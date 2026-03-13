クエスタがスズキを擁護：「我々は彼を応援している。11月には指を37カ所骨折し、舟状骨も骨折した状態でプレーしていたのだから」

パルマのカルロス・クエスタ監督は、リーグ第29節のトリノ戦でのアウェイ敗戦後、スカイの取材に応じた。
「試合の序盤を左右した2つの出来事がありました。それは先制点とクレマスキの負傷です。その後、我々は前向きな反応を見せ、同点に追いつき、さらにチャンスも作り出しました。しかし後半、1分間に2つの出来事が起こり、それが試合の流れを決定づけ、我々は反撃することができませんでした。チームとして団結しなければなりません。明日からすでにクレモネーゼ戦に向けて考え始めます」
パルマのカルロス・クエスタ監督は、リーグ第29節のトリノ戦でのアウェイ敗戦後、スカイの取材に応じた。
「試合の序盤を左右した2つの出来事がありました。それは先制点とクレマスキの負傷です。その後、我々は前向きな反応を見せ、同点に追いつき、さらにチャンスも作り出しました。しかし後半、1分間に2つの出来事が起こり、それが試合の流れを決定づけ、我々は反撃することができませんでした。チームとして団結しなければなりません。明日からすでにクレモネーゼ戦に向けて考え始めます」
「決して手を抜いているわけではない。その点にもしっかりと取り組んでいる。目標を達成するためには、まだやるべきことが山積みだ。高いレベルのパフォーマンスと努力で勝ち点を積み重ねていかなければならない。今は、望まぬこの敗戦をしっかりと受け止め、分析し、来週の土曜日の試合に向けて気持ちを切り替えていく必要がある」。
「コルヴィは非常に大きなプラスとなり、極めて重要な存在でした。かつての鈴木選手と同様に。我々は実力主義に基づいて選手を選んでいます。ザイオンがチームのために何をしてくれたかはよく分かっています。彼は負傷した日、指を37カ所骨折し、舟状骨も折れた状態で10分間プレーしました。彼はパルマのためにすべてを捧げ、命を懸けて戦ってくれました。我々は彼をよく知っており、彼がこれからも常にチームに何をもたらしてくれるかも分かっています」