キーンは、リヴァプール時代からアレクサンダー＝アーノルドを批判してきた。 昨年、マドリード移籍が濃厚だった際もポッドキャスト『Stick to Football』で「守備が課題だ」と疑問を呈していた。

リヴァプールで21年間プレーしたあと、彼は昨夏移籍金1000万ユーロでマドリードへ移籍。度重なるけがもあり、レアルでは23試合5アシストとまだ本領を発揮できていない。

ただし直近3試合で3アシストを記録し、バイエルン戦でも74分にキリアン・エムバペの決勝点をアシストした。 試合前、相手DFの裏へどう走り込むか、SBの裏への動きを確認していた。そこでチャンスを見出した」とCBSのインタビューで語った。「キリアンが走ってくるのを見て、力強くボールを送った。彼はそれを完璧に決めてくれた」

3月末のウルグアイ戦（1-1）、日本戦（0-1）ではイングランド代表に招集されず苦虫を噛んだが、トーマス・トゥヘル監督は「彼を否定したわけではない」と説明した。 「トレントに何ができないかという問題ではない」とドイツ人監督は語った。「私はトレントが何ができるか、そして彼の強みがどこにあるかをよく理解している。」

トゥヘルは昨年6月以降、アレクサンダー＝アーノルドを招集していない。代表戦34試合目で出場した彼が、夏に開催されるワールドカップに選ばれるため、残りのシーズンで全力でアピールするだろう。