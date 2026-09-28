パルマとカルロス・クエスタの関係は、勝利の後に終わりを迎えた。別れは、リーグ戦前節のジェノア戦勝利から1週間後に決まった。あの試合の終了後には、デ・ロッシの立場が危ういと報じられていたが、現時点でジェノアから伝わっているのはクラブの全面的な信頼だ。一方で、驚きとなったのは、スペイン人指揮官の方がパルマを去ることになった点だ。解任ではなく、両者は契約解除で合意。これにより、クエスタは新たなクラブと自由に契約できることになった。