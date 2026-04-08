「もううんざりだ。重要な試合のたびに同じことばかりだ」と、元マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンで中盤の守備の要だった彼は火曜夜、CBSの解説者としてアレクサンダー＝アーノルドを激しく批判した。このアイルランド人を怒らせるのは、元リヴァプール選手の攻撃力ばかりが褒められ、守備がたびたび物足りないことだ。
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「クソだ！」：レアル・マドリードのスーパースターが、バイエルン・ミュンヘン戦の敗北で批判された。
「チャンピオンズリーグで安易に油断してはならない」とキーン。41分、ルイス・ディアスのバイエルン先制点で、アレクサンダー＝アーノルドの守備を指摘した。ディアスはレアルDFの裏へ抜け出し、ニャブリのスルーパスを無マークで決めてしまった。
「子供じみたミスだ。そこにいないかのようにディアスに抜かれるなんて馬鹿げている」とキーンは怒りを露わにした。さらに「彼は右サイドバックでプレーしたことがないのか。いまだに守備が甘い」と続けた。 重要な試合にはレベルの高いDFが必要だが、今の彼は程遠い」と1993～2005年にマンチェスター・ユナイテッドで479試合に出場した54歳の元選手は語った。
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トレント・アレクサンダー＝アーノルドが、レアル・マドリード対バイエルン・ミュンヘン戦でレアル・マドリードのゴールをアシストした
キーンは、リヴァプール時代からアレクサンダー＝アーノルドを批判してきた。 昨年、マドリード移籍が濃厚だった際もポッドキャスト『Stick to Football』で「守備が課題だ」と疑問を呈していた。
リヴァプールで21年間プレーしたあと、彼は昨夏移籍金1000万ユーロでマドリードへ移籍。度重なるけがもあり、レアルでは23試合5アシストとまだ本領を発揮できていない。
ただし直近3試合で3アシストを記録し、バイエルン戦でも74分にキリアン・エムバペの決勝点をアシストした。 試合前、相手DFの裏へどう走り込むか、SBの裏への動きを確認していた。そこでチャンスを見出した」とCBSのインタビューで語った。「キリアンが走ってくるのを見て、力強くボールを送った。彼はそれを完璧に決めてくれた」
3月末のウルグアイ戦（1-1）、日本戦（0-1）ではイングランド代表に招集されず苦虫を噛んだが、トーマス・トゥヘル監督は「彼を否定したわけではない」と説明した。 「トレントに何ができないかという問題ではない」とドイツ人監督は語った。「私はトレントが何ができるか、そして彼の強みがどこにあるかをよく理解している。」
トゥヘルは昨年6月以降、アレクサンダー＝アーノルドを招集していない。代表戦34試合目で出場した彼が、夏に開催されるワールドカップに選ばれるため、残りのシーズンで全力でアピールするだろう。
レアル・マドリードは、バイエルン・ミュンヘンとの第2戦で巻き返しを狙っている。
一方のレアルも終盤バイエルンを攻め立てたが、わずかに及ばず敗れた。このため、アレクサンダー＝アーノルドらは、来週水曜にミュンヘンで行われる第2戦で準決勝進出へ死力を尽くすことになる。
「アリアンツ・アレーナで勝つのは難しいが、このクラブなら限界を超えられる」とアレクサンダー＝アーノルドは語った。バイエルンとの第2戦を前に、レアルは金曜にリーグ戦でジローナと対戦する。 首位バルセロナとの7ポイント差を広げず、リーグ優勝の望みを繋ぐためにも、勝利は絶対条件だ。
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トレント・アレクサンダー＝アーノルド：レアル・マドリード戦の成績
試合
ゴール
アシスト
23
0
5