディアロが怒りをあらわに。アトレティコ・マドリー戦敗北後、マンチェスター・ユナイテッドのチーム内の不満が噴出

アマド・ディアロ
マンチェスター・ユナイテッド
アトレティコ・マドリー 対 マンチェスター・ユナイテッド
アトレティコ・マドリー
UEFAチャンピオンズリーグ
プレミアリーグ

マンチェスター・ユナイテッドは、スペインの首都で行われたチャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリーに0-2で敗れ、今季の苦境が一段と深まった。士気をくじく敗戦を受け、主力選手たちから公然と不満の声が上がっている。コートジボワール出身のアマド・ディアロもSNSで過激な表現を交えて怒りをあらわにしており、オールド・トラッフォードの内部に根深い問題があることをうかがわせている。

  • 序盤のつまずきとヨロのレッドカードが崩壊を招く

    マイケル・キャリック率いるマンチェスター・ユナイテッドは、振るわない戦いを立て直そうとメトロポリターノに乗り込んだが、開始50秒以内に失点。欧州の舞台で苦しい一夜を送ることになった。

    早々の失点にもかかわらず、アウェーのユナイテッドは同点に追いつく好機を何度かつくった。しかし、レニー・ヨロへの物議を醸すレッドカードで勢いを失う。数的優位に立ったアトレティコ・マドリーは、残り11分にアデモラ・ルックマンが勝利を決定づけた。

    物議を醸した審判の判定に、ユナイテッド陣営は憤った。試合後、ウィンガーのアマドはスナップチャットで判定への怒りを隠さず、「とんでもない恥さらしだ。言葉もない」と投稿した。

    Amad Diallo Snapchat Manchester UnitedSnapchat/@coloelpopo


  • imago-sport-1084500999.jpgAlterphotos

    マルティネス、マンチェスター・ユナイテッド首脳陣を痛烈批判

    不満は審判の判定だけにとどまらず、リサンドロ・マルティネスは試合後のインタビューで痛烈な発言をした。アルゼンチン人DFは、クラブの夏の補強をめぐり、フットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスを名指しで批判した。

    「本当にひどい［パフォーマンスだった］。本当にひどい」と、怒りをあらわにしたマルティネスは語った。「自分をかなり抑えなければならない。でも、こういうことは今のクラブの姿を映し出していることもある。昨季は素晴らしいシーズンを送った。だから今は、上層部にもっと期待している。戦うために、もっと選手を揃えてほしい。他の多くのチームも大勢の選手を獲得しているからだ。アトレティコは素晴らしいチームで、今日は勝利に値した」

    ユナイテッドには現在、チャンピオンズリーグで戦えるだけの選手層があるのかとさらに問われると、センターバックはクラブ首脳陣への批判を重ねた。

    「正直に言って、もっと期待している。もっと［投資を］期待している。ああ、間違いなくそうだ。テクニカルディレクターにもっと期待している。正直にならなければいけないし、選手として僕たちももっとやらなければならない。でも、こういう夜に備えるには、強いチームを作ることも重要だ」


  • ロッカールームに緊張が漂う中、新加入選手たちに重圧

    マルティネスの厳しい評価により、スペインの首都でそろって先発した今夏の新加入選手、ユーリ・ティーレマンス、アンドレイ・サントス、カルロス・バレバには、さらなる重圧がかかることになる。最近はチーム内の雰囲気も厳しく注視されており、主将のブルーノ・フェルナンデスの振る舞いにも批判が集まっている。

    マルティネスの激しい発言について問われたティーレマンスは、議論への言及を避けた。「それについてコメントはない。分からない」とMFは語った。

    一方、サントスはスペインまで駆けつけたサポーターに謝罪するとともに、選手たちは変わらず監督を支持していると強調した。「スペインまで来てくれた皆さんに、ただ謝りたい。もちろん、以前にも言ったように、僕たちはすべての試合に勝ちたい。今は懸命に取り組み、再び勝利を挙げる時だ」

    キャリック監督への支持を示し、こう続けた。「もちろん、僕たちは監督を信じ、スタッフを信じ、選手たちを信じている。先ほども言ったように、今は苦しい状況にあるが、それを変えるために取り組まなければならない」


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  • Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    エランド・ロードで大きな試練が待ち受ける

    痛手となった今回の欧州遠征の余波で、キャリックは重要な週末を前に、ますます険悪になる雰囲気に直面している。ユナイテッドは早急に立て直し、日曜日にエランド・ロードへ乗り込んで、宿敵リーズ・ユナイテッドと対戦しなければならない。

    ヨークシャーで勝利を逃せば、現コーチングスタッフにとって深刻な事態になりかねない。チーム内の不和が表面化し始める中、キャリックは選手たちを奮い立たせ、急速に制御不能に陥りつつあるシーズンを救う方法を見つけなければならない。

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