クエスタがスズキを擁護：「我々は彼を応援している。11月には指を37カ所骨折し、舟状骨も骨折した状態でプレーしていたのだから」

パルマのカルロス・クエスタ監督は、リーグ第29節のトリノ戦でのアウェイ敗戦後、スカイの取材に応じた。

「試合の序盤を左右した2つの出来事がありました。それは先制点とクレマスキの負傷です。その後、我々は前向きな反応を見せ、同点に追いつき、さらにチャンスも作り出しました。しかし後半、1分間に2つの出来事が起こり、それが試合の流れを決定づけ、我々は反撃することができませんでした。チームとして団結しなければなりません。明日からすでにクレモネーゼ戦に向けて考え始めます」