パルマとカルロス・クエスタの関係は、勝利の後に終わりを迎えた。別れは、リーグ戦前節のジェノア戦勝利から1週間後に決まった。あの試合の終了後には、デ・ロッシの立場が危ういと報じられていたが、現時点でジェノアから伝わっているのはクラブの全面的な信頼だ。一方で、驚きとなったのは、スペイン人指揮官の方がパルマを去ることになった点だ。解任ではなく、両者は契約解除で合意。これにより、クエスタは新たなクラブと自由に契約できることになった。
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翻訳者：
クエスタはなぜパルマを去ったのか。そして後任をめぐって何が見えているのか。ジラルディーノとの交渉は進展している
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クエスタとパルマ、別れの裏側に何があるのか
決別の背景には、主に夏の移籍市場での判断をめぐるクラブと指揮官の見解の相違があった。パルマは放出面で最も活発だったクラブの1つで、ペッレグリーノ、鈴木、チルカーティを売却。さらに、指揮官が獲得を求めていた選手の1人だったストレフェッツァも復帰しなかった。クエスタは、リーグ開幕5試合で1勝1分け3敗に加え、コッパ・イタリア2回戦でクレモネーゼに敗れて敗退した後、パルマを去ることになった。
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ジラルディーノと接触
前季終了後、そしてパルマで残留を勝ち取った後、クエスタにはスペイン、フランス、ドイツなど海外からいくつかのオファーが届いていた。しかし、6月初旬にクラブと行った会談で、本人はパルマで引き続き前に進んでいきたいという意思を伝えていた。そのため、ともにプロジェクトを継続していく考えだったが、関係解消は移籍市場をめぐるいくつかの見解の相違によって訪れた。後任の最有力候補はアルベルト・ジラルディーノで、すでに接触があり、スタッフ構成について話し合いが進められている。
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