高まるプレッシャーにもかかわらず、PSGのエンリケ監督はチームの現状について慌てることはなかった。スペイン人指揮官は、パルク・デ・プランスでの最終スコアこそ期待外れだったものの、根底にある指標には楽観視できる理由があると主張した。

『ESPN』が伝えたところによれば、エンリケ監督は「見た内容には満足している。まだシーズン序盤だ。我々はまだベストの状態ではないが、この試合は勝つに値した。それがフットボールであり、くそったれなスポーツでもある。多くのポジティブな要素が見えた。xG（期待得点）も我々に有利な数字だった」と語った。

「どう説明すればいいのか。フットボールは時に説明のつかないものだ。選手たちのメンタリティーは称えたい。今季のリーグは面白いものになるだろう。我々は今後に向けて準備しなければならない」